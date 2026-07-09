สองแบรนด์ประวัติศาสตร์ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่กระเป๋าคอลเลกชันพิเศษที่ไม่ควรพลาด

ห้างเซ็นทรัลและเวทีมวยราชดำเนิน สองผู้นำแห่งความภาคภูมิใจไทย ผนึกกำลังกับ ททท. เปิดตัว "Central x Rajadamnern Stadium Bag" ในงาน TWO LEGENDS, THE SPIRIT OF THAILAND นำเสนอกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยในรูปแบบร่วมสมัยพร้อมบอกเล่าเรื่องราวสุดพิเศษของทั้งสองผู้นำให้นักช้อปและนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้สัมผัสและเป็นเจ้าของ ตอกย้ำบทบาทของห้างเซ็นทรัลในฐานะจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ไทยเข้ากับประสบการณ์ไลฟ์สไตล์รีเทลระดับสากล โดยเปิดให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้
ห้างเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย และเวทีมวยราชดำเนิน หนึ่งในแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งสองต่างเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำของวงการมายาวนานถึง 8 ทศวรรษ การจับมือกันครั้งนี้ถือเป็นการนำเรื่องราวบนเส้นทางความสำเร็จของทั้งคู่มาถ่ายทอดผ่านกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษ ที่เหมาะเป็นทั้งของที่ระลึก ของสะสม และสัญลักษณ์ของความร่วมมือครั้งสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้อย่างภาคภูมิ
Central x Rajadamnern Stadium Bag จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของห้างเซ็นทรัลและเวทีมวยราชดำเนิน ที่เราได้ร่วมกันนำอัตลักษณ์ของหนึ่งในกีฬาประจำชาติอย่างมวยไทย มาต่อยอดเป็นทั้งของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และของสะสมที่บอกเล่าเรื่องราวของความร่วมมือครั้งนี้ ขณะเดียวกันยังเป็นความทรงจำจากประเทศไทยที่ผู้คนสามารถนำกลับบ้านได้ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยในมุมมองใหม่
แรงบันดาลใจจากสองผู้นำวงการ สู่ดีไซน์ที่เล่าเรื่องที่โลกจดจำ โดยความพิเศษของ Central x Rajadamnern Stadium Bag คือผลงานออกแบบที่หยิบจุดเด่นของทั้งสองผู้นำแห่งวงการรีเทลและวงการมวยไทยมาเล่าบนกระเป๋าใบเดียวกัน ฝั่งห้างเซ็นทรัลเลือกนำโลโก้สุดคลาสสิกที่เคยใช้ในช่วง พ.ศ. 2490 – 2516 กลับมาอีกครั้ง เพื่อสะท้อนจุดเริ่มต้น รากฐาน และเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จระดับโลกของห้างเซ็นทรัลในวันนี้ อันเป็นการกลับไปทบทวนคุณค่าแห่ง Heritage และ Legacy ที่ได้รับการส่งต่อมายาวนานเกือบ 8 ทศวรรษ ขณะที่เวทีมวยราชดำเนิน นำ "ยันต์ 8 ทิศ" สัญลักษณ์ตามความเชื่อแต่โบราณที่สื่อถึงการปกป้องคุ้มครอง ความกล้าหาญ และความเข้มแข็งจากทุกทิศทาง สอดคล้องกับคุณค่าของมวยไทย ที่ให้ความสำคัญกับวินัย ความอดทน จิตใจที่แข็งแกร่ง และการก้าวผ่านอุปสรรคที่ท้าทาย โดย ยันต์ 8 ทิศ ยังเป็นเครื่องเสริมสิริมงคลสำหรับนักมวยไทยก่อนขึ้นสังเวียน ซึ่งยันต์ 8 ทิศนั้นก็ได้สร้างความตื่นตากับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วกับ Rajadamnern Immersive Muay Thai Experience เป็นอีกหนึ่งไอคอนที่น่าจดจำของเวทีราชดำเนิน นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัลและเวทีมวยราชดำเนิน ยังหยิบ “สี” มาเล่าเรื่องราวของทั้งสองฝ่าย โดยสีแดงเป็นสีของห้างเซ็นทรัลและสีน้ำเงินเป็นสีประจำของเวทีมวยราชดำเนิน ปิดท้ายด้วยการนำตราสัญลักษณ์ของทั้งสองมาไว้ด้วยกันบนกระเป๋าจนกลายเป็นผลงานดีไซน์ที่เปี่ยมเอกลักษณ์
ร่วมเป็นเจ้าของกระเป๋า “Central x Rajadamnern Stadium Bag” จากความร่วมมือครั้งสำคัญที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยในรูปแบบร่วมสมัยไม่เหมือนใครได้ที่ห้างเซ็นทรัลสาขาที่ร่วมรายการและเวทีมวยราชดำเนินตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2569 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)