เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก

เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เปิดตัวธีมการออกแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Design Theme by Mulliner’ ที่จะสะท้อนสมรรถนะและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะในรุ่น Supersports และถือเป็นครั้งแรกที่ธีมการออกแบบ ‘Design Theme by Mulliner’ ได้นำเสนอเทคนิค ‘Paint Fade’ ด้วยการไล่ระดับเฉดสีจากด้านหนึ่งของตัวรถไปสู่อีกด้านหนึ่ง
สุดยอดยนตรกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้รับการออกแบบด้วยเฉดสีไฮไลท์ที่โดดเด่นฝั่งคนขับที่ผสานเข้ากับโทนสีที่เข้มขึ้นอีกด้านหนึ่งของตัวรถอย่างลงตัว พร้อมด้วยแถบไฮไลท์เส้นเดียวที่วิ่งจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังในแนวเบาะผู้โดยสาร การออกแบบนี้สะท้อนให้ถึงภาพลักษณ์ ‘Driver-focused’ ของ Supersports โดยมีรายละเอียดภายนอกอย่างหมายเลข 8 บนกระจังหน้า และแถบสีบนดิฟฟิวเซอร์คาร์บอน บังโคลน และสเกิร์ตข้างตัวถัง
3 รูปแบบดีไซน์พิเศษสำหรับการรังสรรค์ภายนอกและภายในห้องโดยสาร:
• รูปแบบ Dragon ตัวถังภายนอกเฉดสีแดง Dragon Red สู่การไล่ระดับเป็นเฉดสีดำ Black Crystal จับคู่กับภายในเฉดสีแดง Hotspur และเฉดสีดำ Beluga โดดเด่น สะท้อนภาพ ‘Driver-focused’
• รูปแบบ Electric เฉดสีฟ้า Electric Blue ไล่ระดับสีไปสู่เฉดสีน้ำเงิน Dark Sapphire อันละเอียดอ่อน ภายในห้องโดยสารรังสรรค์ขึ้นด้วยเฉดสีฟ้า Klein Blue อันสดใสที่เข้ากันได้ดีกับสีน้ำเงิน Imperial Blue
• รูปแบบ Brodgar ร่วมสมัยไปกับเฉดสีบรอนซ์ Pale Brodgar ที่ไล่ระดับสู่เฉดสีบรอนซ์เข้ม Brodgar เสริมด้วยเฉดสีน้ำตาล Camel และเฉดสีดำ Beluga ภายในห้องโดยสาร
ภายในห้องโดยสารของ Supersports ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของตัวรถ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพลังและความแม่นยำของการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต รถยนต์แบบ 2 ที่นั่งรุ่นนี้จึงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมอันเป็นภารกิจหลักของยนตรกรรมสายพันธุ์สปอร์ตแท้
การออกแบบที่โดดเด่นที่สุดมากับภายในห้องโดยสารที่ใช้โทนสี 2 เฉดสี โดยเฉดสีที่สว่างจะอยู่ฝั่งคนขับ ส่วนสีที่เข้มจะอยู่ฝั่งผู้โดยสาร พร้อมการตกแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงบริเวณแผงประตูและเบาะโดยสารที่มีลวดลายแบบ Supersports อันเป็นเอกลักษณ์ โดยคันเกียร์ตกแต่งด้วยเฉดสีแบบคอนทราสต์ที่เข้ากันกับเบาะโดยสาร และการตกแต่งด้วยตะเข็บแบบคอนทราสต์ที่แผงหน้าปัดและพนักพิงศีรษะ
รูปแบบ Design Theme by Mulliner ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยชุดสีพิเศษที่คัดสรรโดยนักออกแบบของเบนท์ลีย์ ลูกค้าที่สนใจสีอื่นๆ หรือสีสั่งทำพิเศษสามารถปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้
รูปแบบการรังสรรค์ Supersports
Supersports เปิดตัวด้วยธีมการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ 2 ธีม อันได้แก่ Level One และ Level Two ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถเลือกสไตล์ที่แตกต่างกันได้ เช่น ห้องโดยสารภายในแบบทูโทน หนัง Dinamica บริเวณเบาะและประตูห้องโดยสาร การเย็บและการปักแบบคอนทราสต์ และพวงมาลัยหนัง 3 ก้านแบบปรับอุณหภูมิ รูปลักษณ์ภายนอกได้รับการเสริมภาพลักษณ์ด้วยล้ออัลลอยด์ขนาด 22 นิ้วสีดำ-เงา เส้นสีที่เน้นชุดแต่งรอบตัวถังและโลโก้บริเวณประตูห้องโดยสารสำหรับ Level One และแถบตกแต่งด้านหลังสำหรับ Level Two โดยมีเฉดสีที่แตกต่างกันถึง 5 เฉดสีให้เลือกสรร
Supersports ออกแบบพิเศษ Design Theme by Mulliner จะเปิดตัวครั้งแรกในงาน Goodwood Festival of Speed ในปีนี้ โดยยนตรกรรมรุ่นพิเศษนี้จะเป็นหนึ่งใน 3 รุ่นที่ได้รับการตกแต่งสีพิเศษโดย Bentley Mulliner ที่จะจัดแสดงภายในงานฯ
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