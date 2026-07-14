“ปลาทู อิสสระ” แต่งบ้านหรู เฟอร์นิเจอร์ระดับโลก!?

“ปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ” กรรมการและผช.กก.ผจก. บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ “CASA NATUZZI ITALIA” ในโครงการ “บ้านอิสสระ บางนา” บนถนนบางนา-ตราด ที่มีเพียง 43 หลัง ขนาด 100-238 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 380-800 ตร.ม. โดยร่วมกับ EURO Creations ผู้นำด้าน Luxury Lifestyle & Wellness Living Solutions ผสานสถาปัตยกรรมงานออกแบบภายใน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเนรมิตบ้าน 3 ชั้น พื้นที่กว่า 750 ตร.ม. ให้กลายเป็นที่พักอาศัยชั้นเลิศ
ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก Natuzzi Italia แบรนด์ไอคอนิกระดับโลกจากอิตาลี ที่มี DNA สำคัญทั้งในเรื่อง Passion, Craftsmanship, Authenticity, Comfort และ Well-being สะท้อนรสนิยมผู้ที่หลงใหลในงานอิตาเลียนดีไซน์ ให้ความรู้สึกถึงสไตล์ Modern Minimalist และเข้ากับสถาปัตย์ของบ้านที่ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) และอีกหนึ่งหลังก็ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำระดับโลกจากเครือ EURO Creations อาทิ Molteni & C, Rolf Benz และ Calligaris สัมผัสได้ถึงความหรูหรา และความอบอุ่น
ดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการและผช.กก.ผจก.บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ กล่าวว่า “เราได้ร่วมกันถ่ายทอดนิยามของการอยู่อาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรีผ่านการผสานจุดเด่นของทั้งสองแบรนด์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยชาญอิสสระนำเสนอความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี พร้อมงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่พิถีพิถันในทุกมิติ ขณะที่ EURO Creations นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ และไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำระดับโลก”
เควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ กล่าวว่า “ได้คัดเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถัน ให้สอดรับกับมิติของพื้นที่ แสงธรรมชาติ และโทนวัสดุของบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผสานความหรูหราและความผ่อนคลาย โดยเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบด้วยวัสดุระดับพรีเมียมคุณภาพสูง คำนึงถึงทั้งความงดงาม การใช้งานจริง และการดูแลรักษาในระยะยาว”