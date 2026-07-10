ความลับชุดแต่งงานของ ‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’

ชุดแต่งงานมีบทบาทสำคัญในพิธีแต่งงาน โดยเฉพาะ เมื่อ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” เข้าพิธีแต่งงานกับ “ทราวิส เคลซ์” ที่เมดิสัน สแควร์ การ์เดน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม รายละเอียดชุดของเธอก็เริ่มปรากฏออกมาว่า ออกแบบโดย “โจนาธาน แอนเดอร์สัน” หัวหน้าดีไซเนอร์ของห้องเสื้อ Dior สไตล์ของเขานับว่าทันสมัย มีแนวคิด และเหมือนงานโอต์กูตูร์ จึงไม่ใช่ชุดเจ้าหญิงแบบคลาสสิก แต่เป็นชุดสั่งตัดพิเศษที่ดูหรูหรา ประณีต และร่วมสมัย
นับเป็นชุดแต่งงานโอต์กูตูร์ชุดแรกของดีไซเนอร์ ที่ออกแบบให้กับดาราระดับโลก โดยตัดเย็บด้วยมือในห้องทำงานของ Dior ในปารีส
มีข้อมูลออกมาว่า เป็นชุดสีขาว โดยเธอสวมรองเท้าสั่งทำพิเศษจาก Christian Louboutin และเครื่องประดับจาก Cartier ที่เข้ากับชุดโอต์กูตูร์จาก Christian Dior ซึ่งเธอต้องการลุคฝรั่งเศสตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า จากการยืนยันของ “ทรี เพน” โฆษกของเทย์เลอร์ สวิฟต์
ส่วนชุดสูทของเจ้าบ่าวออกแบบโดย แอนเดอร์สันเช่นกัน และดูเหมือนจะเป็นสีขาว “อดัม แอรอน” เจ้าพ่อวงการภาพยนตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญ ได้โพสต์เกี่ยวกับงานแต่งครั้งนี้บนแพลตฟอร์ม X ในคืนถัดมา แต่ถูกลบไป คล้ายเป็นความผิดพลาด เพราะแขกรับเชิญต้องลงนามข้อตกลงรักษาความลับก่อนงานแต่ง อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ของเยอรมนีเผยแพร่ว่า “เจ้าบ่าวสวมชุดทักซิโดสีขาว และเจ้าสาวสวมชุดแต่งงานสีขาวพร้อมชายกระโปรงยาว” ซึ่งต้องรอภาพถ่ายยืนยัน
เวลานี้ทั้งคู่กำลังเบนเข็มมาที่ประเด็น “ฮันนีมูน” ในช่วงฤดูร้อน ตามรายงานของ The Sun ซึ่งจะเริ่มต้นที่บาฮามาส โดยหลังแต่งงานทั้งคู่บินกลับบ้านที่โรดไอส์แลนด์ทันที เพื่อจัดเก็บสัมภาระ และจะไม่รับการติดต่อจากใครเลยช่วงฮันนีมูน เพื่ออยู่ด้วยกันมากขึ้น ก่อนที่เจ้าบ่าวจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมปลายเดือนกรกฎาคม และลงแข่งในเกมพรีซีซั่นส์นัดแรกกับลอสแองเจลิส แรมส์ในวันที่ 15 สิงหาคม