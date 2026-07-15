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ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา จับมือ มร.มิซาโนริ อิวาเซ ผู้บริหารมิตซูบิชิ เอสเตท พร้อมทีมผู้บริหาร เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’ (เซ็นทรัล เซ็นทรัล) ซึ่งจะเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 2 ปี 2570 โดยมี
ผศ.ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ, ดร.จักรพันธ์ ประภารุจิวงศ์, นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์, อิศเรศ จิราธิวัฒน์ และพิรินี พริ้งศุลกะ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล พาร์ค


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สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน นำโดย ศ.(คลินิก) พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นายกสมาคม, รศ.พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ และศ.นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา จัดงานเสวนาหัวข้อ “เจาะลึกภัยเงียบหน้าฝน : ทำไม RSV จึงเป็นวิกฤตภาระโรคที่น่ากังวลในเด็ก และแนวทางป้องกัน" พร้อมรับมือการระบาดของไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ช่วงเดือนมิ.ย.-พ.ย. ณ พาร์ค สีลม

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บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ขับเคลื่อนโครงการ “ICC Green Legacy : มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดย ดร. รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงาน ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมี พลเรือโท เฉลิมชัย สวนแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธาน ในกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ ชายหาดหน้าหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ


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ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู เตรียมส่งความหอมอร่อยของ ซินนาบอน (Cinnabon) เสิร์ฟให้ชาวออฟฟิศและผู้ที่สัญจรผ่านย่านอโศกได้ลิ้มลอง ในรูปแบบ Pop-up Cart ณ Exchange Tower ชั้น 2 บริเวณโซนทางเชื่อม BTS อโศก วันที่ 15 ก.ค.–14 ต.ค. 69 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’
ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’
ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’
ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เปิดตัวโครงการ ‘CenTRal cENtrAL’