Dyson Supersonic Travel ไดร์เป่าผมขนาดพกพา แต่ทรงพลัง

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาการจัดแต่งทรงผมในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง Dyson เปิดตัว Dyson Supersonic™ Travel ไดร์เป่าผมขนาดพกพารุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ ตอบทุกโจทย์ทุกกิจวัตรประจำวัน การใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์แบบคล่องตัวให้ทุกคนสามารถพกพารูทีนการดูแลและจัดแต่งทรงผมที่คุ้นเคยติดตัวไปได้ทุกที่ Dyson Supersonic™ Travel วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Dyson Store และห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ในราคา 10,900 บาท
ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic™ Travel รังสรรค์ขึ้นจากความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องเดินทางและใช้ชีวิตอย่างคล่องตัวอยู่เสมอ อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลและจัดแต่งทรงผมได้อย่างมั่นใจ พร้อมคงลุคที่สุดเพอร์เฟกต์และเป็นตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ ให้คุณพกพาความมั่นใจไปได้ทุกที่
● น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด: ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลงถึง 32% และเบาลง 25% (เมื่อเทียบกับ Supersonic™ รุ่นปกติ) น้ำหนักเบากว่าขวดน้ำดื่มปริมาณ 500 มิลลิลิตร จึงสามารถจัดเก็บในกระเป๋าใส่อุปกรณ์ไปยิม กระเป๋าทำงาน และกระเป๋าเดินทางแบบถือขึ้นเครื่องได้อย่างง่ายดาย
● นวัตกรรมถนอมเส้นผม: มาพร้อมเทคโนโลยีควบคุมความร้อนอัจฉริยะ วัดอุณหภูมิกระแสลมถึง 100 ครั้งต่อวินาที เพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนจัด ผสานการออกแบบกระแสลมที่แม่นยำ ช่วยให้ผมแห้งไว สม่ำเสมอ และคงความเงางามสุขภาพดี โดยไม่ทำให้เส้นผมแห้งเสียจากความร้อน
● จัดแต่งทรงผมสวยไม่มีสะดุด ด้วย Dyson ทั้งในบ้านและนอกบ้าน: ครีเอตทรงผมที่ใช่ได้ทุกที่ เพราะ Dyson Supersonic™ Travel สามารถใช้งานร่วมกับหัวเป่าจัดแต่งทรงของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้ง Dyson Supersonic™ และ Dyson Supersonic Nural™
● รองรับกำลังไฟทั่วโลก พร้อมใช้งานทุกที่ : หมดกังวลเรื่องการเดินทางและการใช้งานข้ามประเทศ ด้วยระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้ตัวเครื่องทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสมบูรณ์แบบในทุกมุมโลก
ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic™ Travel มาพร้อมหัวต่อสำหรับเป่าเรียบ (Smoothing Nozzle) เพื่อมอบประสบการณ์การเป่าแห้งและจัดแต่งทรงผมที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในทุกวัน พร้อมสร้างสรรค์ลุคที่หลากหลายด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายแยก ไม่ว่าจะเป็น หัวเป่ากระจายลม, หวีช่วยลดผมพันกัน, หัวเป่าจัดแต่งทรง, หัวเป่าลดผมชี้ฟู และ หัวเป่าลมนุ่มนวล ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การดูแลเส้นผมทุกประเภท และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดแต่งทรงผมได้ตรงกับสไตล์และความต้องการในทุกโอกาส
ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic™ Travel สี Ceramic Pink วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในประเทศไทย ในราคา 10,900 บาท ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Dyson Supersonic™ Travel ได้ที่ Dyson Store ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dyson.co.th/th-TH/supersonic-travel-ceramic-pink