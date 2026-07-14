‘บาร์รอน ทรัมป์’ หนุ่มน้อยผู้เศร้าสร้อยและโดดเดี่ยว

เรื่องราวบางอย่างภายในครอบครัวของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกเปิดเผยโดยอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของ เมลาเนีย ทรัมป์-สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ที่เคยทำงานในช่วงวาระแรกของการดำรงตำแหน่ง และถึงแม้เธอจะเซ็นสัญญารักษาความลับ แต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องส่วนตัวใดๆ เรื่องที่ว่านั้นเกี่ยวกับชีวิตที่น่าเศร้าของ “บาร์รอน ทรัมป์” ลูกชายคนเล็กของทรัมป์ ที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากพ่อของเขา แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก
“เอมิลี ไวส์” นักร้องนำวง Juliet the Band ซึ่งเป็น TikToker และเป็น LGBTQ+ นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าในโซเชียลมีเดียของเธอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลซุบซิบเกี่ยวกับครอบครัวทรัมป์ เป็นซีรีส์คล้ายเรื่องซุบซิบราชวงศ์ ล่าสุดเธอตามเรื่องของบาร์รอน เล่าถึงธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง 4Loko ราคาขวดละ 40 ดอลลาร์ของเขา ว่ามันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง แต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวเดียวที่เด็กหนุ่มเผชิญ
ย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อน ไวส์เคยไปเที่ยวชมทำเนียบขาว เพื่อนของเธอชี้ให้ดูระเบียงปีกตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ด้านนอกห้องทำงานรูปไข่ ที่ประธานาธิบดีสามารถมองออกไปชมวิวสวนสวยได้ ตรงนั้นนอกจากจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวไม่กี่แห่ง ที่ทรัมป์ยังไม่ได้ทำลายและปูทางแล้ว มันยังมีความสำคัญเป็นพิเศษในตำนานของครอบครัวทรัมป์ นั่นคือ เป็นสถานที่ที่บาร์รอนเริ่มมีปัญหาเรื่องพ่อ
บาร์รอนมักใช้เส้นทางเดินนั้นบ่อยครั้งมาก สาเหตุเพราะเขาพยายามที่จะดึงความสนใจจากพ่อของเขา แต่ก็ล้มเหลว “เขาเป็นเด็ก ที่พ่อไม่มีเวลาอยู่ด้วยจริงๆ เขาจึงพยายามดึงความสนใจจากพ่ออยู่เสมอ บางครั้งก็จะไปเคาะหน้าต่างห้องทำงานรูปไข่ เพื่อให้พ่อออกมาข้างนอกและใช้เวลาอยู่กับเขา” อดีตผู้ช่วยของเมลาเนียบอกตามที่ไวส์รายงาน มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากกว่าอื้อฉาว
ตามคำบอกเล่า บาร์รอน “เศร้าและโดดเดี่ยว” เขาไม่เคยมีเด็กคนอื่นมาเล่นด้วยเลย เขาถูกละเลยและถูกทิ้งไว้ในความดูแลของเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับสองคน ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก นอกจากนั้นเวลาพูด บาร์รอนยังมีสำเนียงสโลเวเนียที่เขาพยายามปกปิด แต่ก็ไม่สำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเขาพูด นอกจากในวิดีโอ ‘suitcase’ ที่โด่งดัง
สรุปได้ว่า บาร์รอน ทรัมป์ แทบไม่มีความสัมพันธ์กับพ่อของเขาเลย ซึ่งดูเหมือนทรัมป์จะพาตัวลูกชายคนเล็ก ออกมาเฉพาะเวลาที่เขาต้องการคะแนนเสียงจากกลุ่ม Gen Z เท่านั้น เมลาเนียซึ่งหวงลูกชายมาก และดูหมือนจะไปเที่ยวกับเขาบ้าง แต่ก็ยังไม่บ่อยนัก