มอบรายได้จากการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ร่วมกับ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวอรทัย พูลทรัพย์ ผู้ช่วยกรรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจต่อเนื่องประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ นายสัมพันธ์ ศิริจิวานนท์ Executive Vice President – Aratist บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินรายได้จากการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากงาน Chang Music Connection รวม 9 งาน จำนวน 211,161 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนำส่งบรรจุภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยมี นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ อาคารศรีจุลทรัพย์ เมื่อวันก่อน