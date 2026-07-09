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เปิดรันเวย์ BIRKENSTOCK x sacai รองเท้ารุ่นไอคอนิกเพิ่มมิติและความร่วมสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BIRKENSTOCK และ sacai เปิดตัวความร่วมมือครั้งแรก โดยนำเสนอแนวคิด Hybridization อันเป็นเอกลักษณ์ของ Chitose Abe ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์ sacai ผ่านการตีความรองเท้ารุ่นไอคอนิกของ BIRKENSTOCK ใหม่ ด้วยการผสานและรื้อสร้างรายละเอียดจากดีไซน์คลาสสิกที่คุ้นเคย จนเกิดเป็นผลงานที่ยกระดับซิลูเอตดั้งเดิมให้มีมิติและความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น หัวใจของคอลเลกชั่นคือการนำรองเท้าคลาสสิกของ BIRKENSTOCK จำนวน 3 รุ่น มาผสมผสานจนเกิดเป็นรองเท้ารูปแบบใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ Aoyama 107 และ Cassette 75

Birkenstock sacai Aoyama 107

Birkenstock sacai Aoyama 107
Aoyama 107 เป็นการหลอมรวมระหว่างรุ่น Madrid รองเท้าแตะแบบสายคาดเดี่ยวรุ่นแรกของ BIRKENSTOCK ที่เปิดตัวในปี ค.ศ. 1963 ซึ่งในคอลเลกชั่นนี้มาพร้อมหัวเข็มขัดแบบ Big Buckle กับรุ่น Arizona รองเท้าแตะสองสายคาดที่เปิดตัวในปี ค.ศ.1973 และโดดเด่นด้วยหัวเข็มขัดทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยชื่อรุ่นได้รับแรงบันดาลใจจากย่าน Aoyama ในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นที่ตั้งของแฟลกชิป สโตร์อันโดดเด่นของ sacai

Birkenstock sacai Cassette 75

Birkenstock sacai Cassette 75
ส่วน Cassette 75 เป็นการผสานระหว่างรุ่น Arizona และ Boston รองเท้าคล็อกที่เปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ.1976 และก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ในปี ค.ศ. 2026 ชื่อรุ่นอ้างอิงถึง Rue Cassette ถนนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ sacai ในย่าน Saint-Germain-des-Prés กรุงปารีส


คอลเลกชั่นนี้ผลิตจากหนังธรรมชาติและหนังกลับคุณภาพพรีเมียมของ BIRKENSTOCK พร้อมคงไว้ซึ่ง พื้นรองเท้าคอร์ก-ลาเท็กซ์ (cork-latex footbed) อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ หุ้มด้วยหนังอย่างประณีต เพื่อมอบความสบายและการรองรับที่เป็นหัวใจสำคัญของ BIRKENSTOCK มาโดยตลอด


รองเท้าทั้งสองรุ่นมาในโทนสีโทป และสีดำ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ BIRKENSTOCK พร้อมถ่ายทอดมุมมองการออกแบบอันโดดเด่นของ sacai ได้อย่างลงตัว โดยยังคงยึดมั่นในหลักการด้านฟังก์ชัน ความแท้จริงของวัสดุ และคุณภาพงานฝีมือ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอร่วมของทั้งสองแบรนด์


นอกจากรองเท้าแล้ว คอลเลกชั่นยังมาพร้อม BIRKENSTOCK x sacai Utility Bag กระเป๋าสารพัดประโยชน์ที่มีให้เลือก 2 ขนาด ผลิตจากหนังธรรมชาติและหนังกลับเกรดพรีเมียมแบบเดียวกับรองเท้า ภายในบุด้วยหนังกลับชนิดเดียวกับที่ใช้บนแผ่นรองรองเท้า ขณะที่ฐานด้านนอกใช้พื้นยางลายกระดูก (bone-pattern outsole) อันเป็นเอกลักษณ์ของ BIRKENSTOCK พร้อมสายสะพายที่สามารถปรับระดับได้และหัวเข็มขัดทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสะท้อนรากฐานด้านออร์โธปิดิกส์และแนวคิดการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความกระชับและการสวมใส่ที่พอดี กระเป๋ามีให้เลือกทั้งสีโทป และสีดำ เช่นเดียวกับรองเท้า


การร่วมงานครั้งนี้เป็นการหลอมรวมสองโลกแห่งการออกแบบที่แตกต่าง แต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ผ่านคุณค่าร่วมด้านงานฝีมือ นวัตกรรม และการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Chitose Abe ที่นำต้นแบบอันคุ้นเคยมาตีความใหม่ ผสานภาษาการออกแบบของ sacai เข้ากับมรดกอันยาวนานของ BIRKENSTOCK ซึ่งยึดมั่นในฟังก์ชัน คุณภาพ และประเพณีการผลิตที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1774

คอลเลกชั่น BIRKENSTOCK x sacai เปิดตัวครั้งแรก บนรันเวย์ sacai Men’s Spring & Summer 2027 Collection ณ กรุงปารีส และมีกำหนดวางจำหน่ายทั่วโลกในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2027













เปิดรันเวย์ BIRKENSTOCK x sacai รองเท้ารุ่นไอคอนิกเพิ่มมิติและความร่วมสมัย
Birkenstock sacai Aoyama 107
Birkenstock sacai Cassette 75
Birkenstock sacai Cassette 75
เปิดรันเวย์ BIRKENSTOCK x sacai รองเท้ารุ่นไอคอนิกเพิ่มมิติและความร่วมสมัย
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