เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก

บอกเลยว่าเป็นการดื่มชาที่มากกว่าแค่ชา เมื่อ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก เปิดโอกาสให้แขกผู้มาเยือนได้มีส่วนร่วมผ่านบทสนทนาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยบาร์ถูกออกแบบให้ทุกคนได้ชมการรังสรรค์เครื่องดื่มของ CHAtender อย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศผ่อนคลายแต่ยังคงความพรีเมียมและมีรสนิยม ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนเมือง เหล่านักชิม และคนทำงานที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ซึ่ง Experience Bar แห่งนี้นำเสนอศิลปะแห่งการชงชาผ่านประสบการณ์เสมือนอยู่ในห้องแล็บชาที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสกัดชาอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไปจนถึงกลิ่นหอม สัมผัส และรสชาติของแต่ละเมนู พิเศษเฉพาะที่ CHAGEE Experience Bar เท่านั้น
เมนูพิเศษที่ เราสามารถดื่มได้ที่ CHAGEE Experience Bar สาขา วัน แบงค็อก ในครั้งนี้มีถึง 6 เมนู เริ่มจาก Ruby at Dusk (สดชื่น | ฟรุตตี้): เมนูซิกเนเจอร์ที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะที่ CHAGEE Experience Bar ณ วัน แบงค็อก ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก “ปลาแห้งแตงโม” อาหารว่างตำรับไทยโบราณ สู่ประสบการณ์ชาในรูปแบบร่วมสมัยที่ผสานรากวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปะแห่งการชงชา เริ่มต้นด้วยการสกัดช็อตชา Lapsang Souchong Teaspresso สดใหม่ลงบน Watermelon Granita หรือแตงโมเกล็ดหิมะ ให้ความอุ่นละมุนและกลิ่นหอมรมควันค่อย ๆ หลอมรวมกับความสดชื่นของแตงโม ก่อนเสิร์ฟคู่กับปลาแห้งสูตรพิเศษของ CHAGEE เพื่อเติมมิติของรสชาติในทุกคำ เมื่อชาอุ่นค่อย ๆ ละลายเกล็ดน้ำแข็ง เครื่องดื่มจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรสชาติไปในแต่ละช่วง เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์สุดท้ายที่ทอดตัวเหนือเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ในยามอาทิตย์อัสดง สะท้อนเสน่ห์ของความงดงามที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ และหาได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น (ราคา 195 บาท)
เมนูที่ 2 Sunset Spritz (สดชื่น | กลิ่นซิตรัส): เครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยามอาทิตย์อัสดงอันอบอุ่นและสวยงาม คัดสรรส่วนผสมที่จับคู่กันอย่างลงตัวอย่างมีศิลปะ จากชา Da Hong Pao Teaspresso ผสานกับส้มยูซุโซดา ให้รสชาติรสเปรี้ยวหวานสดชื่น และสามารถดื่มได้ทุกโอกาส (ราคา 195 บาท)
เมนูที่ 3 Red & Black (ฟรุตตี้ | เน้นรสชา): เครื่องดื่มที่นำชา Da Hong Pao Teaspresso ซึ่งมีกลิ่นคั่วอันเป็นเอกลักษณ์มาผสานเข้ากับรสชาติเปรี้ยวหวานเฉพาะตัวของแบล็กเคอร์แรนต์ ให้ความละมุนและลุ่มลึก และรสชาติที่มีมิติตั้งแต่จิบแรก (ราคา 185 บาท)
เมนูที่ 4 Shaken & Steeped (เข้มข้น | เน้นรสชา): เครื่องดื่มที่จะเซอร์ไพรส์คุณตั้งแต่จิบแรก ด้วยการผสานความแตกต่างอย่างลงตัวระหว่างช็อกโกแลตและสตรอว์เบอร์รี เข้ากับกลิ่นหอมคั่วของชา Da Hong Pao Teaspresso (ราคา 195 บาท)
เมนูที่ 5 Good Evening, Good Beginnings (กลิ่นดอกไม้ | เข้มข้น): ผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มที่ผสานความหอมหวานของกลิ่นรมควันไม้จากชา Lapsang Souchong Teaspresso เข้ากับความหอมผ่อนคลายจากดอกลาเวนเดอร์ พร้อมยกระดับรสชาติไปอีกขั้นด้วยเฟรนช์วานิลลาโฟมที่ให้ความเนียนนุ่มดุจดั่งกำมะหยี่ ให้คุณได้สัมผัสรสชาติและกลิ่นหอมที่เข้ากันอย่างลงตัว (ราคา 215 บาท)
และปิดท้ายด้วยเมนู Da Hong Pao Tea-ramisu (เข้มข้น | ลุ่มลึก): การตีความแบบร่วมสมัยของขนมหวานสุดคลาสสิกและโด่งดังของประเทศอิตาลี โดยเปลี่ยนจากกาแฟเอสเพรสโซแบบเดิม ๆ เป็นชาสกัด Da Hong Pao Teaspresso ที่เข้มข้น ทำให้เครื่องดื่มแก้วนี้มีรสสัมผัสที่ทั้งเข้มข้น และนุ่มนวล แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชาไว้อย่างชัดเจน (ราคา 195 บาท)
เมนูต่างๆ เหล่านี้เป็นเมนูที่สามารถดื่มได้เฉพาะที่ร้าน CHAGEE Experience Bar สาขา วัน แบงค็อก เท่านั้น (ไม่มีบริการสั่งผ่านแอปพลิเคชัน) ร้านหาไม่ยาก CHAGEE Experience Bar ตั้งอยู่ที่ วัน แบงค็อก ชั้น G โซน The Storeys อยากให้ลองมาสัมผัสเมนูชาสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยตัวเองและพูดคุยเรื่องราวเบื้องหลังการรังสรรค์แต่ละแก้ว ให้การดื่มชาเป็นประสบการณ์เหนือความคาดหมายมากกว่าเดิม