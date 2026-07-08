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Milin จับมือ AMR DE SAISON ออกแบบยูนิฟอร์มพนักงาน SCสุดเริ่ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มิลิน ยุวจรัสกุล
เมื่อแฟชั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่ผู้คนสัมผัสในทุกวัน ล่าสุด SC ได้จับมือ 2 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำ อย่าง Milin และ AMR DE SAISON เปิดตัวโปรเจกต์ SC CONDO UNIFORM COLLABORATION ถ่ายทอดภาษาของแฟชั่น งานดีไซน์และงานฝีมือลงบนยูนิฟอร์มของ 3 แบรนด์ STILL, Reference และ COBE ที่เปลี่ยนยูนิฟอร์มให้สะท้อนถึงตัวตนและความเป็นผู้นำด้านดีไซน์

วีรวรรธน์ ชินพิลาศ
การ Collaboration นี้ ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์และงานดีไซน์ของแต่ละโครงการ ออกมาในรูปแบบ Fashion-inspired Uniform และการเลือกสองแบรนด์แฟชั่นไทยในครั้งนี้ ที่นอกจากความโดดเด่นด้านดีไซน์แล้ว ยังมาจากแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียด รวมถึงการออกแบบที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ SC Condo ที่ให้ความสำคัญทั้ง Design และ Living Experience

กนกอร หลิมกำเนิด
เริ่มต้นด้วยการตีความคาแรกเตอร์ของแบรนด์ STILL ผ่านมุมมองของ Milin ที่ถ่ายทอดแนวคิด Understated Sophistication ผ่านแรงบันดาลใจจากเส้นสายทางสถาปัตยกรรม และความประณีตของงานตัดเย็บเฉพาะบุคคล (Tailoring) มาตีความเป็นยูนิฟอร์มที่สะท้อนความเรียบโก้ สง่างาม และร่วมสมัย โดดเด่นด้วยซิลลูเอตที่เฉียบคม รายละเอียดการตัดเย็บที่ประณีต และโครงสร้างเสื้อผ้าที่สะท้อนความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด LINEA FORMA – Lines in Harmony, Form with Purpose และ ARC & ANGLE – Where Soft Meets Sharp ผ่านงาน Tailored suits ดีไซน์ร่วมสมัย ที่เล่นกับการตัดเย็บปกเสื้อทรงโค้งคอถ่วง ช่วยให้ชุดดูหรูหราและมีมิติ ที่ผสานความอ่อนโยนและความเฉียบคมไว้ในลุคเดียว



ตัวอย่างชุดพนักงานขายจากโครงการ COBE และ Reference

มิลิน ยุวจรัสกุล
วีรวรรธน์ ชินพิลาศ
กนกอร หลิมกำเนิด
Milin จับมือ AMR DE SAISON ออกแบบยูนิฟอร์มพนักงาน SCสุดเริ่ด
ตัวอย่างชุดพนักงานขายจากโครงการ COBE และ Reference