ปัญหาที่พำนักในบักกิงแฮม ขณะ ‘เจ้าชายแฮร์รี’ เยือนลอนดอน

เมื่อ “เจ้าชายแฮร์รี” เดินทางกลับบ้านจากการเนรเทศของตนเอง แม้แต่เรื่องที่พักก็กลายเป็นประเด็นการเมืองจนได้ โดยมีแผนเดินทางจากสหรัฐอเมริกาไปยังลอนดอนในวันจันทร์ สมาชิกราชวงศ์ต่างพากันกังวลว่า จะมาทั้งครอบครัวหรือไม่? พักที่ไหน? และจะได้เข้าเฝ้า “สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3” หรือไม่?
ความตึงเครียดค่อยๆ คลี่คลายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อข่าวว่า ดัชเชสเมแกน-ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในพระราชวังบักกิงแฮมมาโดยตลอด-จะไม่ได้เดินทางมาด้วย ครั้งนี้เจ้าชายแฮร์รี่มาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา Invictus Games ซึ่งจะจัดที่เมืองเบอร์มิงแฮมในเดือนกรกฎาคมปีหน้า เป็นกีฬาที่จัดสำหรับทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี 2014
ช่วงเช้าวันจันทร์สื่ออังกฤษรวมถึงบีบีซีรายงานว่า โฆษกของแฮร์รีระบุว่าเจ้าชายจะพักค้างที่พระราชวังบักกิงแฮม แต่หลังจากนั้นไม่นานบีบีซีก็รายงานว่า พระราชวังบักกิงแฮมประกาศว่า เจ้าชายจะไม่พักค้างที่พระราชวัง
แหล่งข่าวจากราชสำนักเผยว่า เจ้าชายแฮร์รีไม่ได้ตอบรับข้อเสนอที่พักในพระราชวัง ภายในกำหนดเส้นตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาจึงได้รับแจ้งในช่วงสุดสัปดาห์ว่า ไม่สามารถเข้าพักได้ ต่อมาโฆษกของแฮร์รีแถลงว่า พวกเขาได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว แต่ข้อเสนอเรื่องที่พักกลับถูกยกเลิก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ที่เหินห่างกัน แฮร์รีและเมแกนถอนตัวจากพระราชภารกิจ และโยกย้ายออกจากอังกฤษในปี 2020 หลังจากเกิดความขัดแย้งกับราชวงศ์ แฮร์รีเคยบอกว่า เขาไม่ต้องการพาครอบครัวกลับอังกฤษ เพราะความกังวลด้านความปลอดภัย
เดือนที่แล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดเจ้าชายระบุว่า แฮร์รีและครอบครัวจะพักค้างในพระราชวังบักกิงแฮมระหว่างการเยือนครั้งนี้ บีบีซีรายงานว่า พวกเขาได้รับเชิญจากสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่า เจ้าชายแฮร์รีต้องทบทวนเรื่องนี้ใหม่อีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลปฏิเสธคำขอของเขา ในการขอความคุ้มครองจากตำรวจสำหรับครอบครัว ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของประชาชน
การเดินทางครั้งนี้ เริ่มแรกดูคล้ายจะเป็นการพยายามคืนดีกับราชวงศ์ แต่สุดท้ายกลับดูเหมือนว่าจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทอีกครั้ง