kidzooona Central Northville ชูธีมผจญภัยในป่าเขียวสุดล้ำ เอาใจครอบครัวยุคใหม่และคุณแม่สายคอนเทนต์

“Kidzooona” (คิดส์ซูน่า) สวนสนุกในร่มสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่น ประกาศปักหมุดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด ณ ศูนย์การค้า Central Northville (เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์) ชั้น 3 (โซนโรงภาพยนตร์) พลิกโฉมประสบการณ์ความสนุกด้วยงบลงทุนกว่า 25.7 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่มหึมากว่า 1,002.33 ตารางเมตร ให้เป็นสวรรค์แห่งการเรียนรู้คู่ความบันเทิง (Edutainment) ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ผจญภัยในป่าเขียวใจกลางกรุง คอนเซ็ปต์รักษ์โลกสุดล้ำ "Eco-Play & Nature Discovery"
ความพิเศษของสาขานี้คือ การดีไซน์ที่ผสานธรรมชาติเข้ากับการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในธีมป่าสีเขียวและสวนเมือง โดยใช้โทนสีธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย แต่แฝงด้วยความตื่นเต้นท้าทาย ช่วยกระตุ้นจินตนาการให้เด็ก ๆ รู้สึกราวกับได้หลุดเข้าไปผจญภัยในป่าจำลองใจกลางเมือง พร้อมเดินหน้ายกระดับเป็น "พื้นที่การเรียนรู้สีเขียวสำหรับเด็กยุคใหม่" ผ่านมิติของ Green Edutainment บ่มเพาะจิตสำนึกรักษ์โลกผ่านเครื่องเล่นธรรมชาติและกิจกรรม D.I.Y. รีไซเคิล เพื่อสร้างช่วงเวลาคุณภาพที่ยั่งยืนให้กับทุกครอบครัว
เปิดวาร์ป 4 ไฮไลท์เด่น และเครื่องเล่นใหม่แกะกล่องที่สายคอนเทนต์ต้องมาเช็คอิน!
กว้างขวาง โปร่งสบาย และปลอดภัยกว่าที่เคย กับเครื่องเล่นสุดพิเศษระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยมีที่สาขาไหนมาก่อน
1. พื้นที่ความสนุกขนาดมหึมา : ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. ขนทัพเครื่องเล่นใหม่สดซิงมารองรับกิจกรรมของครอบครัวได้อย่างเต็มที่
2. โซนเครื่องเล่นใหม่แกะกล่อง (Exclusive Zone) :
- “Wall Athletic” เครื่องเล่นแนว Active Play บนกำแพงเบาะลมสีสันสดใส ท้าทายให้เด็ก ๆ ได้ปีนป่าย ฝึกการเคลื่อนไหว ความมั่นใจ และเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิต (Insta-worthy) ที่คุณแม่สายโซเชียลเห็นแล้วต้องกดชัตเตอร์รัว ๆ
- “Eco-Play Interactive Wall” และ “Discovery Trail & Digital Forest” กำแพงดิจิทัลสุดล้ำที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการสัมผัสของเด็ก ๆ
- “The Canopy Play Zone” หมู่บ้านต้นไม้เชื่อมต่อด่านปีนป่าย เสริมสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมในการเล่นร่วมกัน
- “The Urban Market Creative Studio” (Narikiri) โซนจำลองอาชีพยอดฮิตเสริมสร้างจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด
3. บ่อบอลยักษ์อันเป็นเอกลักษณ์ : มาพร้อมสไลเดอร์และด่านกีดขวางขนาดใหญ่ที่จำลองบรรยากาศความสนุกท่ามกลางท้องทะเลและป่าเขตร้อนที่เด็ก ๆ หลงรัก อุ่นใจเต็มร้อยกับ "Toddler Zone" แยกโซนตามช่วงวัย และคลีนเข้มข้นระดับ DNA
สำหรับบ้านไหนที่มีเบบี้ตัวน้อย “Kidzooona” (คิดส์ซูน่า) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีการแยกพื้นที่สำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (Toddler Zone) ออกจากพี่ ๆ เด็กโตอย่างชัดเจน กั้นด้วยรั้วเตี้ยนุ่มนวลและพรมสีสันสดใส อุปกรณ์ของเล่นทุกชิ้นเป็นวัสดุ Soft Play โฟมนุ่มไร้เหลี่ยมคม เน้นเสริมสร้างประสาทสัมผัส (Sensory Play) โดยมีพี่ ๆ Staff ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลเด็กและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาตรฐานญี่ปุ่น คอยดูแลตรวจตราอย่างใกล้ชิดรอบบริเวณ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งเฝ้าลูกน้อยในระยะสายตาได้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้ยังตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรการสุขอนามัยขั้นสูงระดับโรงพยาบาล (Hospital Grade) ด้วยระบบทำความสะอาดบ่อบอลอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง ล้างฆ่าเชื้อลูกบอลและอบแห้งอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณและทำ Big Cleaning ของเล่นทุกชิ้นด้วยมือทุกวันหลังปิดทำการ
แพ็กเกจราคาจับต้องได้
“Kidzooona” (คิดส์ซูน่า)สาขา Central Northville มาพร้อมราคาที่ยืดหยุ่น เริ่มต้นความสนุกได้ง่าย ๆ
- แบบจำกัดเวลา 2 ชั่วโมง: เด็ก 330 บาท / ผู้ใหญ่ 100 บาท
- แบบไม่จำกัดเวลาสนุกได้ทั้งวัน (All-day pass): เด็ก 370 บาท / ผู้ใหญ่ 120 บาท