เมกาบางนา ชวนเติมเต็มทุกลุคกับ "MEGA FASHION COLLECTIVE SALE"

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนอัปเดตลุคใหม่กับงาน "MEGA FASHION COLLECTIVE SALE" ที่คัดสรรแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไอเทมจากแบรนด์ชั้นนำมาไว้ในที่เดียว ให้เลือกช้อปครบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า หมวก แว่นตา กระเป๋า และแอ็กเซสซอรี เพื่อมิกซ์แอนด์แมตช์ลุคในแบบของตัวเอง พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 กรกฎาคม 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ภายในงานพบกับแบรนด์แฟชั่นที่ช่วยคอมพลีตทุกลุค ให้คุณมิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะออกเดินทาง พักผ่อน หรือใช้ชีวิตในทุกวัน เริ่มจาก OUTLET24 แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นครบครันทั้ง เสื้อผ้า รองเท้า และแอ็กเซสซอรีจากหลากหลายแบรนด์ดังไว้ในที่เดียว, DICKIES แบรนด์แฟชั่นสัญชาติอเมริกันที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบเท่และคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์, STAR FASHION มัลติแบรนด์ที่รวมรองเท้า และแอ็กเซสซอรีสำหรับทุกโอกาส, NEW ERA แบรนด์หมวกระดับโลกที่ก้าวข้ามจากโลกกีฬา สู่ไอเทมแฟชั่นที่ได้รับความนิยมทั่วโลก, KANGOL เจ้าของหมวก BUCKET HAT อันเป็นซิกเนเจอร์ที่ครองใจสายสตรีทแฟชั่นมายาวนาน
เติมเต็มสไตล์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกับไลฟ์สไตล์ไอเทมที่คัดสรรมาเพื่อคนรักแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็น THE TRAVEL STORE ร้านมัลติแบรนด์ที่รวบรวมกระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์เพื่อการเดินทาง และแอ็กเซสซอรีจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ภายใต้แนวคิด "EVERY JOURNEY BEGINS HERE" พร้อมด้วย OPTIC SQUARE ร้านแว่นตาชั้นนำที่รวบรวมแว่นตาแฟชั่นกว่า 300 แบรนด์ดังจากทั่วโลก พร้อมสินค้า LIMITED EDITION มาให้เลือกช้อปก่อนใคร
พิเศษ! สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถสะสมคะแนนจากใบเสร็จภายในงานที่มีตราประทับ ครบทุก 500 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมาย
อัปเดตตู้เสื้อผ้าด้วยแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไอเทมที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ พร้อมเลือกช้อปแบรนด์ดังในราคาสุดคุ้มในงาน "MEGA FASHION COLLECTIVE SALE" รับส่วนลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 กรกฎาคม 2569 ณ โซนแฟชั่น แกลเลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา