“พีช - พชร” Friend of AVATR สร้างนิยามใหม่แห่งความหรูหรา ผ่านยนตรกรรมรุ่นใหม่ New AVATR 11

AVATR (อวตาร์) ยนตรกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียมลักชัวรี เดินหน้าเขย่าวงการยานยนต์เมืองไทยด้วยการประกาศเปิดตัว “พีช - พชร จิราธิวัฒน์” นักแสดงและนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ขึ้นแท่น “Friend of AVATR” ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ร่วมถ่ายทอดนิยามใหม่แห่งความหรูหราและเทคโนโลยีสุดล้ำภายใต้คอนเซปต์ “The Next Level of Futuristic Luxury” ตอกย้ำแนวคิด “Every Moment, Yours” สะท้อนผ่านยนตรกรรมรุ่นใหม่ New AVATR 11 โดยการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการหลอมรวมตัวตนของ พีช พชร ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเอง และกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ ไปสู่อีกขั้นของชีวิต (The Next Level) ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ New AVATR 11 ยนตรกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาบนท้องถนนให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่รังสรรค์มาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ตามสโลแกน “Every Moment, Yours” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและการใช้ชีวิตเหนือระดับในโลกอนาคต
สะท้อนตัวตนอันโดดเด่นผ่านนิยาม New Luxury & Emotive Luxury
The Next Level of Futuristic Luxury ถูกถ่ายทอดอย่างทรงพลังผ่าน New AVATR 11 รถยนต์สไตล์ SUV คูเป้สุดหรู ที่ผสานดีไซน์ล้ำอนาคตเข้ากับความเหนือระดับในแบบ New Luxury ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอัจฉริยะและดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว และ Emotive Luxury หรือความหรูหราที่ตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกรอบด้านเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เชื่อมโยงกับผู้ขับขี่ในทุกมิติยกระดับสู่ความหรูหราแห่งอนาคตอย่างแท้จริง
"คุณพีช พชร คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งวิสัยทัศน์เฉียบคมและสไตล์ที่โดดเด่น มีสัญชาตญาณในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อก้าวไปสู่ขั้นที่เหนือกว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตรงกับดีเอ็นเอของ New AVATR 11 ที่พร้อมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับ The Next Level of Futuristic Luxury ด้วยนวัตกรรมการขับขี่อัจฉริยะและความหรูหราที่เข้าใจอารมณ์ผู้ขับขี่อย่างแท้จริง มอบประสบการณ์ที่ทำให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าและเป็นของคุณในทุกนาที หรือ Every Moment, Yours ซึ่งการร่วมงานกันในครั้งนี้จะช่วยย้ำภาพลักษณ์แบรนด์และสะท้อนภาพการยกระดับชีวิตไปสู่อีกขั้นได้อย่างชัดเจน" ผู้บริหาร AVATR ประเทศไทยกล่าว
ด้าน พีช - พชร จิราธิวัฒน์ Friend of AVATR ประเทศไทย ได้เผยถึงความรู้สึกว่า "ตัวตนของผมคือความชอบความท้าทายครับ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน ทั้งนักแสดงหรือนักธุรกิจ ผมมีแพชชั่นและใส่ใจกับทุกรายละเอียดเสมอ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับสิ่งที่อยู่ใน New AVATR 11 อย่างน่าทึ่ง สำหรับผมรถคันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบของ The Next Level of Futuristic Luxury ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ล้ำสมัย ไปจนถึงความลึกซึ้งในการออกแบบฟังก์ชันด้านในที่เป็น Emotive Luxury มันคือยนตรกรรมที่เข้าใจอารมณ์และทำให้ผมรู้สึกว่าทุกวินาทีที่อยู่บนรถคันนี้เป็น Every Moment, Yours ที่พร้อมจะยกระดับทุกการเดินทางของผมไปสู่อีกขั้นของชีวิตอย่างแท้จริงครับ"
ติดตามชมภาพแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟและกิจกรรมมากมายของ พีช พชร ร่วมกับNew AVATR 11 ได้ตลอดทั้งปีนี้ที่https://www.avatr.co.th/ หรือ facebook.com/AVATR.TH