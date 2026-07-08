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Swanderland นิทรรศการศิลปะที่ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านโลกคู่ขนานของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าเอท ทองหล่อ (Eight Thonglor) ร่วมกับ CHACHA หรือ บุษปฤทธิ์ ชาลีมุ้ย จัดแสดงนิทรรศการ Eight Thonglor presents Swanderland by CHACHA ถ่ายทอดเรื่องราวของอิสรภาพ ความหวัง และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านผลงานจิตรกรรมแนว Modern Abstract ที่เชื่อมโยงโลกของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’ สองบทบาทที่แตกต่าง แต่มีพันธนาการบางอย่างร่วมกันอย่างน่าประหลาด โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569 ณ Eight Thonglor บริเวณชั้น G และร้าน 008 Bar ชั้น 11 MUU HOTEL ภายในงาน ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code บริเวณชิ้นงานเพื่อติดต่อซื้อผลงานได้โดยตรง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงาน ศูนย์การค้า Eight Thonglor จะนำไปสมทบมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกในประเทศไทย


Swanderland เป็นชุดผลงานที่ CHACHA สร้างสรรค์ขึ้นจากการตั้งคำถามต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ และภาพจำที่สังคมมีต่อผู้คนในบทบาทที่แตกต่างกัน โดยนำเสนอผ่านผลงานจำนวน 35 ชิ้น ในรูปแบบจิตรกรรมแนว Modern Abstract ผสานเทคนิค Mixed Media ทั้งการพ่นสี การตัดแปะ และการใช้ลวดหนามจริงเป็นองค์ประกอบในงาน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งจินตนาการที่เชื่อมโยงโลกสองใบที่ดูห่างไกลกันอย่างสิ้นเชิง ระหว่างความสง่างามของ ‘นักบัลเลต์’ และชีวิตจริงของ ‘ผู้ต้องขังหญิง’


คุณบุษปฤทธิ์ ชาลีมุ้ย หรือ CHACHA ศิลปินเจ้าของผลงาน กล่าวว่า “'นักบัลเลต์' และ 'ผู้ต้องขังหญิง' ต่างถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยพันธนาการที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ เครื่องแบบ หรือข้อจำกัดในการใช้ชีวิต แม้สังคมจะมองคนทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ภายใต้แรงกดดันเหล่านั้นกลับสะท้อนให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยภาพนักบัลเลต์ไร้ใบหน้าเป็นการสื่อสารว่าใบหน้าไม่ใช่สิ่งที่กำหนดคุณค่าของคน เช่นเดียวกับลวดหนามสีทองที่ปรากฏในผลงาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและคุณค่าที่ไม่เคยหายไป แม้จะอยู่ภายใต้พันธนาการ เพราะจิตวิญญาณของมนุษย์ยังคงมีอิสระที่จะเติบโต เปลี่ยนแปลง และโบยบินได้เสมอ”


คุณชัยรัตน์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ กล่าวว่า “Eight Thonglor มีความตั้งใจที่จะเป็นมากกว่าพื้นที่ไลฟ์สไตล์ แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ ๆ ผ่านงานศิลปะ การนำ ‘Swanderland’ มาจัดแสดงในครั้งนี้จึงเป็นการส่งต่อบทสนทนาว่าด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความหวัง และการมองข้ามอคติที่มีต่อผู้คนในสังคม นอกจากการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับผลงานของ CHACHA แล้ว Eight Thonglor ยังตั้งใจให้การจัดแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานจะนำไปสมทบมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับบุคคลออทิสติกในประเทศไทย”


นิทรรศการ Swanderland เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้า Eight Thonglor บริเวณชั้น G และร้าน 008 Bar ชั้น 11 MUU HOTEL โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR Code บริเวณชิ้นงานเพื่อสอบถามรายละเอียดและติดต่อซื้อผลงานได้ตลอดระยะเวลาการจัดแสดง







Swanderland นิทรรศการศิลปะที่ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านโลกคู่ขนานของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’
Swanderland นิทรรศการศิลปะที่ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านโลกคู่ขนานของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’
Swanderland นิทรรศการศิลปะที่ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านโลกคู่ขนานของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’
Swanderland นิทรรศการศิลปะที่ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านโลกคู่ขนานของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’
Swanderland นิทรรศการศิลปะที่ชวนมองคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผ่านโลกคู่ขนานของ ‘นักบัลเลต์’ และ ‘ผู้ต้องขังหญิง’
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