MONKEY THREE COFFEE เปิดสาขาใหม่ล่าสุด ที่เมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้
ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนคอกาแฟเปิดประสบการณ์ใหม่กับร้าน MONKEY THREE COFFEE สาขาใหม่ล่าสุด ที่โซน UNDERGROUND ชั้น G (ชั้นใต้ดิน ฝั่งเมน เอนทรานซ์) พร้อมพื้นที่นั่งพักผ่อนที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการแวะจิบกาแฟหลังช้อปปิ้ง นัดพบปะเพื่อนฝูง หรือเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทำงานในบรรยากาศสบาย ๆ พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษ เพียงเพิ่มเพื่อนใน LINE OA: @MEGABANGNAOFFICIAL รับฟรี! เครื่องดื่ม 1 แก้ว จากร้าน MONKEY THREE ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2569 เท่านั้น
ร้าน MONKEY THREE COFFEE โดดเด่นด้วยการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพที่คั่วเอง พร้อมให้ลูกค้าเลือกระดับการคั่วได้ตามความชอบ ก่อนชงอย่างพิถีพิถันด้วยเครื่องชงกาแฟระดับ HI-END SLAYER ESPRESSO MACHINE เพื่อดึงรสชาติและกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟออกมาได้อย่างเต็มที่ เอาใจคอกาแฟสาย SPECIALTY ด้วยเมล็ดกาแฟพรีเมียมหลากหลายตัว โดยเฉพาะ GEISHA ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีเมนูเบเกอรีซิกเนเจอร์อย่าง “เครปกล้วยในตำนาน” เค้กกล้วยหอมไส้แน่นที่รับประทานคู่กับกาแฟได้อย่างลงตัว พร้อมพื้นที่นั่งภายในร้านบรรยากาศอบอุ่น เฉพาะที่สาขาเมกาบางนาเท่านั้น ให้ลูกค้าได้ใช้เวลาจิบกาแฟหรือทำงานได้อย่างเต็มอิ่ม
พิเศษ! ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2569 เพียงเพิ่มเพื่อนใหม่ LINE OA @MEGABANGNAOFFICIAL รับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 75 บาท เลือกความอร่อยได้ถึง 5 เมนูทั้ง อเมริกาโน่, ลาเต้, เอสเปรสโซเย็น, ชาไทย หรือช็อกโกแลต (จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ) โดยสามารถกดรับคูปองได้ง่าย ๆ ผ่าน LINE เพื่อแลกรับเครื่องดื่มที่หน้าร้าน MONKEY THREE COFFEE
นอกจากจะได้เติมความสดชื่นกับเครื่องดื่มแก้วโปรดที่ร้าน MONKEY THREE COFFEE แล้ว ยังสามารถใช้เวลาต่อกับการ
ช้อปปิ้งภายในโซน UNDERGROUND (ชั้นใต้ดิน ฝั่งเมน เอนทรานซ์) ที่รวบรวมร้านค้าและบริการกว่า 20 ร้าน ครอบคลุมทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ร้านบิวตี้และเวลเนส ร้านทำผม ร้านทำเล็บ และร้านสปากระเป๋า ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ทันสมัยและผ่อนคลาย พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในพื้นที่เดียว
เติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนกับกาแฟคุณภาพในมุมโปรดแห่งใหม่ พร้อมลิ้มลองเมนูซิกเนเจอร์และรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ ที่ MONKEY THREE COFFEE สาขาเมกาบางนา โซน UNDERGROUND