เซเลบไทยเกาะกระแสบอลโลก บินตรงลุ้นเชียร์ติดขอบสนาม

นับเป็นอีเวนต์ระดับโลกอย่างแท้จริง สำหรับ “ฟุตบอลโลก” ฟีฟ่าเวิลด์คัพ ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว และได้รู้เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาติใหม่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าสู่ทวีปอเมริกาในหัวเมืองต่างๆ เพื่อรับชมการต่อสู้ฟาดแข้งกันแบบสดๆ ในสนาม สัมผัสบรรยากาศความร้อนแรงของเหล่าแฟนบอล ที่ตะโกนร้องเพลง โบกธงเชียร์ทีมรักกันแบบนอนสต๊อป 90 นาที เป็นประสบการณ์หาได้ยากที่ 4 ปีจะมีครั้ง จึงไม่น่าแปลกใจที่บรรดาเซเลบคนดังเมืองไทย จะไปร่วมเชียร์แบบเกาะติดขอบสนามกันเป็นแถว
เริ่มจากศิลปินสาวไทยที่โด่งดังระดับโลก อย่าง “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” ที่ได้ร่วมร้องเพลงบอลโลกครั้งนี้ และได้ทำการแสดงในวันพิธีเปิดสนาม ก็ไม่ลืมที่จะอยู่เชียร์การแข่งขันด้วย โดยเธอรับชมคู่ สเปน เจอกับเบลเยี่ยม และทีมกระทิงดุเอาชนะได้ตั๋วผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ส่วนหนุ่มคนนี้ก็โด่งดังระดับอินเตอร์ มีแฟนคลับนานาชาติเพียบ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ได้เข้าร่วมชมนัดเดียวกับลิซ่า โดยหนุ่มวินขนไปทั้งครอบครัว ทั้งชมฟุตบอลและจัดแฟมิลี่ทริปเที่ยวอเมริกาด้วยกันเลย
อีกหนึ่งคนที่เกาะติดสนามนัดเดียวกันนี้คือ “นีน่า-ชยุดา เจียรวนนท์” ผู้บริหารสาวสวย ทายาทของชัชวาลย์ และขวัญใจ เจียรวนนท์ ที่ได้รับเชิญเป็นผู้ชมระดับวีไอพี สัมผัสบรรยากาศของโซฟี สเตเดียม ที่เมืองลอสแองเจลิส
มาถึงหนุ่มนี้บอกเลยว่าแฟนพันธุ์แท้ “นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์” หนุ่มบ้าบอลที่เตรียมตัวแบบจัดเต็มและบินไปชมหลายนัด ทั้งที่สนามในเม็กซิโก และอเมริกา โดยตอนนี้กำลังอิ่มเอิบที่ทีมรัก ทีมชาติอังกฤษ เข้ารอบได้สำเร็จ โดยทริปนี้นอกจากได้เชียร์บอลสมใจแล้ว ยังได้เติมความหวานกับสาวคนสนิท “เล็ก วสุ” นักแสดงและอินฟลูฯ หน้าเก๋ กันแบบตลอดทริป
ด้าน “นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์” เป็นแขกของทางวีซ่า การ์ด พันธมิตรหลักของฟีฟ่า ได้รับเชิญให้ไปร่วมชมการแข่งขันคู่เซเนกัล-นอร์เวย์ เป็นการสานฝันของหนุ่มที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ให้ได้ประสบการณ์ติดขอบสนามของการแข่งขันระดับโลก
ฝั่งแฟนพันธุ์แท้ทีมชาติอังกฤษ “ฤทธิ์ คิ้วคชา” ผู้บริหารซาฟารี ที่เชียร์ทีมรักมาตั้งแต่วัย 4 ขวบ สมัยแพ้เพราะหัตถ์พระเจ้าของมาราโดน่าเมื่อปี 1986 และตามเชียร์มาตลอด เมื่อสองปีก่อนก็ได้ไปชมนัดชิงยูโรที่กรุงเบอร์ลิน มาคราวนี้ไม่มีทางพลาดไปชมติดขอบสนาม เขาเข้าชมอังกฤษเล่นหลายแมตช์ และกำลังตั้งตารอนัดตัดเชือกที่อังกฤษจะเจอกันอาร์เจนติน่าในวันพฤหัสฯ นี้
นอกจากนี้ บรรดาสาวๆ ก็ไม่น้อยหน้า “จิ๊บ-อนุตตา อมรวิวัตน์” อดีตนักการเมืองสาว ลูกพี่ลูกน้องกับ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ก็ได้บินไปชมแมตช์การแข่งขันที่ลอสแองเจลิส คู่สเปนเจอกับออสเตรี
“กิฟท์-พนิตตา โพธาเภรี” ที่ปรึกษาการเงินระดับโลก ที่เมืองซีแอตเติล เมื่อฟุตบอลโลกไปจัดถึงถิ่น ก็ไม่พลาด ขอเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ชิดติดขอบสนาม ชมการแข่งขันนัด เบลเยี่ยม-อียิปต์ สักหน่อย
ส่วน “เกมส์-ภาพิมล น้าวานิช” อินฟลูฯ สาวเก๋ เจ้าของแบรนด์แฟชั่น ก็ได้รับเชิญจาก โค้ก หนึ่งในสปอนเซอร์หลักของการแข่งขัน เข้าร่วมชมนัดพลิกล็อกช็อกโลก ที่นอร์เวย์เขี่ยบราซิล อดีตแชมป์หลายสมัยตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย