3 ครีเอเตอร์รุ่นใหม่สืบสานหัตถศิลป์ไทย ก้าวข้ามกาลเวลาสู่ใจคนทุก Gen

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT โดย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการ เดินหน้าผลักดันนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ผ่านโครงการ “The New Artisans” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากรากเหง้าภูมิปัญญาไทย ก่อนนำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย
ดังเรื่องราวของ 3 นักสร้างสรรค์ The New Artisans 2026 ที่สะท้อนพลังคนรุ่นใหม่ เชื่อมอดีตสู่อนาคต เปลี่ยนงานหัตถกรรมให้กลายเป็นแฟชั่น นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งงานแฟชั่น เครื่องประดับ และงานออกแบบ ที่เข้าถึงง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนทุกเจนเนอเรชันได้อย่างมีความหมาย
“แพรว-ผกาพันธ์ สมอ้าย” ผู้สร้างสรรค์งานสิ่งทอและงานปักร่วมสมัยจากเชียงใหม่ ที่เลือกใช้ผืนผ้าเล่าเรื่องราวของผู้คน ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยว่า งานผ้าทอและงานปักพื้นถิ่นไม่ได้แค่สวยงาม แต่เป็นองค์ความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน จึงมุ่งนำองค์ประกอบเหล่านี้มาต่อยอดเป็นผลงานร่วมสมัยที่สวมใส่ได้จริง และเชื่อมโยงผู้คนรุ่นใหม่เข้ากับงานหัตถกรรมไทยได้มากขึ้น โดยเน้นแนวคิดสำคัญเรื่อง “ความยั่งยืน”
“แม็กซี่ หาญสงคราม” ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายหัตถศิลป์ เล่าว่า จากความหลงใหลแฟชั่นในวัยเด็ก ภายใต้โรงเรียนชายล้วน จนแฟชั่นกลายเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการและการค้นหาตัวตน ก่อนจะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องอัตลักษณ์ ความแตกต่าง และการยอมรับความหลากหลายของผู้คน โดยพยายามตีโจทย์ “ความเป็นไทย” ผ่านผลงานเครื่องแต่งกายหัตถศิลป์ร่วมสมัย ผสานเทคนิคการตัดเย็บและงานปักชั้นสูงเข้ากับวัสดุ ลวดลาย และภูมิปัญญาไทยในรูปแบบที่เข้าถึงผู้คนยุคใหม่มากขึ้น
“วุ้น-พิทยาภรณ์ สีสันต์” ผู้สร้างสรรค์งานเครื่องเงินและเครื่องถมจากนนทบุรี เล่าว่า เริ่มต้นจากการชอบวาดภาพและการออกแบบ ตั้งแต่สมัยเรียนสาขาช่างทองหลวง ก่อนจะได้ร่วมงานกับปวีณา สะแหล๊ะ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2567 ซึ่งทำให้ความรู้ด้านงานเครื่องเงินที่มีอยู่เดิม เชื่อมโยงเข้ากับโลกของงานเครื่องถมไทยอย่างลึกซึ้ง และค่อยๆ ค้นพบเสน่ห์ที่เกิดจากความตัดกันระหว่างเนื้อเงินและยาถม พร้อมเรียนรู้ที่จะสอดแทรกตัวตนและแนวคิดลงไปในผลงานทีละน้อย จนกลายเป็นความหลงใหลและความมุ่งมั่นที่จะสืบสานศาสตร์เครื่องถมไทย