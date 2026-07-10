Tory Burch เผยโฉม Rodeo ที่แฟล็ก ล็ชิปสโตร์แห่งใหม่

ทอรี เบิร์ช (TORY BURCH) เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ณ ไอคอนสยาม คอนเซ็ปต์ Rodeo แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอคอลเลกชัน Summer/Pre-Fall 2026 ที่โดดเด่นด้วยลายพริ้นต์ไอคอนิก ‘Blue Pool’ ถ่ายทอดบรรยากาศฤดูร้อนได้อย่างสดใสมีชีวิตชีวา ผ่านภาพสถาปัตยกรรมที่เหนือจริง ผสานกับสระว่ายน้ำหรูหรา และพรรณไม้เขียวขจีที่ถูกจัดวางอย่างมีมิติ โทนสีฟ้าและเขียวเย็นตา สร้างความรู้สึกผ่อนคลายอย่างโดดเด่น และมีพลังในแบบซัมเมอร์
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ คอลเลกชัน Charlie กระเป๋า Family ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายในคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 โดยได้แรงบันดาลใจจาก Charlie Shoulder Bag บนรันเวย์ Fall 2025 โดดเด่นด้วยรูปทรงนุ่มสบาย (slouchy) และฮาร์ดแวร์เส้นเฉียงอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความสมดุลระหว่างความสง่างาม ความมั่นใจ และการใช้งานในชีวิตประจำวัน กลายเป็นไอเทมร่วมสมัยที่สะท้อนสไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ภายในงานเปิดตัวมี ซง อวี่ฉี (Song Yuqi) แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ TORY BURCH ร่วมฉลอง พร้อมด้วย ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ทท์ และเก่ง หฤษฎ์ ที่มาในลุคจากคอลเลกชันล่าสุด