ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’

ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา จับมือ มร.มิซาโนริ อิวาเซ ผู้บริหารมิตซูบิชิ เอสเตท พร้อมทีมผู้บริหาร เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’ (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) ซึ่งจะเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 2 ปี 2570 โดยมี
ผศ.ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ, ดร.จักรพันธ์ ประภารุจิวงศ์, นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์, อิศเรศ จิราธิวัฒน์ และพิรินี พริ้งศุลกะ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล พาร์ค
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สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน นำโดย ศ.(คลินิก) พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นายกสมาคม, รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ และศ.นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จัดงานเสวนาหัวข้อ “เจาะลึกภัยเงียบหน้าฝน : ทำไม RSV จึงเป็นวิกฤตภาระโรคที่น่ากังวลในเด็ก และแนวทางป้องกัน" พร้อมรับมือการระบาดของไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ช่วงเดือนมิ.ย.-พ.ย. ณ พาร์ค สีลม
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บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ขับเคลื่อนโครงการ “ICC Green Legacy : มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดย ดร. รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงาน ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมี พลเรือโท เฉลิมชัย สวนแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน ในกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ ชายหาดหน้าหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
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ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู เตรียมส่งความหอมอร่อยของ ซินนาบอน (Cinnabon) เสิร์ฟให้ชาวออฟฟิศและผู้ที่สัญจรผ่านย่านอโศกได้ลิ้มลอง ในรูปแบบ Pop-up Cart ณ Exchange Tower ชั้น 2 บริเวณโซนทางเชื่อม BTS อโศก วันที่ 15 ก.ค.–14 ต.ค. 69 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป