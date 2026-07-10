ไฮโซคนดังโดดนั่งสมาคมกีฬา ใครเป็นใคร...เช็กลิสต์ด่วน?

หลังจากที่ “แบม-จณิสตา จรูญสมิทธิ์” คลุกคลีอยู่กับแวดวงกีฬาน้ำแข็งมายาวนาน เพราะลูกๆ หันมาเอาดีด้านนี้ ล่าสุด เธอได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย” เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นเยาว์ และผลักดันให้กีฬานี้เติบโตอย่างยั่งยืนในเมืองไทย ทำให้เธอจอยทีมเหล่ารุ่นพี่เซเลบคนดังทั้งหลาย ที่เข้าไปมีบทบาทในแวดวงสมาคมของกีฬาชนิดต่างๆ โดยจะมีใครนั่งแท่นที่ไหนบ้างนั้นไปดูกัน
ตำแหน่งดังกล่าวสมมงกับสาวแบมมาก เพราะเกาะติดขอบลานสเก็ตน้ำแข็งมานับสิบปี โดยมีลูกๆ เป็นนักกีฬาฝีมือดี ทั้ง “น้องเวนิส-วณิสตา จรูญสมิทธิ์” วัย 16 ปีที่เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย และ “น้องวินซ์-นราธิปพงศ์ จรูญสมิทธิ์” วัย 14 ปี ที่โดดเด่นในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ซึ่งเล่นมาตั้งแต่ 6 ขวบ เธอจึงรับตำแหน่งอย่างเต็มใจ เพื่อช่วยดูแลและพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ สร้างเส้นทางสู่ทีมชาติในอนาคต ยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
พ่วงด้วยการดูแลทีม Amazing Thailand Ice Hockey Team หัวหอกด้าน การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสำหรับเยาวชน (Youth Sport Tourism) ที่ผสานกีฬาเยาวชนเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อใช้ฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิตรภาพระหว่างประเทศ และประสบการณ์กีฬาระดับโลก ซึ่งเธอเคยช่วยดูแลทีมตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว ที่พาทีมไปร่วมแข่งที่ออสเตรเลีย และคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
ส่วนรุ่นพี่ในวงการกีฬาน้ำแข็งของเธอก็คือ “ดร.เก๋-สุวรรณา ศิลปอาชา” ภริยาคนสวยของ “ท๊อป-วราวุธ ศิลปอาชา” ที่ตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชายทีมชาติไทย และเคยเป็นอดีตนายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกตติ้งแห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬาเคิร์ลลิ่งแห่งประเทศไทย (เปตองน้ำแข็ง) และยังมีตำแหน่งระดับโลก อย่าง กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ โดยเป็นหญิงสาวชาวเอเชียคนเดียวในตำแหน่งนี้อีกด้วย
อีกหนึ่งในบิ๊กเนมระดับโลกต้องยกให้กับ “คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล” ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก” ไปจนถึงปี 2572 ทั้งยังเป็นกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)
ด้าน “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” ก็มีตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่วนประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย คือ “ผศ. พิมล ศรีวิกรม์” แถมพ่วงด้วย นายกสมาคมกีฬาเทควันโด ที่รับหน้าที่ต่อเนื่องมาถึง 7 สมัย ตั้งแต่ปี 2550 และทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ “ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี” นายทหารมาดเท่ ก็มีตำแหน่งสำคัญอย่างการเป็น ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย พร้อมตำแหน่งกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และยังเป็นกรรมการกลาง สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบและหาเวลาว่างไปออกรอบเสมอ
ปิดท้ายด้วยกีฬาน้องใหม่ อย่าง “พิกเคิลบอล” ที่เพิ่งได้รับการจดทะเบียนรองรับจากกีฬาแห่งประเทศไทยไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และจัดตั้ง “สมาคมกีฬาพิกเคิลบอล” เป็นที่เรียบร้อยโดยได้นายกสมาคมคนแรกเป็นหญิงเก่ง อย่าง “ทยา ทีปสุวรรณ” ที่ขับเคลื่อนและผลักดันกีฬาพิกเคิลบอลมาโดยตลอด ทั้งการจัดการแข่งขัน การโปรโมทให้คนหันมาสนใจกีฬาชนิดใหม่นี้อย่างจริงจัง