Milin จับมือ AMR DE SAISON ออกแบบยูนิฟอร์มพนักงาน SCสุดเริ่ด

เมื่อแฟชั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่ผู้คนสัมผัสในทุกวัน ล่าสุด SC ได้จับมือ 2 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำ อย่าง Milin และ AMR DE SAISON เปิดตัวโปรเจกต์ SC CONDO UNIFORM COLLABORATION ถ่ายทอดภาษาของแฟชั่น งานดีไซน์และงานฝีมือลงบนยูนิฟอร์มของ 3 แบรนด์ STILL, Reference และ COBE ที่เปลี่ยนยูนิฟอร์มให้สะท้อนถึงตัวตนและความเป็นผู้นำด้านดีไซน์
การ Collaboration นี้ ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์และงานดีไซน์ของแต่ละโครงการ ออกมาในรูปแบบ Fashion-inspired Uniform และการเลือกสองแบรนด์แฟชั่นไทยในครั้งนี้ ที่นอกจากความโดดเด่นด้านดีไซน์แล้ว ยังมาจากแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียด รวมถึงการออกแบบที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ SC Condo ที่ให้ความสำคัญทั้ง Design และ Living Experience
เริ่มต้นด้วยการตีความคาแรกเตอร์ของแบรนด์ STILL ผ่านมุมมองของ Milin ที่ถ่ายทอดแนวคิด Understated Sophistication ผ่านแรงบันดาลใจจากเส้นสายทางสถาปัตยกรรม และความประณีตของงานตัดเย็บเฉพาะบุคคล (Tailoring) มาตีความเป็นยูนิฟอร์มที่สะท้อนความเรียบโก้ สง่างาม และร่วมสมัย โดดเด่นด้วยซิลลูเอตที่เฉียบคม รายละเอียดการตัดเย็บที่ประณีต และโครงสร้างเสื้อผ้าที่สะท้อนความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด LINEA FORMA – Lines in Harmony, Form with Purpose และ ARC & ANGLE – Where Soft Meets Sharp ผ่านงาน Tailored suits ดีไซน์ร่วมสมัย ที่เล่นกับการตัดเย็บปกเสื้อทรงโค้งคอถ่วง ช่วยให้ชุดดูหรูหราและมีมิติ ที่ผสานความอ่อนโยนและความเฉียบคมไว้ในลุคเดียว