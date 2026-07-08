“เหมี่ยว พราวพรรณ” นำผ้าย้อมครามดอนกอย สู่ตลาดลักชัวรีอินทีเรียร์

ควอตโตร ดีไซน์ เดินหน้าวางทิศทางธุรกิจใหม่รับการเติบโตของตลาดการใช้ชีวิตระดับลักชัวรี และการออกแบบภายในเฉพาะบุคคล (Bespoke Interior Design) พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ผ่านการนำวัสดุไทยและงานคราฟต์จากชุมชน มาต่อยอดสู่ตลาดลักชัวรีอินทีเรียร์ โดยพัฒนาเฟอร์นิเจอร์สั่งทำ (Custom-Made Furniture) งานบุเฟอร์นิเจอร์ (Upholstery) และสายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากผ้าไทย เพื่อสร้างทั้งมูลค่าใหม่ให้วัสดุท้องถิ่น โอกาสทางรายได้แก่ชุมชนช่างฝีมือ
“เหมี่ยว–พราวพรรณ เลาหพงศ์ชนะ” ดีไซน์ไดเรกเตอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Quattro Design กล่าวว่า Quattro Design ได้เข้าร่วมดูแลงานออกแบบในโครงการ Thailand Gallery ซึ่งเป็นความริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการนำเสนอศักยภาพและ Soft Power ของไทย ผ่านงานออกแบบและนวัตกรรมร่วมสมัย โดยเลือกนำ “ผ้าย้อมครามดอนกอย” ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอดภายใต้แนวพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ ที่โดดเด่นด้านเนื้อสัมผัส เทคนิคการผลิต และเอกลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ไทย มาเป็นหัวใจหลักในการนำเสนอ จับคู่กับเฟอร์นิเจอร์แบรนด์หรูระดับโลก Eichholtz (ไอค์โฮลทซ์) จากเนเธอร์แลนด์
การนำผ้าไทยมาตีความ ผ่านภาษาของการออกแบบภายในระดับสากล เป็นโอกาสในการสร้างโมเดลธุรกิจ ที่เชื่อมโยงตลาดมูลค่าสูงเข้ากับเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่การพัฒนาวัสดุ การต่อยอดทักษะการผลิต ไปจนถึงการสร้างคำสั่งซื้อและรายได้ที่มีความต่อเนื่อง ให้แก่ช่างทอและผู้ผลิตในท้องถิ่น