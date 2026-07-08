"จิ๋วแต่แจ๋ว" สกิลในการเล่นกีฬาของ "น้องโนลา" ได้พ่อแม่มาเต็มๆ

เพราะ "น้องโนลา-ณเพชร ณ ป้อมเพชร" มี คุณพ่อนนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร กับคุณแม่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นไอดอลในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ทั้งบนบก ในน้ำ ในร่ม และกลางแจ้ง
น้องโนลาจึงเป็น "จิ๋วแต่แจ๋ว" ตัวจริงเสียงจริง แม้ดูตัวเล็กๆ สลิมๆ แต่มีความแข็งแรงอยู่ในที
จิ๋วน้อยโนลาไม่เพียงเป็นสายลุย แต่ยังเป็นสายเฮลท์ตี้ ไม่ว่ากีฬาอะไรที่คุณพ่อคุณแม่เล่น น้องโนลาเป็นต้องได้ลองเล่นด้วย แถมยังมีสกิลในการเล่นกีฬาทุกชนิด ได้อย่างลื่นไหลอีกต่างหาก
เรียกว่ามีสุขภาพกายและใจดีมากๆ ดูเป็นเด็กร่าเริง สดใส พลานามัยดีเยี่ยม
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