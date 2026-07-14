"มิ้ลค์ พรรษา" ร่วมงานเปิดตัว Onitsuka Tiger Global Flagship Store ณ ย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) เปิด Global Flagship Store แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 โดยมีแขกคนสำคัญบินลัดฟ้าร่วมงาน อาทิ มิ้ลค์ - พรรษา วอสเบียน และ เจโน่ (JENO) - แจมิน (JAEMIN) แห่งวง NCT JNJM
คอนเซ็ปต์ของการเล่าเรื่องราวแบบแนวตั้ง (Vertical Narrative) ถูกวางเป็นหัวใจสำคัญของตัวร้าน ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ผสมผสาน สีสัน และศิลปะการดีไซน์แบบตะวันออกของญี่ปุ่น และตะวันตกอย่างอิตาลีเข้าไว้ด้วยกัน ภายในร้านแต่ละชั้นได้นำเสนอการเลือกสรรวัสดุและการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป นำพาให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษที่ถ่ายทอดถึงความเป็นมาของแบรนด์
เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าอาคารไปจนถึงบริเวณชั้นบนสุดอันแสนสงบเงียบและประณีต แต่ละชั้นได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ Onitsuka Tiger โดยหลอมรวมงานฝีมือของญี่ปุ่นอย่างบรรจงเข้ากับการเคารพต่องานดีไซน์แบบอิตาลี และพลังความมีชีวิตชีวาของเมืองสมัยใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้สรรค์สร้างบรรยากาศทางสถาปัตยกรรมที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและขับเคลื่อนมรดกของแบรนด์ไปยังอนาคต
ภายนอกตัวร้านโดดเด่นด้วยลักษณะอาคารคอนกรีตสีเหลือง Tiger Yellow อันเป็นเอกลักษณ์ของ Onitsuka Tiger ออกแบบให้เป็นรูปทรงที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูมิทัศน์ใจกลางเมือง โดยการผสมผสานพื้นผิวเรียบเข้ากับลายเส้นตรง เพื่อสื่อถึงความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างวัสดุที่ใช้ จังหวะ และความแม่นยำ ที่ถือเป็นการยกย่องความวิจิตรบรรจงในศาสตร์งานฝีมือแบบญี่ปุ่น และความเป็นเมืองใหญ่อันมีชีวิตชีวาของกรุงโตเกียว เบื้องหน้าร้านสีเหลืองสะดุดตานี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ประจำย่านชินจูกุ เตรียมพร้อมเอาไว้ต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่ที่รอทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ไปด้วยกัน
จากอาคารทั้งหมดสี่ชั้นในบริเวณพื้นที่ 1,837 ตารางเมตร ภายในร้านได้รวบรวมสินค้าทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ไว้ในที่แห่งเดียว ไม่ว่าจะเป็น เฮอริเทจ (Heritage) สินค้าที่ได้รับการตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยจากดีไซน์ดั้งเดิมของ Onitsuka Tiger, คอนเทมโพรารี (Contemporary) คอลเล็กชั่นที่มีการแสดงในงาน Milan Fashion Week ของ ONITSUKA TIGER และ ฟอร์มาลิตี (Formality) รองเท้าทรงสุภาพจากแบรนด์ THE ONITSUKA
บริเวณชั้นแรกได้ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการผสมผสานของสีสันและวัสดุที่ใช้อย่างโดดเด่น การจับคู่กันระหว่างพื้นสีดำขลับกับหินอ่อนจาลโล ซิเอนา (Giallo Siena) อันอบอุ่น แสดงถึงพาเลตต์โทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนด์ ที่มีทั้งความประณีตบรรจงและพลวัตอันไม่หยุดนิ่ง เส้นสายและพื้นผิวสัมผัสได้สะท้อนถึงความงดงามของงานดีไซน์ของญี่ปุ่น ในขณะที่คู่สี ดำ-เหลือง ได้ร่วมสร้างบรรยากาศความสดใสมีชีวิตชีวาที่ทันสมัย
ส่วนชั้นสองเผยให้เห็นถึงงานศิลปะที่ละเอียดงดงามยิ่งขึ้น ด้วยพื้นหินขัด (terrazzo) สีดำพร้อมด้วยลวดลายบนพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ เสริมด้วยการแต่งเติมสีเหลืองประกอบ บรรยากาศการจัดแสงภายในร้านช่วยเพิ่มจังหวะและความลึกให้กับพื้นที่ สื่อถึงความเคลื่อนไหวอันเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ ภายในบริเวณจัดแสดงซีรี่ส์ NIPPON MADE ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จัดตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ของอิตาลีในทศวรรษที่ 1970 ผสมผสานระหว่างความอบอุ่น ความเป็นปัจเจก และศิลปะงานฝีมืออันเป็นอมตะซึ่งตอกย้ำถึงความรู้สึกอันร่วมสมัยของแบรนด์ Onitsuka Tiger
บริเวณชั้นสามถูกเติมเต็มไปด้วยความสงบและวิจิตรบรรจง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความหรูหราอันเรียบง่ายของการตกแต่งภายในแบบญี่ปุ่น การนำหินอ่อนรอสโซ เลพานโต (Rosso Lepanto) ทองเหลือง และสแตนเลสขัดละเอียดมาใช้สรรค์สร้างความแตกต่างของวัสดุอย่างละเอียดลออ รูปทรงเรขาคณิตได้ประสานเข้ากับงานจัดแสดงทางศิลปะ ชวนเชิญให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับหลากหลายคอลเล็กชั่นของแบรนด์อันแสนไอคอนิค
สำหรับบริเวณชั้นลอยเป็นครั้งแรกของทางแบรนด์ ที่ออกแบบพื้นที่ให้เป็นบริเวณสันทนาการ ด้วยเครื่องเล่น เกมต่างๆ พร้อมมอบประสบการณ์การเยี่ยมชมร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ขณะที่ Onitsuka Tiger ยังคงมุ่งหมายให้ร้านค้าของแบรนด์เป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านคุณค่าและเรื่องราวของแบรนด์ ร้าน Global Flagship Store แห่งใหม่และเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดนี้จึงได้ควบรวมมรดกของแบรนด์เข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านการนำเสนอกลุ่มสินค้าทั้งหมดของแบรนด์ไว้ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน ซึ่งพร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ของทางแบรนด์ให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก