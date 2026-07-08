อัจฉรา อัมพุช เปิดตัว “1981 Soul & Sold” เสน่ห์แห่งอดีตกับวิถีชีวิตร่วมสมัย

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ 1981 Soul & Sold บนถนนรามคำแหง ซอย 15 ภายใต้แนวคิด "Newstalgia" ที่ผสานเสน่ห์แห่งอดีตเข้ากับวิถีชีวิตร่วมสมัย ศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร นักสะสม นักออกแบบ นักดนตรี และ Community โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ศิลปิน นักออกแบบ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ประกอบการจากหลากหลายวงการ อาทิ จิตต์สิงห์ สมบุญ, วรฐก์ ปิฏกานนท์, กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์พันทางอาร์ตเวิร์ค ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง
อัจฉรา อัมพุช เจ้าของโครงการ 1981 Soul & Sold กล่าวว่า “กลุ่มเดอะมอลล์ต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างและท้าทายกว่าเดิม จึงเปลี่ยนอาคารเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ซึ่งเริ่มทำและประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1981 และเปลี่ยนแนวคิดจากศูนย์การค้าแบบเดิม ให้กลายเป็น Nostalgia & Newstalgia Marketplace และ Culture Hub เพื่อเป็นคอมมูนิตีของคนที่มีความชอบและมีแพสชันในเรื่องเดียวกัน โดยไม่ได้เน้นกลุ่มทุนใหญ่ แต่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรักสิ่งเดียวกันและผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) มารวมตัวกัน
อย่าง กลุ่มความชอบเฉพาะ กลุ่มคนรักรถคลาสสิก, กลุ่มบิ๊กไบค์/มอเตอร์ไซค์, กลุ่มคนรักแผ่นเสียง (Vinyl), กลุ่มคนรักแฟชั่นย้อนยุค (กางเกงยีนส์ เสื้อยืดยุค 40s-60s) และกลุ่มคนทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์ (เช่น แฟนคลับบ้านทองบาน), กลุ่ม Newstalgia (Gen Z) กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่โหยหาอดีต ชอบศึกษาว่ายุคพ่อแม่แต่งตัวหรือเล่นอะไร แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เปิดพื้นที่ให้เด็กยุคใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีทุนมากพอ ที่จะไปเช่าห้างใหญ่ๆ ได้มีพื้นที่ปล่อยของ แสดงจินตนาการ และเติบโตไปด้วยกันในฐานะ "พาร์ทเนอร์" ไม่ใช่แค่ผู้เช่า ที่สำคัญโครงการนี้มี Live สด Commerce สำหรับไลฟ์สด เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่หรืออินฟลูเอนเซอร์ เข้ามาหยิบจับสินค้าในโครงการไปไลฟ์ขายได้”