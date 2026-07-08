Piaget x APO เผยภาพแคมเปญล่าสุด เพื่อเชิดชูมรดกแห่งงานฝีมือและเฉลิมฉลองมรดกแห่งสีสัน

piaget เผยภาพแคมเปญล่าสุด เพื่อเชิดชูมรดกแห่งงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์และเฉลิมฉลองมรดกแห่งสีสันที่หยั่งรากลึกใน DNA ของเมซงมาอย่างยาวนาน โดยได้ อาโป-ณัฐวิญญ์ (@apo555) Global Ambassador มาร่วมถ่ายทอด ผ่านฝีมือของช่างภาพชื่อดัง Ben Hassett ที่ร่วมงานกับเมซงมาอย่างต่อเนื่อง
ติดตามการเดินทางบทใหม่ที่เปี่ยมด้วยสไตล์ของ Piaget และอาโป ได้เร็ว ๆนี้!
Look1
Watch: Piaget Polo Signature Date
Bracelet: Possession bangle
Possession Rings:
Piaget "Decor Palace" White Gold Diamond Ring Small Model G34P6R00
Piaget "Decor Palace" White Gold Ring Small Model G34P4Q00
Look2
Watch: Andy Warhol
Possession Ring: Piaget "Decor Palace" Rose Gold Ring G34P6L00
Look3
Watch: Polo 79
Look4
Possession pendant:
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Diamond Pendant G33PN100
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Diamond Pendant G33PN500
Possession Bracelet:
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Bracelet G36PP200
Possession Ring:
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Ring G34P6L00
Piaget Rose Gold Diamond "Decor Palace" Ring G34P7K00
ติดตามการเดินทางบทใหม่ที่เปี่ยมด้วยสไตล์ของ Piaget และอาโป ได้เร็ว ๆนี้!
Look1
Watch: Piaget Polo Signature Date
Bracelet: Possession bangle
Possession Rings:
Piaget "Decor Palace" White Gold Diamond Ring Small Model G34P6R00
Piaget "Decor Palace" White Gold Ring Small Model G34P4Q00
Look2
Watch: Andy Warhol
Possession Ring: Piaget "Decor Palace" Rose Gold Ring G34P6L00
Look3
Watch: Polo 79
Look4
Possession pendant:
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Diamond Pendant G33PN100
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Diamond Pendant G33PN500
Possession Bracelet:
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Bracelet G36PP200
Possession Ring:
Piaget "Decor Palace" Rose Gold Ring G34P6L00
Piaget Rose Gold Diamond "Decor Palace" Ring G34P7K00