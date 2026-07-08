ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ เผยกลยุทธ์ CEO Influencer

บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้การบริหารของ “ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย” หรือ “คุณฝ้าย” ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่วิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เปิดเกมธุรกิจร่วมขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ภายใต้กลยุทธ์ CEO Influencer โดยชูจุดแข็งความเชี่ยวชาญด้าน R&D ที่มีงานวิจัยรองรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่นวัตกรรม และเครือข่ายซัพพลายเชนระดับโลก เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนผ่านคอนเทนต์ให้ความรู้ ท่ามกลางตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการแข่งขันสูง และสอดรับกับเทรนด์ยุคใหม่ที่ผู้บริหารก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารทางการตลาด
“คุณศดานันท์ ทองหนูนุ้ย” หรือ “คุณฝ้าย” ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่วิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “รากฐานของซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ เริ่มจากงาน R&D ที่มีหน้าที่ร่วมพัฒนาสูตรกับเจ้าของแบรนด์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ หลักคิดของงาน R&D สะท้อน 3 มิติสำคัญ เริ่มจากการรับโจทย์จากปัญหาสุขภาพของคนไทย และออกแบบสูตรให้ตอบโจทย์ตลาด โดยทีม R&D ทำหน้าที่รับบรีฟโปรดักต์คอนเซ็ปต์ ว่าต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลเรื่องใด ต้องการออกแบบสูตรในทิศทางไหน และมีกลุ่มผู้บริโภคเป็นใคร เพราะอาหารเสริมเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ การออกแบบสูตรจึงต้องอาศัยทั้งโจทย์ของผู้ประกอบการ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยรองรับ
มิติที่สองคือ การนำข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกด้านสารสกัดมาเป็นฐานในการพัฒนา โดยเรามีข้อมูลจากผู้ผลิตวัตถุดิบทั่วโลกที่บริษัทฯ ทำงานร่วมกันในฐานะพาร์ทเนอร์ ทำให้การเลือกสารสกัดไม่ได้พิจารณาเพียงชื่อสารอาหาร แต่ลงลึกถึงแหล่งที่มา ฟอร์มของสาร เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสิทธิภาพของวัตถุดิบแต่ละประเภท เช่น วิตามินซีที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันตั้งแต่รูปแบบของสาร ไปจนถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
และมิติที่สามคือการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ซัพพลายเชนและมองหาโอกาสต่อยอดนวัตกรรม เนื่องจากวัตถุดิบอาหารเสริมสามารถผลิตได้จากหลายประเทศทั่วโลก และไม่มีแหล่งผลิตใดที่ครอบคลุมวัตถุดิบได้ทุกประเภท เราจึงให้ความสำคัญกับการค้นหา คัดเลือก และประเมินซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการเดินทางไปพบซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ หรือเยี่ยมชมบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันอยู่แล้ว เพื่อดูมาตรฐานและมองหาโอกาสในการต่อยอดสารสกัด เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผลิตภัณฑ์พัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสะท้อนบทบาทของ R&D ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ ในการยกระดับการทำงานด้านผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ”
โดยก่อนเริ่มต้นธุรกิจ จากความตั้งใจในการทำธุรกิจโรงงาน คุณฝ้าย-ศดานันท์ ได้เข้าศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างร่างกาย ก่อนต่อยอดสู่การทำงานด้าน R&D ขยายสู่ธุรกิจรับผลิต OEM และพัฒนาโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล นอกจากนี้ยังต่อยอดความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพและโภชนาการ ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง
ด้วยจุดแข็งด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน R&D ฐานเครือข่ายซัพพลายเชนทั่วโลก มาตรฐานการผลิต และประสบการณ์การทำงานที่ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่สะท้อนศักยภาพของแบรนด์ ผ่านการเปิดพื้นที่สื่อสารคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพ โดยมีคุณฝ้าย-ศดานันท์ เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลภายใต้กลยุทธ์ CEO Influencer ผ่านการให้ความรู้ควบคู่กับการสื่อสารอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา โดยแนวทางดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่บริษัทยังไม่มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง ก่อนที่คอนเทนต์ดังกล่าวจะได้รับกระแสตอบรับจากผู้ติดตามและผู้บริโภค จนกลายเป็นหนึ่งในแรงส่งให้บริษัทฯ ต่อยอดอีกบทบาทสู่การพัฒนาเฮาส์แบรนด์ภายใต้ชื่อซีอีโอ แฟคตอรี่
คุณฝ้าย ซีอีโอ เผยถึงกลยุทธ์ดังกล่าวว่า “แนวทางการสื่อสารเกิดจากประสบการณ์ในการทำงาน และตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ รวมถึงการให้ข้อมูลเป็นหลักมาโดยตลอด เราเลือกพูดความจริง ให้ความกระจ่าง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ขณะที่ความตั้งใจในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงด้านข้อมูล เพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและสังคม กลายเป็นส่วนสำคัญที่กลับมาสร้างความไว้วางใจและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ จุดหลักที่ทำให้ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงไปตรงมา คือระบบตรวจสอบและการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยการมีโรงงานของตนเองทำให้สามารถดูแลได้ตั้งแต่การจัดซื้อ การรับเข้าสารสกัด การตรวจสอบสเปกวัตถุดิบ การรีเช็กก่อนเข้าสู่ไลน์ผลิต ไปจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการผลิต รวมถึงสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต พร้อมมีองค์กรภายนอกและ Third Party ที่น่าเชื่อถือเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นฐานสำคัญของความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร
ขณะเดียวกัน R&D ยังเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะการพัฒนาสูตรที่ตอบโจทย์และมีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์การบริโภคที่คุ้มค่า นำไปสู่การซื้อซ้ำ การบอกต่อ และการต่อยอดความสนใจไปยังผลิตภัณฑ์อื่นของแบรนด์ในระยะยาว
ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ เชื่อว่าทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทย คือการร่วมกันยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้แข็งแรงมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของแบรนด์ไทยในตลาดสากล โดยเฉพาะในยุคที่ซัพพลายเชนวัตถุดิบอาหารเสริมเชื่อมโยงกันในระดับโลก การแข่งขันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ที่วาง R&D มาตรฐานการผลิต และการสื่อสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจระยะยาว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซีอีโอ แฟคตอรี่ ไทยแลนด์ ได้ทาง เว็บไซต์: https://www.ceofactorythailand.com/, Facebook: https://www.facebook.com/CEOFactoryThailand
TikTok: https://www.tiktok.com/@ceofactory