ยิ่งศักดิ์ สยามวาลา รับมอบใบรับรอง GUINNESS WORLD RECORDS

บจก.ดี.เอช.เอ. สยามวาลา (DHAS) นำโดย ยิ่งศักดิ์ สยามวาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ยาซมิน แจฟเฟอรี่ กรรมการบริษัท และสุหฤท สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ รับมอบใบรับรอง GUINNESS WORLD RECORDS™ หลังสร้างสถิติโลกเครื่องเขียนขนาดใหญ่ที่สุด 4 รายการ ได้แก่ แฟ้มตราช้าง สมุดฉีกตราช้าง ปากกา Quantum และดินสอสีไม้ Master Art
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บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เครือสหพัฒน์ โดย วรยศ ทองตัน กก.ผจก. พร้อมด้วย Resorttrust, Inc. ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต บริการด้านสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุจากญี่ปุ่น, Mitsui & Co., Ltd. บริษัทการค้าและการลงทุนระดับโลกจากญี่ปุ่น และ Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. บริษัทการลงทุนพัฒนาธุรกิจ ลงนามเพื่อศึกษาการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารญี่ปุ่นเครือสหพัฒน์ รวมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาฯ สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
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เจษฎากร โคชส์ ผอ.สำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จัดการแข่งขันฟุตบอล "ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4" นัดชิงชนะเลิศ สานฝันนักฟุตบอลดาวรุ่งสู่นักฟุตบอลอาชีพ พร้อมมอบรางวัลทีมแชมป์ไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกที่อังกฤษ โดยมี แพททริค หอรัตนชัย, ธนวัชร นิติกาญจนา และอาคม สมุทรโคจร ร่วมงาน ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Thailand Character & Content Expo 2026” พบกับครีเอเตอร์และสตูดิโอชั้นนำของไทยกว่า 250 ราย 4 กลุ่มได้แก่ Character & Art, Content & Story, Game & Interactive และ Creative Lifestyle 9-12 ก.ค. 69 เวลา 10.00-20.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์, เน็กซ์ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน และเอเทรียม 1-2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ลงทะเบียนที่ www.tcexthailand.com
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