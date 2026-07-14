Modernform จัดใหญ่ The Annual Sale 2026 Keep The Best Deal เฟอร์นิเจอร์ลดสูงสุด 80%

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลเซลกลางปี เมื่อ Modernform จัดใหญ่กับงาน Modernform The Annual Sale 2026 Keep The Best Deal เฟอร์นิเจอร์ลดแรง คุ้มที่สุดแห่งปี มหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ที่รวบรวมสินค้าคอลเลกชันใหม่ เฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน Built-in Solution ชุดครัว ห้องแต่งตัว และเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ มาไว้ในที่เดียว พร้อมข้อเสนอพิเศษแห่งปี ลดสูงสุด 80% ฟรี! บริการให้คำปรึกษาออกแบบพื้นที่ โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งบ้านและออฟฟิศ ตั้งแต่วันนี้-19 กรกฎาคม 2569 ที่โชว์รูมโมเดอร์นฟอร์มทุกสาขา หรือ ช้อปออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่ store.modernform.co.th
ตามไปชมกันเลยกับไฮไลต์ที่โมเดอร์นฟอร์ม ศรีนครินทร์ เริ่มตั้งแต่ชั้น 1 เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ล่าสุดที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ทั้ง Living, Working และ Wellness พร้อมสินค้าไฮไลต์ อาทิ โซฟา รีไคลเนอร์ และเก้าอี้ทำงาน ที่แมตช์ได้กับทุกสไตล์ ลงตัวทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง ในราคาสุดพิเศษ
ต่อที่โซนครัวเติมเต็มพื้นที่สำคัญของบ้านด้วยชุดครัวคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ผสานดีไซน์ ฟังก์ชัน และวัสดุคุณภาพสูง พร้อมบริการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทุกตารางเมตรใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด มาพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย
ขึ้นมาที่ชั้น 2 Home Living & Built-in Solution พบกับเฟอร์นิเจอร์บ้านหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่โซฟา โต๊ะอาหาร เตียงนอน ไปจนถึง Built-in Solution และ Walk-in Closet ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละพื้นที่ ช่วยยกระดับบ้านให้สวยงาม เป็นระเบียบ ตอบโจทย์การใช้งานในทุกวัน
ส่วนชั้น 3 พบกับ ARCHINI แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ร่วมสมัย ที่ผสมผสานความงามและฟังก์ชันอย่างมีชีวิต สร้างสมดุลระหว่าง Work & Living เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อเติมเต็มทุกพื้นที่ให้สะท้อนรสนิยมและตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ได้จริง และโซน Health & Care Furniture เฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจ ทั้งเก้าอี้พยุงลุก เตียงไฟฟ้า วีลแชร์ และไอเทมดูแลสุขภาพอีกมากมาย
และชั้น 4 พบโซลูชันเพื่อการทำงานยุคใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่ Home Office, Hybrid Workplace ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Steelcase (USA) และ Itoki (Japan)
และพิกัดลับที่ชั้น 12 โอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มองหาเฟอร์นิเจอร์คุณภาพในราคาที่ดีที่สุด สินค้าตัวโชว์และสินค้าคัดพิเศษ ลดสูงสุด 80% ทั้งเฟอร์นิเจอร์บ้าน สำนักงาน และเฟอร์นิเจอร์เพื่อสุขภาพ จำนวนจำกัดตลอดช่วงงาน หมดแล้วหมดเลย!
พบกับโปรโมชั่นพิเศษครั้งนี้ได้ที่
- โมเดอร์นฟอร์ม ศรีนครินทร์: google map http://bit.ly/2ReOq61
- โมเดอร์นฟอร์ม คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC): google map https://bit.ly/2RIq3zt
- โมเดอร์นฟอร์ม เพลินจิต (BTS เพลินจิต ทางออก 4): google map https://bit.ly/3jPUk8P
- โมเดอร์นฟอร์มดีลเลอร์ (ขอนแก่น และสุราษฎ์ธานี)
- Online Store https://store.modernform.co.th/