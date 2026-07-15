ดอยตุงส่งแฟชั่นสีสันสดใส เพิ่มความสนุกให้คนรุ่นใหม่

ดอยตุง (DoiTung) เปิดตัวไลน์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ในช่วงไตรมาส 2 นี้ ภายใต้แนวคิด จากดอย…สู่ joy ในทุกวันของชีวิตเมืองกับ ‘DOITUNG EVERYDAY’ ที่นำเสนอสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ที่สวมใส่และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่ายและสนุกสนานยิ่งขึ้น มุ่งเป้าเชื่อมต่อกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (New Generation) โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและวัยทำงานในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z อย่างตรงจุด กับราคาที่ย่อมเยาว์เข้าถึงง่าย ซึ่ง DOITUNG EVERYDAY เชื่อว่าของใช้ในชีวิตประจำวันสามารถสะท้อนทั้งสไตล์และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนได้ ล่าสุดร่วมมือกับ Moreloop นำผ้า Deadstock มาต่อยอดเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย เพื่อให้การใช้ชีวิตอย่างใส่ใจโลกเกิดขึ้นได้ง่ายในทุกวัน โดยปักหมุดวางจำหน่ายพร้อมกัน 4 สาขาหลักและช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Doitung.Everyday คือแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการส่งต่อ “ความสุขเล็กๆ ในทุกวัน” ผ่านงานหัตถกรรมไทยร่วมสมัย โดยเชื่อว่าผ้าไทยทอมือ ไม่ควรถูกเก็บไว้เพียงในโอกาสพิเศษ แต่สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในเมืองได้อย่างสนุก สดใส และเข้าถึงง่าย เบื้องหลังของทุกชิ้นงาน คือ การทำงานร่วมกับกลุ่มช่างฝีมือผู้หญิงและชุมชนบนดอย เพื่อสร้างโอกาสในการมีรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และส่งต่อคุณค่าของงานคราฟต์ไทยสู่คนรุ่นใหม่อีกครั้ง
หมุนเวียนสิ่งเหลือใช้ สู่แฟชั่นรักษ์โลก
เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ‘DOITUNG EVERYDAY’ จึงขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเต็มรูปแบบ โดยจับมือกับพันธมิตรสายกรีน อย่าง Moreloop นำผ้าสต็อกค้างคลัง Found Fabrics (Deadstock) คุณภาพสูง มาผสมผสาน แมทช์สี
จับคู่ผ้าในคลังของดอยตุง และดีไซน์ออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแต่ละชิ้นมีจำนวนจำกัด (Limited Collection) ดังนั้นการผสานนวัตกรรมและงานฝีมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดขยะ จากอุตสาหกรรมสิ่งทออย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นชิ้นงานแฟชั่น ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ตลอดจนการให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ผลิตเพื่อกระจายรายได้ และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนอีกด้วย
งานคราฟต์ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย และสีสันสุด "Pop"
กลยุทธ์สำคัญของ ‘DOITUNG EVERYDAY’ คือการเลือกนำเสนอความสนุกสนานและความสุขในทุกๆวัน ผ่านผ้าทอในคาแรคเตอร์ใหม่ ที่สามารถเลือก Mix & Match ได้ในชีวิตประจำวัน (Everyday looks) โดดเด่นด้วยการใช้โทนสีสันสดใส (Pop Color) และสีพาสเทลทันสมัย ในราคาที่จับต้องและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นที่ 190 บาท
สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) คอลเลคชั่นแรกนี้ มีไอเทมหลากหลายที่พร้อมตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ อาทิ ยางรัดผม (scrunchies), หน้ากากปิดตา, Airpods pouch และผลิตภัณฑ์ไฮไลท์อย่าง "กระเป๋าผ้าแบบ Reversible" ที่สามารถใช้งานได้สองด้าน ปรับเปลี่ยนสไตล์ได้หลากหลายรูปแบบตามอารมณ์ในแต่ละวัน
นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้นำกลยุทธ์การเล่าเรื่อง มาใส่ไว้ในชิ้นงาน ผ่านลวดลายกราฟิกร่วมสมัย โดยถ่ายทอดความงดงามของ “กล้วยไม้รองเท้านารี” พันธุ์ไม้พื้นเมืองอันล้ำค่าของดอยตุง มาเป็นแรงบันดาลใจหลักสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เรื่องราวดังกล่าวจึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรายละเอียดบนชิ้นงาน เพื่อเชื่อมโยงธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชุมชนบนดอยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในรูปแบบที่ร่วมสมัยและเข้าถึงได้
หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล เลขาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า “เราต้องการปรับกลยุทธ์สินค้า lifestyle ของเราให้กลุ่ม young gen เข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งด้านการออกแบบและราคา โดยยึดมั่นกับการออกแบบอย่างยั่งยืนและการคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และเรายังจะเป็นฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนในจังหวัดต่างๆเพื่อมารองรับการเติบโตของสินค้า DOITUNG EVERYDAY“
กมลนาถ องค์วรรณดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และงานหัตถกรรมยั่งยืน กล่าวถึงแรงบันดาลใจและแนวคิดของคอลเลคชั่นนี้ว่า “โจทย์แรกของเราคือ การทำให้อัตลักษณ์ของดอยตุงอย่าง กล้วยไม้รองเท้านารี และผ้าทอมือจากชุมชน สอดแทรกเข้ามาอยู่ในวิถีปัจจุบันได้ง่ายและมีความเป็นสากล เราจึงเลือกใช้คู่สี สนุกสนาน (Pop Color) ออกมาเป็นไอเทม Accessories ที่ใช้สนุก เข้าถึงได้ มิกซ์แอนด์แมตช์ง่าย โดยเฉพาะกระเป๋าไฮไลต์ที่กลับด้านใช้ได้ สองฝั่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของ Gen Y และ Gen Z ได้เป็นอย่างดี โดยเลือกผสมผสานผ้าดอยตุงกับผ้า Found Fabrics (Deadstock) คุณภาพสูงในคลัง ซึ่งลดการใข้ผ้าใหม่ได้มากถึง 2,000 หลา (เท่ากับระยะทางในการขับรถรอบโลก 1 รอบ)”
ร่วมสัมผัสและเป็นเจ้าของไอเทมจากแบรนด์ ‘DOITUNG EVERYDAY’ ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ที่ร้านดอยตุงทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่นิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝั่งอาคารผู้โดยสารขาออก East & West), ท่าอากาศยานดอนเมือง และร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ (จังหวัดเชียงราย) รวมถึงช่องทางออนไลน์ Line OA : DoiTung.Everyday