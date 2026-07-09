ดร. ศีขรเชษฐ์-ศ.พญ. ธัญนันท์ ใบสมุทร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี มอบเงินบริจาค 12,300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.คลินิก นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
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ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู รังสรรค์คอลเลกชันใหม่ “Chocolatier Creations” รสชาติ Peanut Choco Filled โดนัทสอดไส้พีนัทครีม, Chocolate Chip Is Real! โดนัทโรยช็อกโกแลตชิปแบบจัดเต็ม, Classic Chocolate with Choco Kreme โดนัทสอดไส้ช็อกโกฟัดจ์ครีมเข้มข้น โรยผงโกโก้หอมๆ และChocolate Glaze with Kreme Cheese โดนัทตกแต่งด้วยครีมชีสเนื้อเนียนและช็อกโกแลตชิป วันนี้-31 ก.ค. 69 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา