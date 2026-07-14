เชษฐา โมสิกรัตน์ ร่วมเปิดร้าน “เพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์”

เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าฯ จ.นนทบุรี ร่วมกับ สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และสุวิณ โกษีอํานวย กก.ผจญ.บจก.เพาเวอร์บาย ร่วมเปิดร้าน “เพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์” ภายใต้แนวคิด “Technology for Modern Living” โดยมี วัลยา จิราธิวัฒน์, นาถยา เตชะไกรศรี, ไท จิราธิวัฒน์ และชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ร่วมงาน ที่เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล นอร์ทวิล
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นุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ แสดงความยินดีต่อ กิตติชาญ คงแป้น ผู้ช่วยรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เนื่องในโอกาสเปิดร้าน “The Pizza Company Chicken Tendies” แห่งแรกในไทย ด้วยคอนเซ็ปต์รูปแบบใหม่ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ
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ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู ส่งทีมพนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมนำผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ในเครือ แบ่งปันให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบเงินบริจาค โดยมี ศลิษา ผะดาวัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