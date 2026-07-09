“Rainy Retreat” ชวน กิน-เที่ยว-ช้อป สัมผัสเสน่ห์ท้องถิ่นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วไทย

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางชีวิตชุมชน (Central to Life) ส่งแคมเปญ "Rainy Retreat" เติมความสุขต้อนรับหน้าฝน ชวนเช็กอิน 9 กิจกรรมไฮไลต์ทั่วประเทศ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2569 ขนทัพเทศกาลอาหาร กีฬา และศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ปักหมุด 5 ไฮไลต์เทศกาลอาหารที่ไม่ควรพลาด ชวนมาอิ่มอร่อยต้อนรับหน้าฝนกับเทศกาลอาหารจากทั่วทุกภูมิภาค รวบรวมร้านเด็ด เมนูดัง และวัตถุดิบขึ้นชื่อประจำจังหวัดมาไว้ในที่เดียว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี งาน "กินเล่นเย็นใจ Food Fair" วันที่ 9 ก.ค. 69 –13 ก.ค. 69
รวมพิกัดร้านอร่อยตัวท็อประดับประเทศ ร้านอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ ร้าน Street Food, ร้านเด็ดดารา กว่า 80 ร้านค้า กว่า 200 เมนู พร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอาทิ ปู Blackhead, โป่ง หินเหล็กไฟ, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ฯลฯ ตลอด 5 วันเต็ม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง งาน "คอฟฟี่ มาเนี่ยย" วันที่ 10 ก.ค. 69 – 13 ก.ค. 69
เดสติเนชันของคอกาแฟ รวมคาเฟ่และเครื่องดื่มชื่อดังเมืองระยอง ลิ้มลองเมล็ดกาแฟหลากสายพันธุ์และเมนูสุดพิเศษ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน งาน "ตลาดของดีเมืองนนท์" วันที่ 16 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69
ยกขบวนของดีเมืองนนทบุรี ทั้งร้านอาหารเจ้าดัง คาเฟ่ยอดนิยม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากขึ้นชื่อ ครบจบในที่เดียว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร งาน "Sweet Wonderland" วันที่ 27 ก.ค. 69 – 7 ส.ค. 69
เทศกาลขนมหวานสุดฟิน รวมเบเกอรี่ คาเฟ่ และของหวานร้านดังที่ทุกคนตามหา เติมสีสันและความสดใสให้วันฝนพรำ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง ต้อนรับงาน "Phuket Lobster Festival 2026" วันที่ 30 ก.ค. 69 – 1 ส.ค. 69
สัมผัสเสน่ห์ของอาหารทะเลระดับพรีเมียมในงานเดียวที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรมชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต ถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นและเมนูสุดพิเศษ
ปักหมุดไฮไลต์กิจกรรมกีฬาเด็ด เติมพลังความสนุกกับกิจกรรมกีฬาที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่รักการออกกำลังกายได้แสดงศักยภาพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันของทุกคนในครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด งาน "Roi Et Olympic Kid 2026" วันที่ 11 ก.ค. 69 – 12 ก.ค. 69
ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้หนูน้อยนักกีฬา ระดับอนุบาล 1-3 ในการแข่งขันกีฬาสีสุดน่ารัก ปลูกฝังการรักสุขภาพตั้งแต่ วัยเยาว์
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ งาน "Street Futsal 3x3" วันที่ 11 ก.ค. 69 – 12 ก.ค. 69
เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่โชว์ทักษะทีมเวิร์กและความเร็ว กับการแข่งขันฟุตซอล 3 คน ชิงชัยและชิงรางวัลมากมาย
ปักหมุดไฮไลต์งานศิลปวัฒนธรรม สัมผัสโลกแห่งศิลปะและงานคราฟต์ ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมไทย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด งาน "ก็มาดิ Craft #3 ตอน แถวนี้ ไทใหญ่" วันที่ 17 ก.ค. 69 – 19 ก.ค. 69
สัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์วัฒนธรรมไทใหญ่ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานคราฟต์และดีไซน์ร่วมสมัย ชวนทุกคนมาชมความงดงามของงานฝีมือท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี งาน "ฅนโขน Contest 2026" วันที่ 25 ก.ค. 69 – 26 ก.ค. 69
ร่วมชื่นชมความงดงามของนาฏศิลป์ชั้นสูงในการประกวดโขนระดับเยาวชน เปิดเวทีแสดงความสามารถ พร้อมร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
โรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และขับเคลื่อนความสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ชวนทุกคนมาเช็กอิน กิน เที่ยว ช้อป กับแคมเปญ "Rainy Retreat" ได้ตลอดเดือนกรกฎาคม 2569 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
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