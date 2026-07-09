เปิดรันเวย์ BIRKENSTOCK x sacai รองเท้ารุ่นไอคอนิกเพิ่มมิติและความร่วมสมัย

BIRKENSTOCK และ sacai เปิดตัวความร่วมมือครั้งแรก โดยนำเสนอแนวคิด Hybridization อันเป็นเอกลักษณ์ของ Chitose Abe ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์ sacai ผ่านการตีความรองเท้ารุ่นไอคอนิกของ BIRKENSTOCK ใหม่ ด้วยการผสานและรื้อสร้างรายละเอียดจากดีไซน์คลาสสิกที่คุ้นเคย จนเกิดเป็นผลงานที่ยกระดับซิลูเอตดั้งเดิมให้มีมิติและความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น หัวใจของคอลเลกชั่นคือการนำรองเท้าคลาสสิกของ BIRKENSTOCK จำนวน 3 รุ่น มาผสมผสานจนเกิดเป็นรองเท้ารูปแบบใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ Aoyama 107 และ Cassette 75
Aoyama 107 เป็นการหลอมรวมระหว่างรุ่น Madrid รองเท้าแตะแบบสายคาดเดี่ยวรุ่นแรกของ BIRKENSTOCK ที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 1963 ซึ่งในคอลเลกชั่นนี้มาพร้อมหัวเข็มขัดแบบ Big Buckle กับรุ่น Arizona รองเท้าแตะสองสายคาดที่เปิดตัวในปี ค.ศ.1973 และโดดเด่นด้วยหัวเข็มขัดทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยชื่อรุ่นได้รับแรงบันดาลใจจากย่าน Aoyama ในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นที่ตั้งของแฟลกชิป สโตร์อันโดดเด่นของ sacai
ส่วน Cassette 75 เป็นการผสานระหว่างรุ่น Arizona และ Boston รองเท้าคล็อกที่เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.1976 และก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ในปี ค.ศ. 2026 ชื่อรุ่นอ้างอิงถึง Rue Cassette ถนนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ sacai ในย่าน Saint-Germain-des-Prés กรุงปารีส
คอลเลกชั่นนี้ผลิตจากหนังธรรมชาติและหนังกลับคุณภาพพรีเมียมของ BIRKENSTOCK พร้อมคงไว้ซึ่ง พื้นรองเท้าคอร์ก-ลาเท็กซ์ (cork-latex footbed) อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ หุ้มด้วยหนังอย่างประณีต เพื่อมอบความสบายและการรองรับที่เป็นหัวใจสำคัญของ BIRKENSTOCK มาโดยตลอด
รองเท้าทั้งสองรุ่นมาในโทนสีโทป และสีดำ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ BIRKENSTOCK พร้อมถ่ายทอดมุมมองการออกแบบอันโดดเด่นของ sacai ได้อย่างลงตัว โดยยังคงยึดมั่นในหลักการด้านฟังก์ชัน ความแท้จริงของวัสดุ และคุณภาพงานฝีมือ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอร่วมของทั้งสองแบรนด์
นอกจากรองเท้าแล้ว คอลเลกชั่นยังมาพร้อม BIRKENSTOCK x sacai Utility Bag กระเป๋าสารพัดประโยชน์ที่มีให้เลือก 2 ขนาด ผลิตจากหนังธรรมชาติและหนังกลับเกรดพรีเมียมแบบเดียวกับรองเท้า ภายในบุด้วยหนังกลับชนิดเดียวกับที่ใช้บนแผ่นรองรองเท้า ขณะที่ฐานด้านนอกใช้พื้นยางลายกระดูก (bone-pattern outsole) อันเป็นเอกลักษณ์ของ BIRKENSTOCK พร้อมสายสะพายที่สามารถปรับระดับได้และหัวเข็มขัดทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสะท้อนรากฐานด้านออร์โธปิดิกส์และแนวคิดการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความกระชับและการสวมใส่ที่พอดี กระเป๋ามีให้เลือกทั้งสีโทป และสีดำ เช่นเดียวกับรองเท้า
การร่วมงานครั้งนี้เป็นการหลอมรวมสองโลกแห่งการออกแบบที่แตกต่าง แต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ผ่านคุณค่าร่วมด้านงานฝีมือ นวัตกรรม และการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Chitose Abe ที่นำต้นแบบอันคุ้นเคยมาตีความใหม่ ผสานภาษาการออกแบบของ sacai เข้ากับมรดกอันยาวนานของ BIRKENSTOCK ซึ่งยึดมั่นในฟังก์ชัน คุณภาพ และประเพณีการผลิตที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1774
คอลเลกชั่น BIRKENSTOCK x sacai เปิดตัวครั้งแรก บนรันเวย์ sacai Men’s Spring & Summer 2027 Collection ณ กรุงปารีส และมีกำหนดวางจำหน่ายทั่วโลกในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2027