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Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทอรี เบิร์ช (TORY BURCH) เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ณ ไอคอนสยาม คอนเซ็ปต์ Rodeo แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอคอลเลกชัน Summer/Pre-Fall 2026 ที่โดดเด่นด้วยลายพริ้นต์ไอคอนิก ‘Blue Pool’ ถ่ายทอดบรรยากาศฤดูร้อนได้อย่างสดใสมีชีวิตชีวา ผ่านภาพสถาปัตยกรรมที่เหนือจริง ผสานกับสระว่ายน้ำหรูหรา และพรรณไม้เขียวขจีที่ถูกจัดวางอย่างมีมิติ โทนสีฟ้าและเขียวเย็นตา สร้างความรู้สึกผ่อนคลายอย่างโดดเด่น และมีพลังในแบบซัมเมอร์


หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ คอลเลกชัน Charlie กระเป๋า Family ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายในคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 โดยได้แรงบันดาลใจจาก Charlie Shoulder Bag บนรันเวย์ Fall 2025 โดดเด่นด้วยรูปทรงนุ่มสบาย (slouchy) และฮาร์ดแวร์เส้นเฉียงอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความสมดุลระหว่างความสง่างาม ความมั่นใจ และการใช้งานในชีวิตประจำวัน กลายเป็นไอเทมร่วมสมัยที่สะท้อนสไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

ภายในงานเปิดตัวมี ซง อวี่ฉี (Song Yuqi) แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ TORY BURCH ร่วมฉลอง พร้อมด้วย ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์ และเก่ง หฤษฎ์ ที่มาในลุคจากคอลเลกชันล่าสุด







Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่
Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่
Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่
Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่
Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่