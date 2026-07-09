S&P ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง ร่วมฝึกทักษะทำอาหารและเบเกอรี่

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท นำโดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขัง ในพิธีเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม “Inspire by PRINCESS @บำบัดพิเศษกลาง” ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง โดยมี พล.อ.อ. สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย จิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และพ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมงาน
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “S&P Chance for Change อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งดำเนินงานมาเป็นปีที่ 11 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่มให้แก่ผู้ต้องขัง เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ลดการกระทำผิดซ้ำ และสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคง
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานเบเกอรี่และเค้กหลายรูปแบบ พร้อมสาธิตการแต่งหน้าเค้ก โดย พล.อ.อ. สมคิด สุขบาง, จิรภา สินธุนาวา และพ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล ด้วยตนเอง อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานจากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง