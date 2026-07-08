ชูเสน่ห์ผ้าไทย ผสานความงามไฮจิวเวลรี

ตระการตาด้วยความงามของงานหัตถศิลป์และอัญมณีไทย ที่มีอัตลักษณ์และความประณีต ผ่านการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ผนึกกำลังร่วมกับ Petch Boutique (เพชร บูติก) และ Beauty Gems (บิวตี้เจมส์) พร้อมด้วยพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท เพชรไพรม์ จำกัด, PRIME BANGKOK,SIAM PARAGON และ RANI Fabric Center จัดงาน “THREADS OF AMAZING THAILAND” ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อยกระดับผ้าไทยและงานฝีมือไทย ด้วยแฟชั่นโชว์ 75 ชุด พร้อมไฮไลต์เครื่องประดับ “THE POWER OF DREAMS” High Jewelry Collection รวมมูลค่ากว่า 125 ล้านบาท
โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคทุกแวดวงร่วมงานคับคั่ง และร่วมเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการบนรันเวย์ด้วย สร้างความงามให้ประจักษ์ผ่านแฟชั่นโชว์จาก Petch Boutique (เพชร บูติก) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย รังสรรค์ความงามของผ้าพื้นถิ่นไทยด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย พร้อมเครื่องประดับ High Jewelry จาก Beauty Gems ผู้นำด้าน High Jewelry ของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่านการเจียระไนด้วยความประณีตของช่างฝีมือไทย ร่วมถ่ายทอดความงามของศิลปะภายใต้คอนเซปต์ “From the hands of artisans to the heart of fashion every thread carries the soul of Thai culture จากมือช่างสู่หัวใจของแฟชั่น ทุกเส้นไหมบรรจุจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย”
การยกระดับวงการแฟชั่นไทยในการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ โดยทั้ง Petch Boutique และ Beauty Gems ต่างเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานฝีมือของช่างฝีมือคนไทย อันเป็นมรดกจากอดีตอันทรงคุณค่าที่ควรสืบสานเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทย จึงผนึกกำลังร่วมกันผลักดันงานฝีมือของคนไทย สู่เวทีระดับสากล สู่ความร่วมมือครั้งสำคัญที่นำผ้าไทยมาถ่ายทอดผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย พร้อมเพิ่มเสน่ห์ความงดงามด้วยเครื่องประดับอัญมณี การนำเสนอคอลเลกชันสุดพิเศษบนรันเวย์ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนเสน่ห์ของผ้าไทยและเครื่องประดับเพียงเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำศักยภาพของนักออกแบบและช่างฝีมือคนไทย ที่สามารถรังสรรค์งานฝีมืออันเป็นที่ประจักษ์ได้
เพชร - จารุต ภิญโญกีรติ ผู้บริหาร Petch Boutique (เพชร บูติก) กล่าวว่า “เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เห็นถึงศักยภาพของ Petch Boutique ผ่านการออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายร่วมสมัย และให้การสนับสนุนพร้อมร่วมผลักดันผ้าไทยในทุกจังหวัดให้ก้าวสู่ระดับสากลในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมุ่งมั่นอยากสะท้อนให้เห็นความงามของผ้าไทยและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในทุกจังหวัดของประเทศไทย”
พร้อมกล่าวต่อว่า “แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ได้มีการคัดสรรผ้าทอพื้นถิ่นไทย ที่เรียกว่าเป็นผ้าทอของชาวบ้านจริง ๆ สำหรับนำมาออกแบบชุด โดยมีหัวใจในการออกแบบยึดตามอัตลักษณ์ของการทอผ้าประเภทต่าง ๆ ไม่มีการเปลี่ยนลวดลายหรือสีที่ชาวบ้านทอมา เพื่อรักษารากเหง้าวัฒนธรรม สิ่งที่มีการเพิ่มเติม คือ การดีไซน์ชุดที่ร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผืนผ้า สร้างความแตกต่างในด้านการออกแบบ สร้างความภูมิใจในผ้าทอพื้นถิ่นไทยที่เป็น Soft Power และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพสำหรับชาวบ้านได้ด้วยเช่นกัน”
หนึ่ง - สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ ผู้รังสรรค์เครื่องประดับและอัญมณีของไทย กล่าวเสริมว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจของทั้ง 2 แบรนด์ ระหว่าง Beauty Gems และ Petch Boutique ที่มองเห็นคุณค่างานฝีมือไทย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ยิ่งเป็นงานฝีมือต้องมีความประณีต ซึ่งทาง Beauty Gems เป็นผู้นำด้าน High Jewelry มีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่มีดีไซน์และการผลิตเครื่องประดับหรู เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ในขณะที่ Petch Boutique ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ดังนั้นการผนึกกำลังร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพงานฝีมือคนไทยได้เป็นอย่างดี และขยายสู่วงกว้างได้มากขึ้น
