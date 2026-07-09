CHATA Destiny เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”

CHATA Destiny แบรนด์น้ำหอมปรับอากาศพรีเมียมสัญชาติไทย ภายใต้ บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำหอมสำหรับบ้านและเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ระดับโลก อาทิ Chupa Chups, LINE FRIENDS, Soft99 และ Little Trees พร้อมส่งต่อประสบการณ์กลิ่นหอมภายใต้แนวคิด "Scent Shapes Your Destiny"
CHATA Destiny – เมื่อกลิ่นหอมกลายเป็นมากกว่าความสดชื่น
กลิ่นหอมไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราสัมผัสได้ผ่านการหายใจ แต่ยังเป็นพลังที่เชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก และแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน CHATA Destiny จึงถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่ากลิ่นหอม สามารถช่วยปลุกพลังบวกเติมเต็มจิตใจ และพาคุณเข้าใกล้ช่วงเวลาที่ปรารถนาได้มากขึ้นเพราะ ทุกกลิ่นที่เลือกไม่ได้สะท้อนเพียงตัวตนของคุณแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศและเส้นทางชีวิต ในแบบที่คุณต้องการ ภายใต้แนวคิด “Scent Shapes Your Destiny”
4 คอลเลคชั่น 4 การเสริมพลังบวกให้กับชีวิต
CHATA Destiny ถูกออกแบบมาจาก 4 แนวคิดหลัก ที่เปรียบเสมือน 4 พลังงานสำคัญที่ผู้คนต้องการในชีวิตประจำวันได้แก่
Lucky Collection : โอกาสและความสำเร็จ : ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องโชคลาภและ
การเปิดรับสิ่งดี ๆ ถ่ายทอดผ่านโทนกลิ่น Fresh Floral Citrus ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น กระตือรือร้น และเปี่ยมด้วยความมั่นใจ พร้อมก้าวสู่โอกาสใหม่ ๆ ในทุกวัน
Love Collection : ความรักและความสัมพันธ์ที่ดี สื่อถึงความรักในทุกรูปแบบ ผ่านโทนกลิ่น White Floral, Fruity & Soft Musk ที่มอบความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก และน่าประทับใจ
Protect Collection : ความอุ่นใจและความมั่นคง ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องการคุ้มครอง ถ่ายทอดผ่านโทนกลิ่น Sacred Wood ที่ให้บรรยากาศสงบ ผ่อนคลาย และช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงในพื้นที่ของคุณ
Reset Collection : การปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่ สำหรับวันที่อยากพักจากความวุ่นวาย โดดเด่นด้วยโทนกลิ่น Marine Herbal Clean ที่มอบความสดชื่น โปร่งสบาย ช่วยรีเฟรชความคิด เติมพลัง และพร้อมสำหรับก้าวต่อไป
แม้โชคดี ความรัก หรือความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย แต่บางครั้งการเริ่มต้นวันด้วยบรรยากาศ และความรู้สึกที่ดี ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดี ๆ ที่ตามมาได้เช่นกัน เพราะว่าแบรนด์เชื่อว่า “โชคชะตาไม่ได้มาโดยบังเอิญ”
เปิดตัววางและวางขายครั้งแรกที่ร้าน TOFU (ห้าง Platinum Pop ชั้น 1)
CHATA เลือก TOFU (ห้าง Platinum Pop ชั้น 1) เป็นพื้นที่แรกในการเปิดตัวและวางจำหน่ายซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญในการนำแบรนด์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ที่ใส่ใจเรื่องไลฟ์สไตล์และมองหาสินค้าที่มีความหมายมากกว่าแค่กลิ่นหอม การเลือก TOFU (ห้าง Platinum Pop ชั้น 1) เป็น Executive Launch Point สะท้อนถึงทิศทางของแบรนด์ที่ต้องการวาง
ตำแหน่งตัวเองในพื้นที่ที่คัดสรรแล้ว พร้อมสร้างประสบการณ์แรกที่น่าจำจดให้กับลูกค้าก่อนจะขยายช่องทางการจำหน่าย
ต่อไปในอนาคต
ก้าวแรกของแบรนด์ที่เกิดจากความเชื่อ..
การเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ CHATA Destiny ในการพิสูจน์ว่าแบรนด์เครื่องหอมสัญชาติไทยสามารถเติบโต
และโดดเด่นได้ด้วยคุณภาพ การออกแบบ และแนวคิดที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Awareness) พร้อมสร้างชุมชนของผู้คนที่เชื่อว่ากลิ่นหอมสามารถเติมเต็มความรู้สึก สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทุกวันมีความหมาย
มากยิ่งขึ้น
Scent Shapes Your Destiny
สั่งซื้อ CHATA Destiny ได้แล้ววันนี้ผ่าน TikTok : CHATA Destiny.Official
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