“ห้างเซ็นทรัล” จับมือ “ชินเซเก” ชวนเช็กอิน ช้อปแบรนด์เกาหลีเข้าใหม่ก่อนใคร!

“ห้างเซ็นทรัล” จับมือ “ชินเซเก” (SHINSEGAE) ผู้นำธุรกิจห้างสรรพสินค้าและดิวตี้ฟรีชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ชวนคนรัก K-Lifestyle สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสไตล์เกาหลี ที่งาน “SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld” พร้อมเปิดตัว 7 แบรนด์เกาหลี Next Generation ที่คัดสรรมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First-to-Market in Thailand) มาครบทั้งแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ ให้เหล่านักช้อปได้อัปเดตเทรนด์พร้อมค้นหาไอเทมใหม่ที่กำลังมาแรงก่อนใคร ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานครั้งนี้ พาทุกคนก้าวสู่โลกของ K-Lifestyle อัปเดตเทรนด์เกาหลีแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงโซล เพราะห้างเซ็นทรัลและชินเซเก พา 7 แบรนด์ Next Generation จาก SHINSEGAE Hyperground ที่กำลังได้รับความนิยมในเกาหลี ส่งตรงมาให้ลูกค้าเซ็นทรัลได้สัมผัสก่อนใคร ครบครันในทุกหมวดหมู่
เริ่มต้นด้วยไอเทมฝั่งแฟชั่นที่โดดเด่น มีสไตล์ สร้างเอกลักษณ์พร้อมเติมลุคให้คุณดูดีได้ทุกวันในแบบฉบับของคุณ อาทิ แบรนด์ Lartigent (ลาทิเจน), Tannat (ทานัต) และ Threetimes (ทรีไทมส์) ก่อนอัปเดตเทรนด์ความงามกับ Dear Dahlia (เดียร์ ดาเลีย), Toun28 (โทน ทเวนตี้เอท) และ Verries (เวรีส์) พร้อมปลุกเอเนอร์จี้ด้วย Sans (ซานส์) แบรนด์กาแฟจากเกาหลีใต้กับนวัตกรรม “กาแฟไร้เมล็ด” (Bean-Free Coffee) ปราศจากคาเฟอีน ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักกาแฟที่ใส่ใจสุขภาพ
ไฮไลต์ของงานเปิดตัว “SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld” อย่างเป็นทางการ เต็มไปด้วยความสนุกสนานจาก 4 ซุปเปอร์สตาร์สุดฮอต “ตี๋ตี๋ – วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ”, “ป๋อ – ศุภการ จิรโชติกุล”, “เมเบิ้ล – สิริวลี สิริวิบูลย์” และ “แป้งจี่ – ปภาวรินท์ สวัสดิเวช” แท็กทีมกันมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง พร้อมพาเดินชมแบรนด์ต่าง ๆ แบบใกล้ชิด มีเหล่าแฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจ ทักทายกันจนแน่นงาน นอกจากนี้ ยังมีภารกิจสะสมแสตมป์ลุ้นรับของรางวัล พร้อมด้วยเสียงเพลงสร้างบรรยากาศด้วย DJ Performance จาก DJ Patra และอาหาร – เครื่องดื่ม ต้อนรับทุกท่านตลอดทั้งงาน
โดยสองหนุ่มสุดฮอต “ตี๋ตี๋ – ป๋อ” ปรากฏตัวในลุคของแบรนด์ Tannat ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ร่วมสมัย สวมใส่ง่าย และสะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ พร้อมร่วมแชร์ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานว่า “ผมว่าความพิเศษของงานนี้คือได้รวบรวมแบรนด์เกาหลีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ หลายแบรนด์ยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกช้อปกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในงานนี้เท่านั้น ที่สำคัญไม่ได้มีแค่แฟชั่น แต่ยังรวมทั้งบิวตี้และไลฟ์สไตล์ไว้ครบ ใครที่ชอบ K-Fashion, K-Beauty หรือ K-Lifestyle อยากอัปเดตเทรนด์เกาหลีก่อนใคร แนะนำให้มาด้วยตัวเองครับ”
ด้านสองสาวสุดคิวต์ “เมเบิ้ล – แป้งจี่” เติมสีสันให้โซนบิวตี้และไลฟ์สไตล์ พาส่องไอเทมความงามเกาหลีสุดไวรัล พร้อมแชร์เคล็ดลับการเลือกไอเทมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน พร้อมเผยว่า “ใครเป็นสายบิวตี้ แฟชั่น และชอบไลฟ์สไตล์เกาหลีไม่ควรพลาดเลยค่ะ เพราะงานนี้รวมแบรนด์ดังและแบรนด์ใหม่จากเกาหลีมาไว้ในที่เดียว ได้ลอง ได้ช้อป และยังมีโปรโมชันกับของพิเศษเฉพาะในงานอีกด้วย เราเดินแป๊บเดียวก็เล็งไว้หลายชิ้นแล้ว อยากชวนทุกคนมาช้อปและค้นหาไอเทมตัวโปรดชิ้นใหม่กันนะคะ”
SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระยะยาวระหว่าง “ห้างเซ็นทรัล” และ “ชินเซเก” ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เทรนด์ และแบรนด์ศักยภาพจากเกาหลีใต้สู่ลูกค้าชาวไทย พร้อมสร้างประสบการณ์ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง โดยมองว่าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่เป็นผู้นำที่ช่วยเฟ้นหา คัดสรรเทรนด์ แบรนด์ และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากทั่วโลก มาส่งต่อถึงมือลูกค้าคนไทย จึงขยายบทบาทจาก Retailer ไปสู่ "Trend Curator" ผู้คัดสรรแบรนด์ เทรนด์ และประสบการณ์จากทั่วโลกมาสู่ลูกค้าไทย
ช้อปเพลินกับสินค้าแบรนด์ดังที่มาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ ที่งาน SHINSEGAE Hyperground K-Experience x CENTRAL @ centralwOrld ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2569 พร้อมอัปเดตเทรนด์และรับแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ได้ทุกวันที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และยังช้อปสะดวกได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Central App และทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งของห้างเซ็นทรัล