“ในส่วนของ Beauty Gems ร่วมสร้างคุณค่าในงานฝีมือไทย ผ่านการออกแบบเครื่องประดับหรูที่นำมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ โดยสะท้อนแนวคิด Woven Forward ของงาน THREADS OF AMAZING THAILAND ที่เชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมไทยสามารถได้รับการสืบสาน ต่อยอด และนำเสนอใหม่ในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่และเวทีโลกอย่างสง่างาม”
การส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในครั้งนี้ พิถีพิถันด้วยการออกแบบชุดที่ทันสมัย ชูเอกลักษณ์ทั้งลายผ้าและสีบนผืนผ้า คงความงามที่เหนือกาลเวลา ผสานด้วย High Jewelry Collection “THE POWER OF DREAMS” ที่มีครบชุดรวมมูลค่ากว่า 125 ล้านบาท ทั้งสร้อยคอมรกตประดับเพชร ประกอบด้วย มรกต(Emerald) 130.36 กะรัต, เพชร(Diamond) 64.00 กะรัต, 18K White Gold น้ำหนัก 106.37 กรัม, 18K Yellow Gold น้ำหนัก 5.92 กรัม ต่างหูมรกตประดับเพชร ประกอบด้วย มรกต(Emerald) 62.78 กะรัต, เพชร(Diamond) 6.75 กะรัต, Platinum น้ำหนัก 11.82 กรัม, 18K Yellow Gold น้ำหนัก 5.18 กรัม, 18K White Gold น้ำหนัก 3.00 กรัม และแหวนมรกตประดับเพชร ประกอบด้วย มรกต(Emerald) 21.38 กะรัต, เพชร(Diamond) 3.54 กะรัต, 18K White Gold น้ำหนัก 9.80 กรัม, 18K Yellow Gold น้ำหนัก 2.00 กรัม
โดย High Jewelry Collection นี้ รวมมรกต น้ำหนัก 214.52 กะรัต เพชรน้ำหนัก 74.29 กะรัต ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังแห่งความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เปรียบเสมือนสายใยแห่งภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน
โดดเด่นด้วย “มรกต” สีเขียวอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นอัญมณีหลักของคอลเลกชันนี้ ที่สื่อถึงความหวัง ความอุดมสมบูรณ์ การเติบโต และความรุ่งเรือง ประดับด้วย “เพชร” ที่เปรียบเสมือนเส้นไหม ที่ถักทอเป็นผืนผ้าแห่งคุณค่าทางวัฒนธรรม ผ่านการรังสรรค์งานช่างฝีมือชั้นสูง จะว่าไปคอลเลกชันนี้สะท้อนแนวคิด Woven Forward ของงาน “THREADS OF AMAZING THAILAND” ที่เชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมไทย สามารถได้รับการสืบสานต่อยอด และนำเสนอใหม่ในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่ และเวทีโลกอย่างสง่างาม ซึ่งได้ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 ร่วมเดินแบบในชุดฟินาเล่ ตอกย้ำถึงความงาม ที่เปล่งประกายและความมุ่งมั่นที่สะท้อนจากภายใน
ภายในงานยังมีนางงามจากหลากหลายเวทีร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ผ้าไทยพื้นถิ่นและเครื่องประดับ High Jewelry ล้นรันเวย์ ทั้งน้ำผึ้ง - กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล Miss World Thailand 2026, มาลัย - มาลัยกะ คาร 1st runner up Miss World Thailand 2026, มายมิ้นต์ - จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทยคนที่ 57, ซาฟฟรอน - มายา สนูค Miss Global Thailand 2026 รวมถึง ฟลุ๊ค กะล่อน อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมเดินสับๆ โชว์ความอลังการของแบรนด์ไทยสุดปัง! ครั้งนี้ด้วย
การออกแบบผ้าไทยที่ร่วมสมัยและความประณีตงดงามของเครื่องประดับอัญมณีแบรนด์ไทย ถือเป็นการส่งเสริม Soft Power ไทย พร้อมๆ กับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผ่านการมองเห็นคุณค่าของความงดงามของช่างฝีมือไทย สู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้น ทั้งอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับที่คงความมีคุณค่าอยู่เสมอและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น, ผ้าทอพื้นถิ่นไทย ที่ถูกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการออกแบบที่ทันสมัย สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ และเป็นงานฝีมือที่ควรค่าแก่การสืบสาน พร้อมเปิดมิติใหม่ให้ได้สัมผัสคุณค่าที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชม Exhibition ของเครื่องแต่งกายกว่า 50 ชุด ที่ใช้เดินแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ โดยจะถูกจัดแสดงโชว์ตั้งแต่วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ณ NEX Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน