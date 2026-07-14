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คนรักศิลปะใกล้ชิดเจ้าขนฟู ในงาน “MRKREME: THE FURRYWAYS”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


MRKREME
“มิสเตอร์ครีม” (MRKREME) หรือ “แอนดี้-วรกันต์ จงธนพิพัฒน์” ศิลปินร่วมสมัยชาวไทย–ฮ่องกง จับมือกับ “อาร์ตเอ็กซ์พี” (ARTXP) โดย กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ ผู้ร่วมก่อตั้งและผอ.สร้างสรรค์ เปิดตัว “MRKREME: THE FURRYWAYS” ASIA TOUR นิทรรศการศิลปะรูปแบบ Multi-Sensory Art Experience ที่แรกในโลก ณ สยามพารากอน วันนี้-19 ก.ค. 69 โดยมี ททท., บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ร่วมสนับสนุน ก่อนออกไปจัดแสดงในเมืองใหญ่ทั่วเอเชีย

กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ, MRKREME และโชติวัฒน์ รัตนแสงสรวง
ต่อยอดจากความสำเร็จของ “MRKREME: THE FURRYWAYS” Thailand Tour ซึ่งเคยไปสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมใน 5 เมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทยมาแล้ว ครั้งนี้ปักหมุดกรุงเทพฯ เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ครั้งสำคัญ ในฐานะสถานีแรกของเอเชียทัวร์ ภายใต้แนวคิดของ “THE FURRYWAYS”

MRKREME, กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ และตามตะวัน แจ่มจำรัส
พร้อมเนรมิตโลกแห่งจินตนาการ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบขนส่งมวลชน และกลิ่นอายของโลกโลจิสติกส์ในมหานครใหญ่ ผ่านประติมากรรมสัตว์ประหลาดขนฟูขนาดยักษ์ ที่เข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศของสถานีรถไฟใต้ดิน ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุข ความสนุก และเชื่อมโยงผู้คน โดยมีเหล่าคาแรกเตอร์ อย่าง Mushkin, Rosado, Corkin, Gally และ Odey ร่วมต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่


เปิดประสบการณ์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการออกแบบพื้นที่ในลักษณะ Multi-Sensory Art Experience ผู้เข้าชมสามารถเดินสำรวจ ถ่ายภาพ สัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้จริง



















MRKREME
กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ, MRKREME และโชติวัฒน์ รัตนแสงสรวง
MRKREME, กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ และตามตะวัน แจ่มจำรัส
คนรักศิลปะใกล้ชิดเจ้าขนฟู ในงาน “MRKREME: THE FURRYWAYS”
คนรักศิลปะใกล้ชิดเจ้าขนฟู ในงาน “MRKREME: THE FURRYWAYS”
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