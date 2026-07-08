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เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เปิดตัวธีมการออกแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Design Theme by Mulliner’ ที่จะสะท้อนสมรรถนะและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะในรุ่น Supersports และถือเป็นครั้งแรกที่ธีมการออกแบบ ‘Design Theme by Mulliner’ ได้นำเสนอเทคนิค ‘Paint Fade’ ด้วยการไล่ระดับเฉดสีจากด้านหนึ่งของตัวรถไปสู่อีกด้านหนึ่ง


สุดยอดยนตรกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้รับการออกแบบด้วยเฉดสีไฮไลท์ที่โดดเด่นฝั่งคนขับที่ผสานเข้ากับโทนสีที่เข้มขึ้นอีกด้านหนึ่งของตัวรถอย่างลงตัว พร้อมด้วยแถบไฮไลท์เส้นเดียวที่วิ่งจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังในแนวเบาะผู้โดยสาร การออกแบบนี้สะท้อนให้ถึงภาพลักษณ์ ‘Driver-focused’ ของ Supersports โดยมีรายละเอียดภายนอกอย่างหมายเลข 8 บนกระจังหน้า และแถบสีบนดิฟฟิวเซอร์คาร์บอน บังโคลน และสเกิร์ตข้างตัวถัง


3 รูปแบบดีไซน์พิเศษสำหรับการรังสรรค์ภายนอกและภายในห้องโดยสาร:

• รูปแบบ Dragon ตัวถังภายนอกเฉดสีแดง Dragon Red สู่การไล่ระดับเป็นเฉดสีดำ Black Crystal จับคู่กับภายในเฉดสีแดง Hotspur และเฉดสีดำ Beluga โดดเด่น สะท้อนภาพ ‘Driver-focused’
• รูปแบบ Electric เฉดสีฟ้า Electric Blue ไล่ระดับสีไปสู่เฉดสีน้ำเงิน Dark Sapphire อันละเอียดอ่อน ภายในห้องโดยสารรังสรรค์ขึ้นด้วยเฉดสีฟ้า Klein Blue อันสดใสที่เข้ากันได้ดีกับสีน้ำเงิน Imperial Blue
• รูปแบบ Brodgar ร่วมสมัยไปกับเฉดสีบรอนซ์ Pale Brodgar ที่ไล่ระดับสู่เฉดสีบรอนซ์เข้ม Brodgar เสริมด้วยเฉดสีน้ำตาล Camel และเฉดสีดำ Beluga ภายในห้องโดยสาร


ภายในห้องโดยสารของ Supersports ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของตัวรถ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพลังและความแม่นยำของการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต รถยนต์แบบ 2 ที่นั่งรุ่นนี้จึงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมอันเป็นภารกิจหลักของยนตรกรรมสายพันธุ์สปอร์ตแท้


การออกแบบที่โดดเด่นที่สุดมากับภายในห้องโดยสารที่ใช้โทนสี 2 เฉดสี โดยเฉดสีที่สว่างจะอยู่ฝั่งคนขับ ส่วนสีที่เข้มจะอยู่ฝั่งผู้โดยสาร พร้อมการตกแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงบริเวณแผงประตูและเบาะโดยสารที่มีลวดลายแบบ Supersports อันเป็นเอกลักษณ์ โดยคันเกียร์ตกแต่งด้วยเฉดสีแบบคอนทราสต์ที่เข้ากันกับเบาะโดยสาร และการตกแต่งด้วยตะเข็บแบบคอนทราสต์ที่แผงหน้าปัดและพนักพิงศีรษะ


รูปแบบ Design Theme by Mulliner ได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันด้วยชุดสีพิเศษที่คัดสรรโดยนักออกแบบของเบนท์ลีย์ ลูกค้าที่สนใจสีอื่นๆ หรือสีสั่งทำพิเศษสามารถปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้


รูปแบบการรังสรรค์ Supersports
Supersports เปิดตัวด้วยธีมการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ 2 ธีม อันได้แก่ Level One และ Level Two ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถเลือกสไตล์ที่แตกต่างกันได้ เช่น ห้องโดยสารภายในแบบทูโทน หนัง Dinamica บริเวณเบาะและประตูห้องโดยสาร การเย็บและการปักแบบคอนทราสต์ และพวงมาลัยหนัง 3 ก้านแบบปรับอุณหภูมิ รูปลักษณ์ภายนอกได้รับการเสริมภาพลักษณ์ด้วยล้ออัลลอยด์ขนาด 22 นิ้วสีดำ-เงา เส้นสีที่เน้นชุดแต่งรอบตัวถังและโลโก้บริเวณประตูห้องโดยสารสำหรับ Level One และแถบตกแต่งด้านหลังสำหรับ Level Two โดยมีเฉดสีที่แตกต่างกันถึง 5 เฉดสีให้เลือกสรร


Supersports ออกแบบพิเศษ Design Theme by Mulliner จะเปิดตัวครั้งแรกในงาน Goodwood Festival of Speed ในปีนี้ โดยยนตรกรรมรุ่นพิเศษนี้จะเป็นหนึ่งใน 3 รุ่นที่ได้รับการตกแต่งสีพิเศษโดย Bentley Mulliner ที่จะจัดแสดงภายในงานฯ


สำหรับผู้ที่สนใจครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์สามารถสอบถามข้อเสนอพิเศษและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์เบนท์ลีย์ โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด โทร. 080-925-9999 หรือ 02-261-1050 LINE Official Account: @bentleybangkokaas คลิก https://lin.ee/4JOaZyE8V



















เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยโฉม Supersports ธีม Dragon กับเทคนิค ‘Paint Fade’ สีแดงสุดร้อนแรงเป็นครั้งแรก
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