ครบรอบ 15 ปีแห่งความร่วมมือ บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท โอเรียนเต็ลทรานซ์ แอนด์ คาร์เซอร์วิซ จำกัด ส่งมอบรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 750e xDrive M Sport ให้แก่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีแห่งความร่วมมือ พิธีส่งมอบในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณริตู ชานดี รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลางและแอฟริกา บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป เข้าร่วมด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของก้าวที่สำคัญครั้งนี้ในระดับสูงสุดขององค์กรระดับโลก
นับตั้งแต่ปี 2554 รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรถลีมูซีนสำหรับให้บริการของโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก มาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยั่งยืนที่เชื่อมด้วยคุณค่าที่มีร่วมกัน ทั้งในด้านความเป็นเลิศ ความไว้วางใจ และความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์อันดีเยี่ยมให้แก่แขกผู้เข้าพัก ความร่วมมือดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนตลอดระยะเวลาสิบห้าปี อันเป็นเครื่องสะท้อนถึงความไว้วางใจอันลึกซึ้งระหว่างทั้งสององค์กร การสานต่อด้วยรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 750e xDrive M Sport จึงยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมอบให้แก่กัน รวมถึงความเชื่อร่วมกันว่าทุกองค์ประกอบของการเดินทางของแขกผู้เข้าพักสมควรได้รับการตอบสนองด้วยมาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านความสะดวกสบาย เทคโนโลยี และการดูแลเอาใจใส่อย่างไม่มีข้อยกเว้น
รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 750e xDrive M Sport ที่ส่งมอบให้แก่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ในครั้งนี้ ได้รับการประกอบในประเทศไทยที่โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จังหวัดระยอง สะท้อนถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการผลิตยานยนต์เชิงกลยุทธ์ของภูมิภาคอาเซียน ยนตรกรรมคันนี้พร้อมให้บริการ ณ หนึ่งในที่พักอันทรงเกียรติที่สุดของกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ของพระตำหนักเดิมบนถนนวิทยุ ใจกลางย่านสถานทูตของกรุงเทพฯ โรงแรมระดับห้าดาวแห่งนี้ให้บริการห้องพักและห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างสง่างาม ร้านอาหารชั้นเลิศที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Royal Club พร้อมการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายสู่แหล่งธุรกิจ ช้อปปิ้ง และสถานที่ไลฟ์สไตล์สำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ผ่านระบบรถไฟฟ้า BTS และ MRT
มร. แบลร์ ฟาวเลอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กล่าวว่า "การก้าวสู่ครบรอบ 15 ปีแห่งความร่วมมือกับบีเอ็มดับเบิลยูในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค่านิยมที่สอดคล้องกัน และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับแขกของเรา ด้วยความสะดวกสบายและความสง่างามที่แขกของเราคาดหวังมาโดยตลอด ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในด้านการบริการต้อนรับระดับหรูอย่างแท้จริง"
คุณคริส จู ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า "15 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าภาคภูมิใจในทุกความร่วมมือ และเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อทั้งสององค์กรมีมาตรฐานและจุดมุ่งหมายเดียวกัน ความร่วมมือครั้งนี้มีความหมายมากกว่าเรื่องของยานยนต์ แต่คือการนำเทคโนโลยีของเราไปมีบทบาทที่มีความหมายในทุกการเดินทางของผู้ที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด และในโอกาสเฉลิมฉลองที่สำคัญในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากคุุณริตู ชานดี รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลางและแอฟริกา เข้าร่วมในการส่งมอบดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของความร่วมมือระดับโลกที่เราร่วมสร้างกันมาอย่างยาวนาน เราหวังที่จะสานต่อความร่วมมือนี้ด้วยความมุ่งมั่นเช่นเดิมที่ได้กำหนดนิยามของความสัมพันธ์นี้มาตั้งแต่ต้น"
ปัจจุบัน รถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 750e xDrive M Sport พร้อมให้บริการแก่แขกผู้เข้าพักของโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก แล้วทั้งบริการรับส่งสนามบินและการเดินทางในเมือง สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานความเป็นเลิศระดับเดียวกับที่โรงแรมได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน