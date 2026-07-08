“GOOD WALK DESIGN AWARD 2026” ชวนคนรุ่นใหม่ประกวดออกแบบทางเท้า

บ้านและสวน ร่วมกับ SCG Landscape ภายใต้โครงการ GOOD WALK THAILAND เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบอนาคตเมือง ผ่านการประกวด GOOD WALK DESIGN AWARD 2026 ภายใต้แนวคิด “Chiang Mai Walkable City” เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานออกแบบทางเท้าและภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโอกาสที่ผลงานจะได้รับการต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่จริง
เชียงใหม่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาแนวคิด Walkable City ด้วยลักษณะผังเมืองที่กระชับ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการใช้พื้นที่สาธารณะ จึงเป็นเมืองที่เอื้อต่อการสัญจรด้วยการเดิน และมีโอกาสต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเท้าให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของผู้คนในเมือง
GOOD WALK DESIGN AWARD 2026 เปิดพื้นที่ให้นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ ภายใต้โจทย์สำคัญว่า “ทางเท้าแบบใด” ที่จะตอบโจทย์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างแท้จริง พร้อมผลักดันให้เชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นต้นแบบเมืองที่ใช้การเดินเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
พื้นที่ศึกษาของการประกวดในครั้งนี้คือ “ถนนคนเดินท่าแพ” หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคึกคักทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ โดยผู้เข้าประกวดจะได้ร่วมออกแบบแนวคิดทางเท้าและภูมิทัศน์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานพื้นที่สาธารณะ และสร้างมุมมองใหม่ต่อการพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นศูนย์กลาง
ติดตามรายละเอียดการสมัคร หลักเกณฑ์การประกวด และกำหนดการต่าง ๆ ได้ผ่านโครงการ GOOD WALK THAILAND ที่ https://forms.gle/8R2vHoj9UJAuadTS9