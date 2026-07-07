นิธิกานต์ ทองเจือ ลูกๆ หลานๆ จัดเบิร์ธเดย์ 80 ปี

เป็นภาพที่เห็นจนชินตาแล้ว สำหรับครอบครัวทองเจือ ของ “คุณภิญโญ ทองเจือ” ที่ลูกๆ หลานๆ มักจะรวมตัวกันในโอกาสสำคัญๆ มาอย่างยาวนาน ล่าสุด ลูกๆ หลานๆ ก็เคลียร์คิวเพื่อมาร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของ “คุณนิธิกานต์ ทองเจือ” ภรรยาของคุณภิญโญและเป็นคุณย่า-คุณยายของเหล่าลูกๆ หลานๆ คนดัง ไม่ว่าจะเป็น “พีท ทองเจือ” ที่มากับภรรยา “เจ็ง วิไลลักษณ์” พร้อมด้วยลูกๆ ทั้งสามคน ได้แก่ น้องเซย่า ณิชพรรวดี, น้องมิย่า พิชชา และน้องโรเตอร์-ไพชยนต์ ทองเจือ และที่ขาดเลยไม่ได้ก็คือลูกสาวคนสวยอย่าง “น้ำผึ้ง-ภานุชนารถ ทองเจือ” และลูกสาว “ธัยน่า-อัยแอนนา ทองเจือ” รวมถึง “น้ำตาลสด-ดรัลรัตน์ ทองเจือ” ลูกสาวคนเล็กของคุณภิญโญที่นานๆ จะควงคู่สามี “ตุลย์ เจริญสุข” และเผยภาพให้หลายคนได้เห็นกัน ยังไง Celeb Online ก็ขออวยพรให้คุณนิธิกานต์ ทองเจือ มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงนะคะ
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Cr.Numtansod Thongchua