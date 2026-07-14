ช้อปคุ้ม ฟินคูณสอง! found & found ฉลองครบรอบ 2 ปี จัดโปรสุดคุ้ม ซื้อ 1 ฟรี 1

found & found ฉลองครบรอบ 2 ปีอย่างยิ่งใหญ่ กับแคมเปญ “found BIRTHDAY 1 FREE 1” จัดเต็มโปรโมชัน สุดคุ้มและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าทุกคน พร้อมชวนสายบิวตี้ช้อป ไอเทมความงามจากญี่ปุ่นและเกาหลีตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “Simple. Easy. Every Skin. ดูดี เฮลตี้ที่นี่ทุกวัน” ตอกย้ำการเป็น “No.1 J/K Beauty เจอครบจบที่นี่ ที่ found & found” ที่ครอบคลุมไอเทมความงามยอดนิยมหลากหลายหมวด ทั้งครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าและผิวกาย มาสก์หน้า โทนเนอร์แพด เซรั่ม มอยส์เจอไรเซอร์ แอมพูล เมกอัพ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของสายบิวตี้ ครบจบในที่เดียว
และพิเศษยิ่งกว่าเดิม! ช้อปโปรสุดคุ้ม พร้อมชิงสิทธ์เป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพแบบ 4:1 ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดในแฟนมีทสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ 4 หนุ่มฮอต Jes – Bible – JJay – Fuaiz เพียงสมัครสมาชิก found & found และช้อปสินค้าครบ 1,290 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 7–20 กรกฎาคม 2569 ณ ร้าน found & found ทุกสาขาที่ร่วมรายการ เพื่อชิงสิทธิ์เป็น 1 ใน 15 ผู้โชคดี (ประกาศผล 15 คนแรก วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.) หรือเลือกช้อป( สินค้าที่กำหนด) ภายในงานฉลองครบรอบ 2 ปี ณ Cloud 11 ( Central A ) และโซนพิเศษ ในร้าน found & found สาขา Cloud 11 วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00–16.00 น. เพื่อชิงสิทธิ์เป็น 1 ใน 5 ผู้โชคดี รวมทั้งหมด 20 สิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
โดยลงทะเบียนได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ และไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ตลอดแคมเปญ เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้
ช้อปสนุก ฟินครบ จบทุกดีล เพียงสมัครสมาชิก found & found วันนี้ ร่วมสนุกรับคูปองส่วนลดจากกิจกรรม “found BIRTHDAY GIFT” มูลค่า 30 บาท, 50 บาท และ 100 บาท ผ่าน LINE Official Account ของ found & found พร้อมเพิ่มความคุ้มให้ทุกการช้อปด้วยคูปองส่วนลด On-Top 10% และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพียงเพิ่มเพื่อน LINE Official Account: @foundnfound (มี @)
อ่านเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม Lucky Fans เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1TIV3nuiWhJDKlE3VviS6v7D3n6LEbS13?usp=sharing
สำหรับสายช้อปที่ไม่สะดวกวอร์คอิน สามารถเลือกช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย ครบจบทุกดีลในคลิกเดียว ผ่าน GrabMart, LINE MAN MART, Shopee, Lazada และ TikTok Shop หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line เพื่อช้อปได้ทันที พร้อมอัปเดตสินค้าใหม่และกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, Instagram: found.n.found และ LINE Official Account: @foundnfound