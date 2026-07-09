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CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



CHATA Destiny แบรนด์น้ำหอมปรับอากาศพรีเมียมสัญชาติไทย ภายใต้ บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำหอมสำหรับบ้านและเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ระดับโลก อาทิ Chupa Chups, LINE FRIENDS, Soft99 และ Little Trees พร้อมส่งต่อประสบการณ์กลิ่นหอมภายใต้แนวคิด "Scent Shapes Your Destiny"


CHATA Destiny – เมื่อกลิ่นหอมกลายเป็นมากกว่าความสดชื่น

กลิ่นหอมไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสัมผัสได้ผ่านการหายใจ แต่ยังเป็นพลังที่เชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน CHATA Destiny จึงถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่ากลิ่นหอม สามารถช่วยปลุกพลังบวกเติมเต็มจิตใจ และพาคุณเข้าใกล้ช่วงเวลาที่ปรารถนาได้มากขึ้นเพราะ ทุกกลิ่นที่เลือกไม่ได้สะท้อนเพียงตัวตนของคุณแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศและเส้นทางชีวิต ในแบบที่คุณต้องการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”


4 คอลเลคชั่น 4 การเสริมพลังบวกให้กับชีวิต
CHATA Destiny ถูกออกแบบมาจาก 4 แนวคิดหลัก ที่เปรียบเสมือน 4 พลังงานสำคัญที่ผู้คนต้องการในชีวิตประจำวันได้แก่

Lucky Collection : โอกาสและความสำเร็จ : ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องโชคลาภและ
การเปิดรับสิ่งดี ๆ ถ่ายทอดผ่านโทนกลิ่น Fresh Floral Citrus ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น กระตือรือร้น และเปี่ยมด้วยความมั่นใจ พร้อมก้าวสู่โอกาสใหม่ ๆ ในทุกวัน

Love Collection : ความรักและความสัมพันธ์ที่ดี สื่อถึงความรักในทุกรูปแบบ ผ่านโทนกลิ่น White Floral, Fruity & Soft Musk ที่มอบความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก และน่าประทับใจ

Protect Collection : ความอุ่นใจและความมั่นคง ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องการคุ้มครอง ถ่ายทอดผ่านโทนกลิ่น Sacred Wood ที่ให้บรรยากาศสงบ ผ่อนคลาย และช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงในพื้นที่ของคุณ

Reset Collection : การปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่ สำหรับวันที่อยากพักจากความวุ่นวาย โดดเด่นด้วยโทนกลิ่น Marine Herbal Clean ที่มอบความสดชื่น โปร่งสบาย ช่วยรีเฟรชความคิด เติมพลัง และพร้อมสำหรับก้าวต่อไป


แม้โชคดี ความรัก หรือความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย แต่บางครั้งการเริ่มต้นวันด้วยบรรยากาศ และความรู้สึกที่ดี ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดี ๆ ที่ตามมาได้เช่นกัน เพราะว่าแบรนด์เชื่อว่า “โชคชะตาไม่ได้มาโดยบังเอิญ”


เปิดตัววางและวางขายครั้งแรกที่ร้าน TOFU (ห้าง Platinum Pop ชั้น 1)
CHATA เลือก TOFU (ห้าง Platinum Pop ชั้น 1) เป็นพื้นที่แรกในการเปิดตัวและวางจำหน่ายซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญในการนำแบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ที่ใส่ใจเรื่องไลฟ์สไตล์และมองหาสินค้าที่มีความหมายมากกว่าแค่กลิ่นหอม การเลือก TOFU (ห้าง Platinum Pop ชั้น 1) เป็น Executive Launch Point สะท้อนถึงทิศทางของแบรนด์ที่ต้องการวาง
ตำแหน่งตัวเองในพื้นที่ที่คัดสรรแล้ว พร้อมสร้างประสบการณ์แรกที่น่าจำจดให้กับลูกค้าก่อนจะขยายช่องทางการจำหน่าย
ต่อไปในอนาคต


ก้าวแรกของแบรนด์ที่เกิดจากความเชื่อ..
การเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ CHATA Destiny ในการพิสูจน์ว่าแบรนด์เครื่องหอมสัญชาติไทยสามารถเติบโต
และโดดเด่นได้ด้วยคุณภาพ การออกแบบ และแนวคิดที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Awareness) พร้อมสร้างชุมชนของผู้คนที่เชื่อว่ากลิ่นหอมสามารถเติมเต็มความรู้สึก สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทุกวันมีความหมาย
มากยิ่งขึ้น


Scent Shapes Your Destiny
สั่งซื้อ CHATA Destiny ได้แล้ววันนี้ผ่าน TikTok : CHATA Destiny.Official
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่
• IG : ChataDestiny.Official
• LINE Official : @Chata.destiny



CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”
CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”
CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”
CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”
CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”
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