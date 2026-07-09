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“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลับมาอีกครั้งกับ CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026 ก้าวสู่ปีที่ 5 ของงานประกาศรางวัลบิวตี้แห่งปีที่รวมที่สุดของวงการความงาม โดยห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมแท็กทีมสองบิวตี้ตัวแม่ “โอปอล์ - ปาณิสรา อารยะสกุล” และ “โมเม - นภัสสร บุรณศิริ” ชวนบิวตี้เลิฟเวอร์ทั่วประเทศร่วมโหวต ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 69 เพื่อเฟ้นหาที่สุดของผลิตภัณฑ์บิวตี้แห่งปี 2026




“CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026” เป็นงานประกาศผลรางวัลที่เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามที่ดีที่สุดแห่งปี การันตีด้วย 150,000 เสียงโหวตจากลูกค้าบิวตี้เลิฟเวอร์ตัวจริงทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้โหวตสุดยอดผลิตภัณฑ์บิวตี้ในดวงใจกว่า 500 รายการ ครอบคลุมทั้ง สกินแคร์ เมคอัพ และน้ำหอม พร้อมหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่มาแรง และบริการจากแบรนด์ (Beauty Service) ที่มอบประสบการณ์สุดประทับใจได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 สามารถร่วมโหวตโดยสแกน QR Code หรือกด Add Friend @CentralBeautyClub


พบกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษมากมายตลอดแคมเปญ

ทุกการโหวตกับ“CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026” มีสิทธิได้รับของรางวัลสุดพิเศษตลอดรายการพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษมากมาย รวมทั้งร่วมโหวตผลิตภัณฑ์ในดวงใจและสนุกกับกิจกรรม ณ ป๊อปอัพสุดชิค ใจกลางย่านทรงวาด (ตรงข้ามถนนเยาวพานิช เขตสัมพันธวงศ์) วันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ เวลา 12.00 – 18.00 น. พิเศษ! โหวตภายในงาน รับคูปองแทนเงินสดและของรางวัลจากบิวตี้แบรนด์ชั้นนำ รวมทั้งจุดเช็กอินมุมถ่ายรูปสุดเก๋ เพียงติดแฮชแท็ก รับของรางวัลฟรี และยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษจากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และ Central App ได้อีกด้วย


สามารถร่วมสนุกโหวตบิวตี้ไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69 ผ่านขั้นตอนง่าย ๆ เพียง
1.ลงทะเบียนร่วมโหวตโดย สแกน QR Code หรือคลิก http://beautyaward2026-line.d-dots.com
2.เลือกโหวตไอเทมบิวตี้ที่ชอบเพื่อให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี
3.ทุกการโหวต มีสิทธิได้รับของรางวัลสุดพิเศษตลอดรายการ โดยกติกาและเงื่อนไขจะระบุในหน้าwebsite การโหวต (จำกัดของรางวัล 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)
**หมายเหตุ: เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


CENTRAL BEAUTY AWARDS 2026 รางวัลบิวตี้แห่งปี 5 หมวดหลัก แบ่งออกเป็น 35 รางวัล ได้แก่


SPECIAL PRIZES มี 8 รางวัล ประกอบด้วย Highest Engage Content, Highest Vote from KOL, Most Creative Content, Best Eco-Friendly Beauty, BA Popular Vote, Best in Class Beauty Service, Best Fragrance of the Year Presented by CT1, Special Prize by Central App​


MAKEUP มี 9 รางวัล ประกอบด้วย Best Lip Moisturizer, Best Everyday Lipstick, Best Foundation, Best Powder, Best Cushion, Best Makeup Base, Best Eyeshadow, Best Blush On Best Setting Spray


HAIR มี 2 รางวัล ประกอบด้วย Best Hair Mist, Best Hair Care


SKINCARE มี 8 รางวัล ประกอบด้วย Best Serum, Best Eye Cream, Best Moisturizer, Best Sunscreen, Best Essence, Best Men's Skincare, Best Luxury Skincare, Best Cleanser


FRAGRANCES มี 8 รางวัล ประกอบด้วย Best Fresh Citrus, Best Floral, Best Woody, Best Amber & Oriental, Best Aquatic/ Marine, Best Leather, Best Long-Lasting, Best Niche Fragrance











“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี
“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี
“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี
“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี
“โอปอล์ ปาณิสรา” แท็กทีม “โมเม นภัสสร” เฟ้นหาไอเทมสุดปังแห่งปี
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