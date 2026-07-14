เมื่อแรงบันดาลใจจากอเตอลิเยร์ เปล่งประกายสู่ความหรูหรา

SIRIVANNAVARI ชวนท่องโลกแห่งการสร้างสรรค์ในห้องตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูงของดีไซเนอร์ ไปกับ SIRIVANNAVARI ‘Atelier’ Fine Jewelry Collection เครื่องประดับอันหรูหรานำเสนอผ่านดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยมีแรงบันดาลใจจากอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างสายวัด เข็ม และกระดุมที่กลายมาเป็นเครื่องประดับไอคอนิคอันโดดเด่น ถ่ายทอดผ่านแฟชั่นนิสต้าสาวสวย เดียร์น่า ฟลีโป
ผลงานไอคอนิก ‘Metron‘ เครื่องประดับรูปสายวัดลูกเล่นทวิสต์ ที่แปลงสายวัดอุปกรณ์ทรงงานที่องค์ดีไซเนอร์ทรงคล้อง จนเป็นภาพชินตาภายในอเตอลิเยร์ มาสร้างสรรค์สู่ สร้อยคอ โชคเกอร์ ต่างหู และแหวน ได้อย่างครบครัน รวมไปถึงสร้อยคอและจี้ประดับสุดชิค รูปจักรเย็บผ้า ผลงาน SIRIVANNAVARI ‘Atelier’ Fine Jewelry มีให้เลือก ในโทนสีทอง (Yellow Gold) ทองขาว (White Gold) และพิ้งค์โกลด์ (Pink Gold)
สะท้อนตัวตนที่โดดเด่นในทุกลุคกับ SIRIVANNAVARI ‘Atelier’ Fine Jewelry Collection ชมคอลเลคชั่นได้ที่ SIRIVANNAVARI Boutique Jewelry ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม