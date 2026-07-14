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MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้
ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนคอกาแฟเปิดประสบการณ์ใหม่กับร้าน MONKEY THREE COFFEE สาขาใหม่ล่าสุด ที่โซน UNDERGROUND ชั้น G (ชั้นใต้ดิน ฝั่งเมน เอนทรานซ์) พร้อมพื้นที่นั่งพักผ่อนที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการแวะจิบกาแฟหลังช้อปปิ้ง นัดพบปะเพื่อนฝูง หรือเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทำงานในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษ เพียงเพิ่มเพื่อนใน LINE OA: @MEGABANGNAOFFICIAL รับฟรี! เครื่องดื่ม 1 แก้ว จากร้าน MONKEY THREE ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2569 เท่านั้น


ร้าน MONKEY THREE COFFEE โดดเด่นด้วยการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพที่คั่วเอง พร้อมให้ลูกค้าเลือกระดับการคั่วได้ตามความชอบ ก่อนชงอย่างพิถีพิถันด้วยเครื่องชงกาแฟระดับ HI-END SLAYER ESPRESSO MACHINE เพื่อดึงรสชาติและกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟออกมาได้อย่างเต็มที่ เอาใจคอกาแฟสาย SPECIALTY ด้วยเมล็ดกาแฟพรีเมียมหลากหลายตัว โดยเฉพาะ GEISHA ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีเมนูเบเกอรีซิกเนเจอร์อย่าง “เครปกล้วยในตำนาน” เค้กกล้วยหอมไส้แน่นที่รับประทานคู่กับกาแฟได้อย่างลงตัว พร้อมพื้นที่นั่งภายในร้านบรรยากาศอบอุ่น เฉพาะที่สาขาเมกาบางนาเท่านั้น ให้ลูกค้าได้ใช้เวลาจิบกาแฟหรือทำงานได้อย่างเต็มอิ่ม


พิเศษ! ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2569 เพียงเพิ่มเพื่อนใหม่ LINE OA @MEGABANGNAOFFICIAL รับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 75 บาท เลือกความอร่อยได้ถึง 5 เมนูทั้ง อเมริกาโน่, ลาเต้, เอสเปรสโซเย็น, ชาไทย หรือช็อกโกแลต (จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ) โดยสามารถกดรับคูปองได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE เพื่อแลกรับเครื่องดื่มที่หน้าร้าน MONKEY THREE COFFEE


นอกจากจะได้เติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มแก้วโปรดที่ร้าน MONKEY THREE COFFEE แล้ว ยังสามารถใช้เวลาต่อกับการ
ช้อปปิ้งภายในโซน UNDERGROUND (ชั้นใต้ดิน ฝั่งเมน เอนทรานซ์) ที่รวบรวมร้านค้าและบริการกว่า 20 ร้าน ครอบคลุมทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ร้านบิวตี้และเวลเนส ร้านทำผม ร้านทำเล็บ และร้านสปากระเป๋า ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ทันสมัยและผ่อนคลาย พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในพื้นที่เดียว

เติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนกับกาแฟคุณภาพในมุมโปรดแห่งใหม่ พร้อมลิ้มลองเมนูซิกเนเจอร์และรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ ที่ MONKEY THREE COFFEE สาขาเมกาบางนา โซน UNDERGROUND













MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา
MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา
MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา
MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา
MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา
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