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เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บอกเลยว่าเป็นการดื่มชาที่มากกว่าแค่ชา เมื่อ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก เปิดโอกาสให้แขกผู้มาเยือนได้มีส่วนร่วมผ่านบทสนทนาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยบาร์ถูกออกแบบให้ทุกคนได้ชมการรังสรรค์เครื่องดื่มของ CHAtender อย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศผ่อนคลายแต่ยังคงความพรีเมียมและมีรสนิยม ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนเมือง เหล่านักชิม และคนทำงานที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ


ซึ่ง Experience Bar แห่งนี้นำเสนอศิลปะแห่งการชงชาผ่านประสบการณ์เสมือนอยู่ในห้องแล็บชาที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสกัดชาอันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ ไปจนถึงกลิ่นหอม สัมผัส และรสชาติของแต่ละเมนู พิเศษเฉพาะที่ CHAGEE Experience Bar เท่านั้น


เมนูพิเศษที่ เราสามารถดื่มได้ที่ CHAGEE Experience Bar สาขา วัน แบงค็อก ในครั้งนี้มีถึง 6 เมนู เริ่มจาก Ruby at Dusk (สดชื่น | ฟรุตตี้): เมนูซิกเนเจอร์ที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะที่ CHAGEE Experience Bar ณ วัน แบงค็อก ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก “ปลาแห้งแตงโม” อาหารว่างตำรับไทยโบราณ สู่ประสบการณ์ชาในรูปแบบร่วมสมัยที่ผสานรากวัฒนธรรมไทยเข้ากับศิลปะแห่งการชงชา เริ่มต้นด้วยการสกัดช็อตชา Lapsang Souchong Teaspresso สดใหม่ลงบน Watermelon Granita หรือแตงโมเกล็ดหิมะ ให้ความอุ่นละมุนและกลิ่นหอมรมควันค่อย ๆ หลอมรวมกับความสดชื่นของแตงโม ก่อนเสิร์ฟคู่กับปลาแห้งสูตรพิเศษของ CHAGEE เพื่อเติมมิติของรสชาติในทุกคำ เมื่อชาอุ่นค่อย ๆ ละลายเกล็ดน้ำแข็ง เครื่องดื่มจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรสชาติไปในแต่ละช่วง เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์สุดท้ายที่ทอดตัวเหนือเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ในยามอาทิตย์อัสดง สะท้อนเสน่ห์ของความงดงามที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ และหาได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น (ราคา 195 บาท)


เมนูที่ 2 Sunset Spritz (สดชื่น | กลิ่นซิตรัส): เครื่องดื่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยามอาทิตย์อัสดงอันอบอุ่นและสวยงาม คัดสรรส่วนผสมที่จับคู่กันอย่างลงตัวอย่างมีศิลปะ จากชา Da Hong Pao Teaspresso ผสานกับส้มยูซุโซดา ให้รสชาติรสเปรี้ยวหวานสดชื่น และสามารถดื่มได้ทุกโอกาส (ราคา 195 บาท)


เมนูที่ 3 Red & Black (ฟรุตตี้ | เน้นรสชา): เครื่องดื่มที่นำชา Da Hong Pao Teaspresso ซึ่งมีกลิ่นคั่วอันเป็นเอกลักษณ์มาผสานเข้ากับรสชาติเปรี้ยวหวานเฉพาะตัวของแบล็กเคอร์แรนต์ ให้ความละมุนและลุ่มลึก และรสชาติที่มีมิติตั้งแต่จิบแรก (ราคา 185 บาท)


เมนูที่ 4 Shaken & Steeped (เข้มข้น | เน้นรสชา): เครื่องดื่มที่จะเซอร์ไพรส์คุณตั้งแต่จิบแรก ด้วยการผสานความแตกต่างอย่างลงตัวระหว่างช็อกโกแลตและสตรอว์เบอร์รี เข้ากับกลิ่นหอมคั่วของชา Da Hong Pao Teaspresso (ราคา 195 บาท)


เมนูที่ 5 Good Evening, Good Beginnings (กลิ่นดอกไม้ | เข้มข้น): ผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มที่ผสานความหอมหวานของกลิ่นรมควันไม้จากชา Lapsang Souchong Teaspresso เข้ากับความหอมผ่อนคลายจากดอกลาเวนเดอร์ พร้อมยกระดับรสชาติไปอีกขั้นด้วยเฟรนช์วานิลลาโฟมที่ให้ความเนียนนุ่มดุจดั่งกำมะหยี่ ให้คุณได้สัมผัสรสชาติและกลิ่นหอมที่เข้ากันอย่างลงตัว (ราคา 215 บาท)


และปิดท้ายด้วยเมนู Da Hong Pao Tea-ramisu (เข้มข้น | ลุ่มลึก): การตีความแบบร่วมสมัยของขนมหวานสุดคลาสสิกและโด่งดังของประเทศอิตาลี โดยเปลี่ยนจากกาแฟเอสเพรสโซแบบเดิม ๆ เป็นชาสกัด Da Hong Pao Teaspresso ที่เข้มข้น ทำให้เครื่องดื่มแก้วนี้มีรสสัมผัสที่ทั้งเข้มข้น และนุ่มนวล แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชาไว้อย่างชัดเจน (ราคา 195 บาท)


เมนูต่างๆ เหล่านี้เป็นเมนูที่สามารถดื่มได้เฉพาะที่ร้าน CHAGEE Experience Bar สาขา วัน แบงค็อก เท่านั้น (ไม่มีบริการสั่งผ่านแอปพลิเคชัน) ร้านหาไม่ยาก CHAGEE Experience Bar ตั้งอยู่ที่ วัน แบงค็อก ชั้น G โซน The Storeys อยากให้ลองมาสัมผัสเมนูชาสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยตัวเองและพูดคุยเรื่องราวเบื้องหลังการรังสรรค์แต่ละแก้ว ให้การดื่มชาเป็นประสบการณ์เหนือความคาดหมายมากกว่าเดิม













เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก
เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก
เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก
เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก
เปิดประสบการณ์ละเลียดชาแนวใหม่ จากห้องแล็บสู่หน้าบาร์ที่ CHAGEE Experience Bar วัน แบงค็อก
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