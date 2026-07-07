ฤดูจบการศึกษาเหล่าเชื้อพระวงศ์ ต่างร่วมฉลองความสำเร็จ

เดือนที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาจบการศึกษาของสถาบันในภาคพื้นยุโรป เราจะเห็นบรรดาทายาทของเหล่าเซเลบทั้งหลาย ต่างพากันฉลองการเติบโตไปอีกขั้นด้านการศึกษา เหล่าเชื้อพระวงศ์ก็เช่นกัน สัปดาห์ก่อนเพิ่งมีข่าว เจ้าหญิงอิซาเบลลาของเดนมาร์ก เข้าร่วมพิธีฉลองตามธรรมเนียมจบของเด็กไฮสกูล รวมถึงข่าวการจบปริญญาตรีของเจ้าญิงแคทธารีน่า-อามาเลีย มกุฎราชกุมารีของเนเธอร์แลนด์ และการเสร็จสิ้นการฝึกทหารของเจ้าหญิงเลโอนอร์ มกุฎราชกุมารีแห่งสเปน
ล่าสุด ถึงคิวของ “เลดี้หลุยส์ วินด์เซอร์” พระธิดาองค์โตวัย 22 ปีของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด และดัชเชสโซเฟีย ซึ่งมีศักด์เป็นหลานของกษัตริย์ชาลส์ และอยู่ในลำดับ 17 ของการสืบสันตติวงศ์ตามรอยลูกพี่ลูกน้อง อย่าง เจ้าชายวิลเลียมในการจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์
เจ้าหญิงหลุยส์ศึกษาด้านเอกภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลาถึง 4 ปี โดยชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อนๆ ร่วมคลาสบอกว่าเธอค่อนข้างทำตัวธรรมดาติดดิน ไม่โดดเด่นอะไร และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอ แถมได้เข้าร่วมคณะละครเวที นอกจากนี้ ยังทรงคบหากับเพื่อนหนุ่มนักศึกษาที่ชื่อว่า เฟลิกซ์ ดา ซิลวา-แคลป์ อีกด้วย
ในพิธีจบการศึกษา เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและดัชเชสโซเฟีย ได้บินไปให้กำลังใจและร่วมงานถึงสกอตแลนด์ ตามข่าวคือในช่วงนี้เหล่าเชื้อพระวงศ์เกือบทั้งหมดต่างอยู่ที่สกอตแลนด์เพื่อร่วมงาน Royal Week ซึ่งมีประจำทุกปี จะขาดก็แต่เจ้าหญิงเคท ที่มีภารกิจต้องไปร่วมงานที่วิมเบิลดันในช่วงสัปดาห์นี้พอดี จึงเรียกได้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาฉลองการเรียนจบที่แสนอบอุ่นของเจ้าหญิงหลุยส์
หลังจากนี้พระองค์น่าจะทรงใช้เวลาพัก Gap Year ตามธรรมเนียมของราชวงศ์ ที่จะต้องเดินทาง ท่องเที่ยว อาสาสมัคร ก่อนจะกลับมารับภารกิจ ซึ่งคาดว่าน่าจะเลือกทำงานในสายทหาร การทูต หรือไม่ก็กฎหมาย มากกว่ารับตำแหน่งงานหลวงของราชวงศ์