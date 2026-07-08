หนุ่มสาวคนดังรุ่นใหม่สายซิ่ง!? ท้าประลองความเร็วและแรง

ในวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเรา มีเหล่าคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่รักความเร็ว อยากท้าทายตัวเองด้วยการไปขับรถแข่งมากมาย บางคนก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก บางคนก็เพิ่งลองเปลี่ยนแนวมาสู่สนามความแรง ซึ่งต้องฝึกซ้อมมาแล้วเป็นอย่างดี ก่อนที่จะลงแข่งขันได้ วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอรวบรวมหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกีฬาแข่งรถ มาให้ชื่นชมกันในความกล้าซิ่ง แซง แรง และเร็ว
แค่สนามแรกก็เดือดแล้ว สำหรับการแข่งขัน TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026 ที่จัดโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีหนุ่มสาวนักซิ่งคนดังรุ่นใหม่ใจกล้า ที่พากันลงสนามชิงชัยมากมาย งานนี้ สาวน้อยวัย 20 ปี “มิย่า-พิชชา ทองเจือ” ลูกสาวคนกลางมากความสามารถของ “พีท ทองเจือ” กับ เจ็ง วิไลลักษณ์ ที่รักการแข่งรถตามรอยคุณพ่อและน้องชาย “โรเตอร์-ไพชยนต์ ทองเจือ” ได้ลงแข่งขันในรุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race จาก TOYOTA Racing Star Team ฟอร์มดีมากจนคว้าอันดับ 1 แชมป์สนามแรกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบวันเมคเรซยอดนิยม ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จ.ชลบุรี ไปครอง
ด้านน้องชาย “โรเตอร์” นักแข่งรถดาวรุ่งวัย 18 ปี ที่คว้าแชมป์มาแล้วหลายสนามในปีที่ผ่านมา ปีนี้ที่บางแสนเขาไม่เพียงมาเชียร์พี่สาวคนสวย แต่ยังมาให้กำลังใจเพื่อนสนิท “แตงโม-ปุณณดา พรหมยศ” ลูกสาวคนสวยวัย 16 ปีของ แจง-ปุณณาสา พรหมยศ กับ แจ๊ส ชวนชื่น อีกด้วย จากนักกีฬาฟิกเกอร์สสเก็ต ตัวแทนทีมชาติไทย มาวันนี้น้องแตงโมขอชิมลางประลองความเร็ว ด้วยการแข่งรถดูบ้าง งานนี้พ่อแจ๊สแม่แจงสนับสนุนเต็มที่
ส่วนอินฟลูฯ สาวสวยสุดน่ารักคนนี้ “โนเกีย-สุธาศินี ศิริรักษ์” จากนางแบบและพริตตี้ชื่อดังสู่วงการนักแข่งรถ ท้าทายความเร็ว จนคว้าอันดับที่ 2 ให้กับทีม RaceGO จากสนามที่บางแสนในปีนี้ไปครอง
มาถึง “ชาช่า-อริต์ตา รามณรงค์” หลานสาวคนสวยมากความสามารถวัย 34 ปี ของนักแสดงสาว “ธัญญ่า ธัญญเรศ” หลังประสบความสำเร็จจากการเป็นนักร้อง นักแสดง อินฟลูฯ ที่มีผู้ติดตามหลักล้านแล้ว เธอก็ยังชื่นชอบกีฬาการแข่งขันรถยนต์อีกด้วย
สำหรับ เลขาธิการชมรม McLaren Club Thailand "มาร์ค-สมิทธ์ ทอย” นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงและผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) วัย 34 ปี ก็สามารถคว้าแชมป์ในรุ่น YARIS One Make Race ในสนามแรกที่บางแสนปีนี้ ให้กับทีม Lenso Motorsportได้เช่นกัน
ฝั่งนักแสดงสาวหน้าหวาน “มะปราง-อลิสา ขุนแขวง” วัย 33 ปี ที่เป็นทั้งพิธีกร นักร้องเสียงดี ถ่ายมิวสิควิดีโอ นักกอล์ฟ และรักความเร็วมาตั้งแต่เด็ก รักการแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ เริ่มแข่งรถจริงจังปี 2565 ก็เคยคว้าถ้วยรางวัลมาครองหลายสนาม
มาดูนักแข่งมืออาชีพระดับโลกกันบ้าง "เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” นักแข่งดาวรุ่งวัย 20 ปี ชาวไทยคนแรกที่คว้าถ้วยอันดับ 1-FIA Formula 3 Championship และจะก้าวขึ้นสู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลก FIA Formula 2 Championship ในฤดูกาล 2026 ในฐานะนักแข่งหน้าใหม่ (Rookie) สังกัดทีมแข่งรถสูตรแถวหน้าสัญชาติฝรั่งเศส ART Grand Prixโดยเติ้นเป็นบุตรชายของ วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งรถจีทีระดับแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ชักนำเข้าสู่เส้นทางมอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่เด็ก
ปิดท้ายที่ นักแข่งรถดาวรุ่งวัย 16 ปี “เอ็นโซ่ ธารวณิชกุล” ในวัย 13 ปี เขาก็คว้าแชมป์โลกรถคาร์ทรุ่น จูเนียร์ ปี 2022 มาครอง ต่อมายังได้เซ็นสัญญากับ Red Bull Junior Team สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัวและคนไทยทั้งประเทศ ปัจจุบันเอ็นโซ่กำลังทำการแข่งขันรายการ Eurocup-3 ภายใต้สังกัด Campos Racing อยู่ในทวีปยุโรป