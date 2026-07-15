โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ จับมือ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดตัว ‘Chicken Tendies”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือร้านค้าพันธมิตร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เขย่าวงการร้านอาหารย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก ปักหมุดโมเดลร้าน “The Pizza Company Chicken Tendies” คอนเซ็ปต์ใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน
นุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า "การเปิดตัวคอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกในไทยร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในครั้งนี้ คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้าง Magnet ใหม่ที่ทรงพลังในการดึงดูดกลุ่มลูกค้า (Traffic Drive) ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมต่อทั้งโซนเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย และอีโคซิสเต็มรอบสนามบิน เรามั่นใจว่าโมเดลเอ็กซ์คลูซีฟนี้จะช่วยเพิ่มความถี่ในการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวรุ่นใหม่ คนทำงาน บุคลากรการบิน และนักท่องเที่ยว ตอกย้ำภาพจำการเป็น 'Center of Dining Culture' และสะท้อนแนวคิด Win-Win Partnership ที่ช่วยสปีดการเติบโตทางธุรกิจและสร้างทราฟฟิกหมุนเวียนให้แก่กันได้อย่างยั่งยืน"
กิตติชาญ คงแป้น ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กล่าวว่า "การเปิดตัว ‘The Pizza Company Chicken Tendies’ ครั้งแรกในประเทศไทย ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ ไม่ใช่แค่การเปิดสาขาใหม่ แต่คือ Strategic Move ครั้งสำคัญในการกระโดดเข้า ชิงส่วนแบ่งในตลาดไก่ทอดมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทอย่างเต็มตัว ซึ่งโมเดลนี้จะเข้ามาปรับมิติจาก ร้านพิซซ่าแบบนั่งรับประทาน (Dine-in) สู่การเป็น 'Lifestyle Quick Service Restaurant (QSR)' ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยเรามุ่งหวังที่จะขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มครอบครัวที่เป็น Core Customer หลัก ไปสู่กลุ่ม Gen Z วัยรุ่น นักศึกษา และ First Jobber ดึงดูดด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย สดใหม่ เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์มื้อด่วนและการสังสรรค์ ซึ่งสามารถมาทานได้บ่อยขึ้นในทุกๆวัน โดยไม่ต้องรอโอกาสพิเศษ ด้วยไลน์เมนูสุดว้าว ที่มีความยาวเป็นเอกลักษณ์ ทั้งไก่ทอด Longzilla พิซซ่ายาว และทาร์ตไข่ยาว ซึ่งเรามั่นใจว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างปรากฏการณ์ความแปลกใหม่และเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอน"
ความสำเร็จในการเปิดตัว ‘The Pizza Company Chicken Tendies’ ครั้งแรกในไทย ที่ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ จึงไม่ใช่แค่การเปิดร้านใหม่ แต่คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของ กลยุทธ์ Co-Creation ที่มุ่งซัพพอร์ตพันธมิตรในการบุกเบิกโมเดลธุรกิจต้นแบบ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง และร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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