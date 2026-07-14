La Roche-Posay เปิดตัว Effaclar Supramolecular Oil & Pores Correct

La Roche-Posay (ลา โรช-โพเซย์) แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศส จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Effaclar Supramolecular Oil & Pores Correct” (เอฟฟาคลาร์ ซูพราโมเลคูลาร์ ออยล์ แอนด์ พอร์ คอร์เร็ค) ณ ศูนย์การค้า One Bangkok ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการดูแลผิว ครั้งแรกของ “SUPRAMOLECULAR TECHNOLOGY” นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโมเลกุล ในผลิตภัณฑ์ของ ลา โรช-โพเซย์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจต่อยอดจากเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลโนเบล ช่วยจัดการปัญหาความมันส่วนเกินและรูขุมขนอย่างตรงจุด พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ของการดูแลปัญหาผิวมัน ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพและความอ่อนโยนไว้ในหนึ่งเดียว
หัวใจสำคัญของ Effaclar Supramolecular Oil & Pores Correct อยู่ที่ SUPRAMOLECULAR TECHNOLOGY นวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโมเลกุล ผสานพลังของ Salicylic Acid (SA) และ Niacinamide (Vitamin B3) ในโครงสร้างโมเลกุลพิเศษ ช่วยให้ส่วนผสมสำคัญ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมคงความอ่อนโยนต่อผิว โดยช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้า ช่วยให้รูขุมขนดูกระชับ และปรับผิวให้ดูกระจ่างใสสุขภาพดี ผสานส่วนผสมอย่าง Airlicium ที่ช่วยควบคุมความมันและเบลอผิวให้ดูเรียบเนียน รวมถึง Glycerin และน้ำแร่ La Roche-Posay Thermal Water ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิว ให้ผิวดูสดชื่น ไม่มันเยิ้มแม้เผชิญสภาพอากาศร้อนชื้นหรือมลภาวะตลอดวัน
จุดเด่นของ Effaclar Supramolecular Oil & Pores Correct คือการออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาผิวมันและรูขุมขนอย่างตรงจุด พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย ที่ต้องเผชิญทั้งมลภาวะ ความร้อนชื้นในชีวิตประจำวัน ด้วยเนื้อเฟรชเจลบางเบา ซึมไว ไม่รบกวนการแต่งหน้า และให้ความรู้สึกสบายผิวตลอดวัน โดยมีคุณสมบัติเด่น ได้แก่
- จัดการความมันส่วนเกินและปัญหารูขุมขนที่ต้นตอ
- มอบความชุ่มชื้นยาวนาน 48 ชั่วโมง พร้อมช่วยควบคุมความมันตลอดวัน
- ช่วยให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นภายใน 7 วัน
- เผยผิวดูเรียบเนียน กระจ่างใส สุขภาพดี โดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน
- ช่วยให้ผิวดูสดชื่น ไม่มันเยิ้ม แม้ต้องเผชิญมลภาวะหรือสภาพอากาศร้อนชื้น
- อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย ผ่านการทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนัง
เพื่อผลลัพธ์การดูแลอย่างครบขั้นตอน ลา โรช-โพเซย์ ยังแนะนำการใช้ Effaclar Supramolecular Oil & Pores Jelly Cleanser คลีนเซอร์เนื้อเจลลี่ที่ช่วยขจัดความมันส่วนเกิน ลดการอุดตันของรูขุมขน และทำความสะอาดสิ่งสกปรกจากมลภาวะได้อย่างล้ำลึกโดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึง ด้วยสูตรอ่อนโยน pH ใกล้เคียงผิว เหมาะสำหรับใช้เป็นประจำทุกวัน ควบคู่กับ Anthelios UVMUNE 400 Oil Control Fluid SPF50+ กันแดดประสิทธิภาพสูงที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB พร้อมควบคุมความมันระหว่างวัน ถือเป็นรูทีนที่ตอบโจทย์ผู้มีผิวมันได้อย่างลงตัว
ภายในงานยังได้รับความสนใจจากเหล่าศิลปินและนักแสดงรุ่นใหม่ที่มาร่วมสัมผัสนวัตกรรมและแชร์ประสบการณ์การดูแลผิว นำโดย นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ ร่วมด้วย ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ กับน้อง Avocean 2 หนุ่มจากวง LYKN นัท-ธนัท ด่านเจษฎา และ ฮง-พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์ รวมถึง แอลม่อน-ภูมิสุวรรณ สุวรรณสถิตย์ และ โปรเกรส-ภาสวิชญ์ ธรรมสังคีติ ที่มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลผิวให้ดูสุขภาพดี พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความมั่นใจที่เริ่มต้นจากการมีผิวที่ดี
Effaclar Supramolecular Oil & Pores Correct และ Effaclar Supramolecular Oil & Pores Jelly Cleanser มีจำหน่ายที่วัตสัน บู๊ทส์ อีฟแอนด์บอย บิวเทรียม ลาซาด้า ช้อปปี้ คอนวี่ ติ๊กตอก
สามารถติดตามข่าวสาร ของ LA ROCHE-POSAY ได้ทาง
Website: https://www.larocheposay-th.com/
Facebook: https://www.facebook.com/larocheposay