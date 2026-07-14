คนรักศิลปะใกล้ชิดเจ้าขนฟู ในงาน “MRKREME: THE FURRYWAYS”

“มิสเตอร์ครีม” (MRKREME) หรือ “แอนดี้-วรกันต์ จงธนพิพัฒน์” ศิลปินร่วมสมัยชาวไทย–ฮ่องกง จับมือกับ “อาร์ตเอ็กซ์พี” (ARTXP) โดย กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ ผู้ร่วมก่อตั้งและผอ.สร้างสรรค์ เปิดตัว “MRKREME: THE FURRYWAYS” ASIA TOUR นิทรรศการศิลปะรูปแบบ Multi-Sensory Art Experience ที่แรกในโลก ณ สยามพารากอน วันนี้-19 ก.ค. 69 โดยมี ททท., บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร่วมสนับสนุน ก่อนออกไปจัดแสดงในเมืองใหญ่ทั่วเอเชีย
ต่อยอดจากความสำเร็จของ “MRKREME: THE FURRYWAYS” Thailand Tour ซึ่งเคยไปสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมใน 5 เมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทยมาแล้ว ครั้งนี้ปักหมุดกรุงเทพฯ เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ครั้งสำคัญ ในฐานะสถานีแรกของเอเชียทัวร์ ภายใต้แนวคิดของ “THE FURRYWAYS”
พร้อมเนรมิตโลกแห่งจินตนาการ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบขนส่งมวลชน และกลิ่นอายของโลกโลจิสติกส์ในมหานครใหญ่ ผ่านประติมากรรมสัตว์ประหลาดขนฟูขนาดยักษ์ ที่เข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศของสถานีรถไฟใต้ดิน ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ความสนุก และเชื่อมโยงผู้คน โดยมีเหล่าคาแรกเตอร์ อย่าง Mushkin, Rosado, Corkin, Gally และ Odey ร่วมต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่
เปิดประสบการณ์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการออกแบบพื้นที่ในลักษณะ Multi-Sensory Art Experience ผู้เข้าชมสามารถเดินสำรวจ ถ่ายภาพ สัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้จริง