อาดิดาส ออริจินอลส์ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่กรุงปารีส ชูรุ่น Stan Smith เป็นไฮไลท์

อาดิดาส ออริจินอลส์ ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเวลาสองวันร่วมกับ TTGT Studio ภายในอาคารหลายชั้นใจกลางกรุงปารีส พร้อมเชิญชวนเพื่อนพ้อง และเหล่าครีเอทีฟผู้ร่วมงานมาร่วมสำรวจสถานะอันเป็นตำนานของ Stan Smith ตลอดหลายทศวรรษ ในฐานะรองเท้าคู่ไอคอนิกที่โดดเด่นด้วยความเรียบง่าย ใช้งานได้จริง และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย และงานฝีมืออันประณีต Stan Smith จึงก้าวข้ามการเป็นเพียงรองเท้าผ้าใบ และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะเปิดพื้นที่ให้ผู้สวมใส่ได้ถ่ายทอดตัวตน และสไตล์ของตัวเอง เปรียบเสมือนผืนผ้าใบสำหรับการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ เป็นทั้งสนีกเกอร์ เครื่องแบบในชีวิตประจำวัน และไอคอนที่ผู้คนจดจำได้ในทันที
ภายใต้แนวคิดที่มี Stan Smith เป็นหัวใจสำคัญ พื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้สะท้อนจิตวิญญาณที่ทำให้รองเท้ารุ่นนี้กลายเป็นตัวเลือกคู่ใจของนักออกแบบ และครีเอเตอร์ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ไม่ใช่เพราะความโดดเด่นฉูดฉาด แต่ด้วยความเรียบง่าย ฟังก์ชันการใช้งานที่ลงตัว และดีไซน์ที่เอื้อต่อสมาธิในการสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผลงานเป็นผู้เปล่งประกาย มากกว่าตัวผู้สร้างเอง
อาดิดาส ออริจินอลส์ และ TTGT Studio ยังได้เชิญเหล่ามิตรสหาย และผู้ร่วมสร้างจากหลากหลายสาขาร่วมตีความแนวคิดดังกล่าวผ่านผลงานในหลากหลายรูปแบบ โดยมี Stan Smith ทำหน้าที่เป็นเสมือนผืนผ้าใบที่เปิดพื้นที่ให้การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลายได้หยั่งราก และเบ่งบาน
เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดง ผู้เข้าชมจะได้พบกัยวัตถุสีเขียวที่เน้นประโยชน์ใช้สอย ซึ่งได้รับการคัดสรรโดย Mathilde Vallantin Dulac เพื่อเชื้อเชิญให้มอง Stan Smith ผ่านมุมมองเดียวกับวัตถุแห่งฟังก์ชันเหล่านี้ ก่อนที่แต่ละชิ้นจะกลายเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงานนำกลับไปเก็บไว้เป็นความทรงจำ
บนชั้นสูงสุดของพื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปินสหวิทยาการผู้บุกเบิกอย่าง Yung Lean เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับการสร้างสรรค์งาสเปรย์เพนต์แบบสด ๆ ท่ามกลางเสียงดนตรีคลาสสิกแนวมินิมอล และองค์ประกอบที่ลดทอนจนเหลือเพียงศิลปิน บันได และอุปกรณ์สเปรย์เพนต์ เพื่อใช้ผู้ชมได้จดจ่อกับสัญชาตญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการสร้างงานของเขาอย่างแท้จริง
นักดนตรีผู้ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งยุคสมัยอย่าง James Blake พาผู้ชมสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับเครื่องมือที่ใช้สร้างสรรค์บทเพลง ผ่านการแสดงสดร่วมกับนักดนตรีอีกสองคนในบรรยากาศแบบอิมเมอร์ซีฟที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมโอบล้อมการแสดงจากทุกทิศทาง ขณะที่ Blake ถ่ายทอดบทเพลงทั้งผลงานคลาสสิก และบทเพลงใหม่อย่างใกล้ชิด และเป็นธรรมชาติ
ศิลปิน และนักสเกตบอร์ดระดับตำนาน Mark Gonzales ร่วมกับสมาชิกจากทีมอาดิดาส สเกตบอร์ด เปลี่ยนพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลายเป็นพื้นที่สำรวจสองสิ่งที่หล่อหลอมเส้นทางการทำงานของเขามาโดยตลอด นั่นคือ สเกตบอร์ด และศิลปะ โดยสเกตบอร์ดถูกนำเสนอในฐานะวัตถุเรียบง่ายที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งาน แต่กลับเปี่ยมด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม และเรื่องราว เช่นเดียวกับ Stan Smith ที่ก้าวข้ามบทบาทของการเป็นเพียงสิ่งของ จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกที่ยังคงส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน
ปิดท้ายด้วยนิทรรศการจากคลังจดหมายเหตุที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องมรดกอันทรงคุณค่าของ Stan Smith ผ่านการจัดแสดงรองเท้ารุ่นสำคัญจากอดีต ซึ่งนำตรงมาจากคลังของอาดิดาส ณ เมืองเฮอร์โซเกอเนารัค ประเทศเยอรมณี ควบคู่ไปกับการเผยโฉมรองเท้าหลากหลายเวอร์ชันที่ยังไม่เคยเปิดตัวต่อสาธารณชน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมสมัย และอิทธิพลของรองเท้ารุ่นนี้ที่ยังคงก้าวต่อไปในอนาคต