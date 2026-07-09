“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี

กลับมาอีกครั้งกับ CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026 ก้าวสู่ปีที่ 5 ของงานประกาศรางวัลบิวตี้แห่งปีที่รวมที่สุดของวงการความงาม โดยห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมแท็กทีมสองบิวตี้ตัวแม่ “โอปอล์ - ปาณิสรา อารยะสกุล” และ “โมเม - นภัสสร บุรณศิริ” ชวนบิวตี้เลิฟเวอร์ทั่วประเทศร่วมโหวต ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 69 เพื่อเฟ้นหาที่สุดของผลิตภัณฑ์บิวตี้แห่งปี 2026
“CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026” เป็นงานประกาศผลรางวัลที่เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามที่ดีที่สุดแห่งปี การันตีด้วย 150,000 เสียงโหวตจากลูกค้าบิวตี้เลิฟเวอร์ตัวจริงทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้โหวตสุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้ในดวงใจกว่า 500 รายการ ครอบคลุมทั้ง สกินแคร์ เมคอัพ และน้ำหอม พร้อมหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่มาแรง และบริการจากแบรนด์ (Beauty Service) ที่มอบประสบการณ์สุดประทับใจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 สามารถร่วมโหวตโดยสแกน QR Code หรือกด Add Friend @CentralBeautyClub
พบกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษมากมายตลอดแคมเปญ
ทุกการโหวตกับ“CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026” มีสิทธิได้รับของรางวัลสุดพิเศษตลอดรายการพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษมากมาย รวมทั้งร่วมโหวตผลิตภัณฑ์ในดวงใจและสนุกกับกิจกรรม ณ ป๊อปอัพสุดชิค ใจกลางย่านทรงวาด (ตรงข้ามถนนเยาวพานิช เขตสัมพันธวงศ์) วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ เวลา 12.00 – 18.00 น. พิเศษ! โหวตภายในงาน รับคูปองแทนเงินสดและของรางวัลจากบิวตี้แบรนด์ชั้นนำ รวมทั้งจุดเช็กอินมุมถ่ายรูปสุดเก๋ เพียงติดแฮชแท็ก รับของรางวัลฟรี และยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ Central App ได้อีกด้วย
สามารถร่วมสนุกโหวตบิวตี้ไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69 ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ เพียง
1.ลงทะเบียนร่วมโหวตโดย สแกน QR Code หรือคลิก http://beautyaward2026-line.d-dots.com
2.เลือกโหวตไอเทมบิวตี้ที่ชอบเพื่อให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี
3.ทุกการโหวต มีสิทธิได้รับของรางวัลสุดพิเศษตลอดรายการ โดยกติกาและเงื่อนไขจะระบุในหน้าwebsite การโหวต (จำกัดของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)
**หมายเหตุ: เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026 รางวัลบิวตี้แห่งปี 5 หมวดหลัก แบ่งออกเป็น 35 รางวัล ได้แก่
SPECIAL PRIZES มี 8 รางวัล ประกอบด้วย Highest Engage Content, Highest Vote from KOL, Most Creative Content, Best Eco-Friendly Beauty, BA Popular Vote, Best in Class Beauty Service, Best Fragrance of the Year Presented by CT1, Special Prize by Central App
MAKEUP มี 9 รางวัล ประกอบด้วย Best Lip Moisturizer, Best Everyday Lipstick, Best Foundation, Best Powder, Best Cushion, Best Makeup Base, Best Eyeshadow, Best Blush On Best Setting Spray
HAIR มี 2 รางวัล ประกอบด้วย Best Hair Mist, Best Hair Care
SKINCARE มี 8 รางวัล ประกอบด้วย Best Serum, Best Eye Cream, Best Moisturizer, Best Sunscreen, Best Essence, Best Men's Skincare, Best Luxury Skincare, Best Cleanser
FRAGRANCES มี 8 รางวัล ประกอบด้วย Best Fresh Citrus, Best Floral, Best Woody, Best Amber & Oriental, Best Aquatic/ Marine, Best Leather, Best Long-Lasting, Best Niche Fragrance