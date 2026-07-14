OSIM x BDMS Wellness Clinic เมื่อการดูแลสุขภาพไม่ได้เริ่มต้นในห้องตรวจ

ในโลกที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วขึ้นกว่าที่เคย สุขภาพไม่ได้ถูกนิยามเพียงแค่การไม่มีโรคอีกต่อไป แต่หมายถึงความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเร่งรีบ ความเครียด และความเหนื่อยล้าที่สะสมอยู่ๆในชีวิตประจำวัน ด้วยความเชื่อเดียวกันนี้ OSIM (โอซิม) แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพระดับโลก ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายอย่างครบวงจร จึงได้ประกาศความร่วมมือกับ BDMS Wellness Clinic (บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก) ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาให้บริการภายในคลินิก แต่คือการร่วมกันสร้าง Wellness Ecosystem ที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการ ระหว่างการรักษา และต่อเนื่องไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน
ภายใต้แนวคิด “From Waiting Room to Recovery Room” ช่วงเวลาที่เคยเป็นเพียงการนั่งรอ กลับถูกออกแบบใหม่ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Continuous Wellness Journey หรือเส้นทางแห่งการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาของชีวิต
THE SCIENCE OF STILLNESS
เมื่อการฟื้นฟูที่แท้จริง เริ่มต้นจากความสงบนิ่ง
หัวใจสำคัญของ OSIM ไม่ได้เริ่มต้นจากคำถามว่า “จะนวดให้แรงขึ้นได้อย่างไร” แต่เริ่มต้นจากคำถามที่เรียบง่ายกว่า “ร่างกายต้องการอะไรเพื่อการฟื้นฟูอย่างแท้จริง”
แนวคิดนี้กลายเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิด The Science of Stillness หรือศาสตร์แห่งความสงบนิ่ง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ OSIM มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการพัฒนาร่วมกับ ดร. ซาโตะ ผู้เชี่ยวชาญระดับมาสเตอร์ด้านไคโรแพรคติกและกลไกการทำงานของร่างกายจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งเชื่อว่าการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากแรงกดที่มากขึ้น แต่เกิดจากความแม่นยำ ความอดทน และแรงกดที่เหมาะสมในจังหวะที่ถูกต้อง
ลูกกลิ้งนวดถูกออกแบบให้เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และมีจังหวะที่ตั้งใจ ค่อย ๆ คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อในระดับลึก พร้อมช่วยให้ลมหายใจช้าลงอย่างเป็นธรรมชาติ ระบบประสาทเข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย และร่างกายเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สภาวะแห่งการพักฟื้นโดยไม่ต้องพยายาม เพราะสำหรับ OSIM การผ่อนคลายไม่ใช่สิ่งที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้น แต่เป็นสิ่งที่ร่างกายควรได้รับโอกาสให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
เปลี่ยนพื้นที่รอ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟู
วันนี้ ปรัชญาดังกล่าวของ OSIM ได้ถูกนำมาสู่ประสบการณ์การดูแลสุขภาพภายใน BDMS Wellness Clinic
Wellness Technology จาก OSIM จำนวน 11 เครื่อง ประกอบด้วย uDream PRO, uDivine V3 และ uDeluxe Max ได้รับการติดตั้งภายในพื้นที่บริการของคลินิก เพื่อช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การดูแลสุขภาพช่วยให้ผู้รับบริการได้ชะลอจังหวะชีวิต รับฟังร่างกายของตัวเอง และเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้ามา
คุณมุทิตา ปดิวรดาพัทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โอซิม (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่กำลังมองหา Wellness Ecosystem ที่ช่วยให้การดูแลตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลาของชีวิต ที่ OSIM เราเชื่อว่าอนาคตของ Wellness ไม่ได้อยู่ที่การรักษาเมื่อเกิดปัญหา แต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถฟื้นฟูร่างกายและจิตใจได้อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่ความเหนื่อยล้าจะสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว”
ด้านคุณกมลชนก โชติสมิทธิ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวว่า “BDMS Wellness Clinic ให้ความสำคัญในการการออกแบบประสบการณ์การเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดี ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงเวลาของการพบแพทย์หรือการรับบริการเท่านั้น ความร่วมมือกับ OSIM ช่วยเสริมให้ประสบการณ์ก่อนและหลังการรับบริการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ และสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง”
ความร่วมมือครั้งนี้จึงสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของ BDMS Wellness Clinic และ OSIM ในการสนับสนุนประสบการณ์ Wellness ผ่านการผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
OSIM มุ่งมั่นที่จะพัฒนา Wellness Ecosystem ที่ทำให้การฟื้นฟูเป็นส่วนหนึ่งของทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือในสถานพยาบาล เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีไม่ควรเป็นเพียงเป้าหมายเมื่อเจ็บป่วย แต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
Wellness ที่ไม่สิ้นสุดเมื่อคุณเดินออกจากคลินิก
เพราะการดูแลสุขภาพไม่ควรจบลงเมื่อการรักษาสิ้นสุดลง
OSIM จึงร่วมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้รับบริการที่ BDMS Wellness Clinic เพื่อให้ประสบการณ์ Wellness สามารถต่อยอดไปสู่ชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง
• รับส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับผลิตภัณฑ์ OSIM (ไม่รวมรายการผ่อนชำระ)
• รับสิทธิขยายการรับประกันเก้าอี้นวดเพิ่มอีก 1 ปี สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ
• Birthday Privilege รับส่วนลด 15% สำหรับการสั่งซื้อในเดือนเกิด
สิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 มกราคม 2570
เพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการรักษาเมื่อเกิดปัญหา แต่คือการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ในทุกวัน และเมื่อการฟื้นฟูกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต Wellness ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางอีกต่อไป แต่เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนกว่าเดิม
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